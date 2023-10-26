Госдума приняла в первом чтении проект трехлетнего бюджета ФОМС

Госдума приняла в первом чтении проект трехлетнего бюджета ФОМСДефицит бюджета фонда в 2024 году составит 147 млрд рублей
Госдума приняла в первом чтении законопроект «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг.». Поправки к документу должны быть представлены к 7 ноября, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности.
Прогнозируемый объем доходов бюджета Фонда в 2024 г., согласно законопроекту, составит 3,739 трлн руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Расходы бюджета Фонда в следующем году запланированы на уровне 3,886 трлн руб. Таким образом дефицит бюджета ФОМС в 2024 г. составит 147 млрд руб., говорится в документе.
Бюджет Фонда рассчитан исходя из общего числа застрахованных по ОМС граждан на 1 января 2023 г. – 144,2 млн человек, в том числе работающего населения – 62,9 млн человек и неработающего населения – 81,2 млн человек, сказано в пояснительной записке.
Доходы ФОМС в 2025 г. составят 3,932 трлн руб., в 2026 г. – 4,192 трлн руб., следует из законопроекта. Прогнозируемые расходы Фонда в 2025 г. ожидаются на уровне 3,966 трлн руб., в 2026 г. – 4,21 трлн руб. Дефицит в 2025 г. составит 33,8 млрд руб., в 2026 г. – 18,2 млрд руб.
Основным источником доходов бюджета Фонда являются страховые взносы на ОМС. На их долю в общих доходах, согласно проекту, в 2024 г. приходится 85%, в 2025 г. – 85,9%, в 2026 г. – 86%, сказано в пояснительной записке.
Межбюджетные трансферты в размере 486 млрд руб. в 2024 г., (504 млрд руб. в 2025 г. и 526,2 млрд руб. в 2026 г.) предусмотрены на компенсацию выпадающих доходов бюджета, оказание медицинской помощи по онкологическим заболеваниям, отдельные страховые расходы и проведение медицинской реабилитации, перечислил во время выступления в Госдуме председатель ФОМС Илья Баланин.
Одной из новелл бюджета 2024 г., по его словам, станет трансферт бюджета Фонда на уплату страховых взносов за неработающее население в сумме 24 млрд руб., которые будут выплачивать из бюджетов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
В ходе рассмотрения законопроекта председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев поднял тему различия тарифов ОМС на оплату медпомощи в регионах. «Почему одна область имеет такой тариф, а другая – в пять раз больше? Надо выравнивать», – сказал он. Тем не менее комитет по охране здоровья законопроект поддержал и предложил принять его в первом чтении.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, предложил обсудить вопрос целесообразности передачи в дотационных регионах наиболее затратных видов медицинской помощи, в частности онкологической, на федеральный уровень.
«Если брать онкологическую помощь – она самая высокотехнологичная и самая затратная, – может быть, изучить этот вопрос и в регионах-реципиентах, где дотационный бюджет, забрать решение этих вопросов на федеральный уровень», – обратился он к главе Минздрава Михаилу Мурашко. По словам Володина, дополнительную помощь из бюджета будут получать десять регионов, в их числе Калмыкия, Адыгея, Карелия, Алтайский край и др.