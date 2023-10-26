Госдума приняла в первом чтении проект трехлетнего бюджета ФОМС

В ходе рассмотрения законопроекта председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев поднял тему различия тарифов ОМС на оплату медпомощи в регионах. «Почему одна область имеет такой тариф, а другая – в пять раз больше? Надо выравнивать», – сказал он. Тем не менее комитет по охране здоровья законопроект поддержал и предложил принять его в первом чтении.