Суд заочно приговорил бизнесмена за растрату 424 млн рублей дочки «Роснано»Валерию Главацкому назначили семь лет колонии
Хорошевский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу о растрате более 424 млн руб., выделенных на разработку и производство лекарственных препаратов. Судья Ольга Жукова признала виновным одного из руководителей ООО «НТфарма» (входит в структура «Роснано») Валерия Главацкого в пособничестве особо крупной растрате (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК) и в отмывании денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК).
Главацкий находится в международном розыске с 2021 г., поэтому его уголовное дело в Хорошевском суде рассматривалось по существу без участия подсудимого. Суд счел его вину полностью доказанной и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима заочно.
Дела «Роснано»
В октябре прошлого года «Ведомости» писали об уголовном деле против бывшего партнера «Роснано» – Олега Дьяченко. В отношении бывшего члена совета директоров кипрского фонда Nanoenergo Fund Limited было возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 УК (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). 18 октября 2022 г. правоохранители провели у него обыски. Следствие обвиняет Дьяченко в хищении $50 млн у люксембургской «дочки» «Роснано» – Fonds Rusnano Capital S.A., которая была соучредителем фонда Nanoenergo. Компания Sberezheniya and Investicii Management Limited (дочерняя компания ЗАО «УК «Сберинвест»), где Дьяченко занимал должность директора, управляла этим фондом. Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Обвинительное заключение в отношении бизнесмена утверждала Генпрокуратура. По данным ведомства, 57-летний Главацкий в период с сентября 2010 г. по апрель 2013 г. совместно с соучастниками совершил хищение денежных средств, выделенных госкорпорации для разработки лекарственных препаратов коммерческой организацией на сумму свыше 424 млн руб.
Суд и следствие установили, что роль Главацкого заключалась в создании с помощью подконтрольных ему лиц условий по принятию решений советом директоров медицинской компании для распределения денег на счета фирм сообщников преступления.
«Совершив хищение денежных средств, Главацкий с одним из соучастников зарегистрировали компанию, через которую в период с ноября 2010 г. по апрель 2014 г. обеспечили совершение незаконных финансовых операций по перечислению похищенных средств под видом платежей по сделкам, с аккумулированием на счетах подконтрольных им фирм на сумму более 358 млн руб.», – рассказали в столичной прокуратуре. Там также добавили, что вместе с приговором был удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны. Для обеспечения взыскания по иску суд оставил имущество и средства Главацкого под арестом.
«Роснано» и Чубайс
17 октября депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что деятельность Анатолия Чубайса в РАО «ЕЭС России» и «Роснано» должна стать объектом тщательной проверки, в том числе на предмет возможного вывода капиталов из РФ. По его словам, поведение Чубайса после отъезда из РФ надо расценивать как государственную измену.
В апелляционном постановлении об аресте Главацкого, с которым ознакомились «Ведомости», говорится, что изначально в 2013 г. было возбуждено уголовное дело в отношении финансового директора ГК «Роснантех» (сейчас «Роснано»). Впоследствии с этим делом следствие соединило еще ряд уголовных дел, в том числе и Главацкого. 12 июля 2021 г. Следственный комитет РФ заочно предъявил ему обвинение.
В 2020 г. в рамках этого дела Хорошевский суд осудил учредителя «НТ-Фарма» Рустама Атауллаханова и гендиректора компании Евгения Султанова за хищение 1 млрд руб. у «Роснано». Им было назначено наказание от пяти до восьми лет лишения свободы. По версии следствия, с 2010 г. «Роснано» инвестировала в ООО «НТ-Фарма» свыше 1 млрд руб. для строительства в Переславском районе Ярославской области фармацевтического производства вакцин и терапевтических биопрепаратов. Завод планировалось запустить к сентябрю 2012 г., но в течение нескольких лет работы на нем не осуществлялись.
В апреле 2023 г. судья Арбитражного суда Москвы Елена Махалкина рассматривала в рамках дела о банкротстве ООО «НТ-фарма» заявление конкурсного управляющего должника о взыскании убытков в размере 824 млн руб. с Атауллаханова, Султанова и Главацкого, а также с ООО «ПРОМ-БИ», SARSFIELD VENTURES LIMITED, CAVERTON PRIVATE CAPITAL LIMITED. Вся сумма убытков «НТ-Фарма», согласно определению суда, была взыскана только с Атауллаханова.