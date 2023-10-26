Суд заочно приговорил бизнесмена за растрату 424 млн рублей дочки «Роснано»

В 2020 г. в рамках этого дела Хорошевский суд осудил учредителя «НТ-Фарма» Рустама Атауллаханова и гендиректора компании Евгения Султанова за хищение 1 млрд руб. у «Роснано». Им было назначено наказание от пяти до восьми лет лишения свободы. По версии следствия, с 2010 г. «Роснано» инвестировала в ООО «НТ-Фарма» свыше 1 млрд руб. для строительства в Переславском районе Ярославской области фармацевтического производства вакцин и терапевтических биопрепаратов. Завод планировалось запустить к сентябрю 2012 г., но в течение нескольких лет работы на нем не осуществлялись.