Регионы – участники пилотного проекта по демографии усилили борьбу с абортами

Инициатива о наказании за склонение к аборту очень сложна в исполнении, говорит заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Егорова. «Врач, который на приеме рассказывает о трудностях выносить и воспитывать ребенка в юном возрасте, должен это сделать. А как воспримут его слова пациенты? Одна задумается и будет слушать врача, вторая скажет, что ее принуждали к аборту, так как родить трудно», – рассуждает она.