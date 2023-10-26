Депутаты предлагают информировать потребителей об акциях только на русском языке

«Мы вынуждены сейчас ломать этот лингвистический стереотип. При этом есть проблема с поиском русских слов, которые бы звучали дорого», – сказал он. В целом законопроект имеет мало отношения непосредственно к рынку недвижимости, он не влияет ни на цены, ни на качественные характеристики недвижимости, считает управляющий партнер bnMAP.pro, основатель «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова. «Маркетинговым департаментам застройщиков, а также рекламным агентствам, которые занимаются неймингом новых проектов, нужно будет менять подход к работе в случае принятия нового закона. То есть те смыслы, которые могут быть выражены одним иностранным словом, будет нужно запаковать в русское слово или короткое и емкое словосочетание», – говорит она.