Регионы – участники пилотного проекта по демографии усилили борьбу с абортами

Регионы – участники пилотного проекта по демографии усилили борьбу с абортамиВ Тамбовской области начнут штрафовать за склонение к прерыванию беременности
Тамбовская и Новгородская области, участвующие в пилотном проекте по демографии, усиливают борьбу с искусственным прерыванием беременности. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров внес в заксобрание законопроект о запрете склонения к абортам. За нарушение предлагается штрафовать граждан от 5000 до 10 000 руб., иностранцев – от 10 000 до 20 000 руб., должностных лиц – от 25 000 до 50 000 руб., юрлиц – от 100 000 до 200 000 руб.
«В соответствии с предлагаемым законопроектом склонение к искусственному прерыванию беременности признается угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства. Наш регион стремится к созданию безопасной информационной среды, препятствует насаждению разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая отрицание естественного продолжения жизни, многодетности», – цитирует пресс-служба главы региона текст документа. Под склонением к аборту предлагается понимать «принуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований».
Не будет считаться нарушением консультация врача о наличии медицинских показаний к аборту.
В случае принятия инициативы Тамбовская область станет вторым регионом в России, где будет введено наказание за склонение к аборту.
Первым 2 августа стала Мордовия. Изначально в законопроекте речь шла о пропаганде абортов, но такая поправка была отклонена, так как принята может быть только на федеральном уровне, решили депутаты заксобрания. В итоге было оставлено именно склонение к аборту. Автор идеи законопроекта – член местной общественной палаты и руководитель фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина пояснила, что за склонение к аборту могут привлечь, например, мужчину, если он принуждает свою девушку или супругу прервать беременность. Тамбовская область ввела штрафы аналогичного мордовским размера.
В Новгородской области с 2020 г. реализуется приоритетный региональный проект «Сохраняя жизни», направленный на увеличение числа отказов от искусственного прерывания беременности, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы губернатора Андрея Никитина. «В рамках проекта в системе медицинских организаций и организаций социальной защиты создана эффективная схема маршрутизирования женщин, находящихся в состоянии репродуктивного выбора», – пояснили там. В последние годы в регионе вырос процент отказа женщин от искусственного прерывания беременности: от 9,3% в 2019 г. до 16,4% по состоянию на 12 октября 2023 г., отчитался представитель пресс-службы правительства.
Об улучшении статистики по абортам сообщают и в Тамбовской области. По данным пресс-службы регионального правительства, за последние годы количество случаев искусственного прерывания беременности сократилось на 39%. Помимо Тамбовской и Новгородской областей в пилотный проект по демографии входит Пензенская область. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу правительства региона.
Инициатива о наказании за склонение к аборту очень сложна в исполнении, говорит заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Егорова. «Врач, который на приеме рассказывает о трудностях выносить и воспитывать ребенка в юном возрасте, должен это сделать. А как воспримут его слова пациенты? Одна задумается и будет слушать врача, вторая скажет, что ее принуждали к аборту, так как родить трудно», – рассуждает она.
Формулировка инициативы губернатора Тамбовской области демонстрирует, какие мифы витают вокруг типичных причин и обстоятельств принятия женщиной решения об искусственном прерывании беременности, отмечает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. «Если у авторов поправок есть обоснованные опасения полагать, что в данном регионе женщины принимают решение сделать аборт из-за уговоров, предложений, подкупа или обмана, то, во-первых, соответствующие данные должны быть обнародованы и им должна быть дана оценка компетентными органами, поскольку за многие из подобных действий – безотносительно к абортам как последствию – уже предусмотрена ответственность на федеральном уровне», – говорит она.
Экс-депутат Госдумы от «Единой России» Оксана Пушкина высказала опасение, что к таким штрафам могут быть приговорены медики и активисты, считающие своей миссией не склонить женщину к аборту, а рассказать ей, что «выход есть, он непростой, но возможный».