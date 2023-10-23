Газета
Общество

Регионы – участники пилотного проекта по демографии усилили борьбу с абортами

В Тамбовской области начнут штрафовать за склонение к прерыванию беременности
Александр Тихонов
В случае принятия инициативы Тамбовская область (на фото губернатор Максим Егоров) станет вторым регионом в России, где будет введено наказание за склонение к аборту / t.me/egorovmb

Тамбовская и Новгородская области, участвующие в пилотном проекте по демографии, усиливают борьбу с искусственным прерыванием беременности. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров внес в заксобрание законопроект о запрете склонения к абортам. За нарушение предлагается штрафовать граждан от 5000 до 10 000 руб., иностранцев – от 10 000 до 20 000 руб., должностных лиц – от 25 000 до 50 000 руб., юрлиц – от 100 000 до 200 000 руб.

«В соответствии с предлагаемым законопроектом склонение к искусственному прерыванию беременности признается угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства. Наш регион стремится к созданию безопасной информационной среды, препятствует насаждению разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая отрицание естественного продолжения жизни, многодетности», – цитирует пресс-служба главы региона текст документа. Под склонением к аборту предлагается понимать «принуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований».

Не будет считаться нарушением консультация врача о наличии медицинских показаний к аборту.

В случае принятия инициативы Тамбовская область станет вторым регионом в России, где будет введено наказание за склонение к аборту.

Регионы подготовили программы стимулирования рождаемости

Среди них разовые выплаты, помощь с жильем и сексуальная грамотность

Первым 2 августа стала Мордовия. Изначально в законопроекте речь шла о пропаганде абортов, но такая поправка была отклонена, так как принята может быть только на федеральном уровне, решили депутаты заксобрания. В итоге было оставлено именно склонение к аборту. Автор идеи законопроекта – член местной общественной палаты и руководитель фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина пояснила, что за склонение к аборту могут привлечь, например, мужчину, если он принуждает свою девушку или супругу прервать беременность. Тамбовская область ввела штрафы аналогичного мордовским размера.

В Новгородской области с 2020 г. реализуется приоритетный региональный проект «Сохраняя жизни», направленный на увеличение числа отказов от искусственного прерывания беременности, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы губернатора Андрея Никитина. «В рамках проекта в системе медицинских организаций и организаций социальной защиты создана эффективная схема маршрутизирования женщин, находящихся в состоянии репродуктивного выбора», – пояснили там. В последние годы в регионе вырос процент отказа женщин от искусственного прерывания беременности: от 9,3% в 2019 г. до 16,4% по состоянию на 12 октября 2023 г., отчитался представитель пресс-службы правительства.

Об улучшении статистики по абортам сообщают и в Тамбовской области. По данным пресс-службы регионального правительства, за последние годы количество случаев искусственного прерывания беременности сократилось на 39%. Помимо Тамбовской и Новгородской областей в пилотный проект по демографии входит Пензенская область. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу правительства региона.

Инициатива о наказании за склонение к аборту очень сложна в исполнении, говорит заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Егорова. «Врач, который на приеме рассказывает о трудностях выносить и воспитывать ребенка в юном возрасте, должен это сделать. А как воспримут его слова пациенты? Одна задумается и будет слушать врача, вторая скажет, что ее принуждали к аборту, так как родить трудно», – рассуждает она.

Формулировка инициативы губернатора Тамбовской области демонстрирует, какие мифы витают вокруг типичных причин и обстоятельств принятия женщиной решения об искусственном прерывании беременности, отмечает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. «Если у авторов поправок есть обоснованные опасения полагать, что в данном регионе женщины принимают решение сделать аборт из-за уговоров, предложений, подкупа или обмана, то, во-первых, соответствующие данные должны быть обнародованы и им должна быть дана оценка компетентными органами, поскольку за многие из подобных действий – безотносительно к абортам как последствию – уже предусмотрена ответственность на федеральном уровне», – говорит она.

Экс-депутат Госдумы от «Единой России» Оксана Пушкина высказала опасение, что к таким штрафам могут быть приговорены медики и активисты, считающие своей миссией не склонить женщину к аборту, а рассказать ей, что «выход есть, он непростой, но возможный».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных