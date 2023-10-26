Депутаты предлагают информировать потребителей об акциях только на русском языке

Депутаты предлагают информировать потребителей об акциях только на русском языкеТакже переведут иностранные названия жилых комплексов
Депутаты Госдумы предложили расширить перечень сфер, в которых недопустимо использование иностранных слов: запрет на применение заимствований может коснуться объявлений об акциях и названий жилых комплексов. Законопроект внесли главы комитетов: по культуре Елена Ямпольская, по экономической политике Максим Топилин, по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, по информационной политике Александр Хинштейн и др.
Документ дополняет закон о защите прав потребителей новой ст. 10.1, обязывающей на русском языке информировать покупателей о свойствах и характеристиках товаров, а также об акциях, скидках, распродажах и льготах. Поправки распространяются на информацию, размещаемую на вывесках, указателях, информационных табличках, знаках и т. д., следует из законопроекта.
«Должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей, как, например, coffee, fresh, sale, shop, open и т. п.», – говорится в пояснительной записке. Требования об обязательном переводе иностранных слов на русский не коснутся фирменных наименований и товарных знаков, уточняется в ней.
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2025 г.
Защита русского языка и противодействие излишнему использованию иностранной лексики отнесены к задачам государственной культурной политики указом президента от 25 января 2023 г. № 35, напоминают парламентарии в пояснительной записке. Внесенные в феврале этого года поправки в закон «О государственном языке РФ» уточнили перечень сфер обязательного применения русского языка: он используется в работе органов госвласти, в деловой переписке и рекламе.
Согласно ч. 2 ст. 3 этого закона, при одновременном применении русского и иностранного языков их тексты должны иметь одинаковые параметры – цвет, тип и размер шрифта. На практике же депутаты отмечают «агрессивное использование» вывесок, надписей, размещение информации о проводимых акциях, скидках и распродажах на иностранном языке.
При этом у крупных рекламодателей названия зачастую зарегистрированы как товарные знаки, поэтому их можно будет использовать и на иностранных языках, сказал «Ведомостям» гендиректор рекламной группы SA Media Никита Прибыловский.
Ямпольская сказала «Ведомостям», что уже два с половиной года «бьется» над этими поправками: «Нам сообщали, что все уже урегулировано и никакие изменения не требуются, но почему же мы живем в такой среде, где в среднем 70% всех вывесок, надписей и объявлений сделано либо на латинице, либо кириллицей, но английскими словами? На этот вопрос ответа нет». По словам депутата, отзывы на законопроект из всех комитетов Госдумы оказались «позитивными» – был лишь «ряд замечаний редакторского толка». Депутат подчеркнула, что поправки «не вторгаются в частную жизнь людей».
Даже если поправки будут приняты, бизнес вряд ли станет выполнять требования закона без стимула в виде штрафа, считает руководитель консалтинговой компании «Делаем бизнес вместе» Наталья Горячая. Она не исключает, что последуют и изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Например, обязанность бизнеса маркировать рекламу в интернете не соблюдалась до введения штрафов, сказала Горячая. По словам юриста адвокатского бюро Asterisk Вячеслава Климова, сейчас ст. 6 закона «О государственном языке РФ» указывает на наступление ответственности за его нарушение. Но на практике никакой закон, включая КоАП, такой ответственности не предусматривает.
Руководитель блока поддержки бизнеса консалтинговой компании в сфере жилой и коммерческой недвижимости Nikoliers Ольга Бакулина рассказала, что практически все иностранные названия в отрасли давно находятся в процессе русифицирования. В девелопменте используется около 80% русских названий, подтверждает основатель креативного агентства SmartHeart Станислав Окрух. В недвижимости иностранные слова и латинские шрифты часто используют в брендах жилых комплексов премиум- и бизнес-класса, сказал «Ведомостям» директор департамента маркетинга и рекламы «ОМ девелопмента» Роман Антоновский. В сознании россиян закрепился паттерн, что все русское – дешевое, так как латиница капитализировалась в сознании людей десятки лет, заметил Окрух.
«Мы вынуждены сейчас ломать этот лингвистический стереотип. При этом есть проблема с поиском русских слов, которые бы звучали дорого», – сказал он. В целом законопроект имеет мало отношения непосредственно к рынку недвижимости, он не влияет ни на цены, ни на качественные характеристики недвижимости, считает управляющий партнер bnMAP.pro, основатель «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова. «Маркетинговым департаментам застройщиков, а также рекламным агентствам, которые занимаются неймингом новых проектов, нужно будет менять подход к работе в случае принятия нового закона. То есть те смыслы, которые могут быть выражены одним иностранным словом, будет нужно запаковать в русское слово или короткое и емкое словосочетание», – говорит она.
Ряд правил по оформлению вывесок и других наружных материалов на данный момент утверждаются на городском уровне, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. То есть уже сейчас существует ряд ограничений и еще одна мера может стать избыточной и негативно отразиться на среднем и малом бизнесе, отмечает Бурмистров: «В результате пострадает около 15% небольших торговых объектов по всей России, так как им придется потратить десятки тысяч рублей на смену логотипов». В то же время проблем с англицизмами в стране нет, они используются умеренно, а предложенная мера похожа на борьбу с английским языком, резюмирует эксперт.
Русский ребрендинг повлечет за собой, по мнению Антоновского, затраты на новые вывески на офисах продаж, сувенирную и рекламную продукцию. Впрочем, в условиях растущего запроса общества на патриотизм повсеместный переход на русские кириллические бренды – это выгодно и правильно, считает Антоновский. Согласно исследованию восприятия русскоязычных и англоязычных коммерческих названий, которое провела онлайн-панель «Анкетолог» ровно год назад, больше половины респондентов (52%) предпочли русскоязычные названия, 23% – англоязычные, рассказал он.
Владелец брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман обратил внимание, что проект может повлиять на социальную рекламу, в том числе использовать ассоциирующиеся со спецоперацией на Украине буквы Z и V нужно будет на кириллице. Условие использования русского языка в России является необходимым требованием для суверенитета страны, резюмировал при этом эксперт. Исполнение данного закона может привести к тому, что английское написание слова будут изображать кириллицей, но с привычным звучанием для потребителя – т. е. не «sale» а «сейл», не «coffee» а «кофе» и т. п., считает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.
«Нейминг – это всего лишь один из маркетинговых инструментов, который должен создавать определенный образ у покупателей и обычно не является основным фактором при выборе того или иного объекта, так что на рынке недвижимости эта инициатива не скажется никоим образом», – считает старший преподаватель кафедры рекламы и связей с общественностью журфака МГУ, автор Telegram-канала о рекламе «Учитель рисования» Марат Мурадян.
Подобные инициативы возникают регулярно и ни одна из них не была реализована, напоминает политолог Александр Кынев: «Еще в 1990-е гг. тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков активно возмущался засильем англицизмов и заставлял переводить вывески на русский язык. Где это теперь?» Законопроект о борьбе с англицизмами соответствует нынешнему политическому курсу и знаменует максимальное дистанцирование от Запада, говорит политолог Алексей Макаркин.
«Язык разных поколений будет отличаться друг от друга, как это уже происходит», – считает Макаркин. В качестве примера он вспомнил неудачную инициативу министра народного просвещения Российской империи Александра Шишкова называть калоши мокроступами: «Но спустя 200 лет калоши воспринимаются как русское слово».