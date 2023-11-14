До 12 млн россиян могут иметь предрасположенность к сахарному диабету

Медики пока не могут объяснить, почему среди детей растет заболеваемость диабетом I типа, так как причины аутоиммунных заболеваний часто неизвестны, рассказала «Ведомостям» доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета Олеся Гурова. Такой вариант диабета может развиваться не только в детстве, но и в более позднем возрасте, уточнила она. «Когда мы говорим о росте заболеваемости диабетом I типа, в эту категорию попадают молодые люди, подростки и дети», – сказала врач. По мнению Гуровой, оценки, приведенные Мокрышевой относительно числа предрасположенных к диабету граждан, касаются в первую очередь заболевания II типа (без зависимости от инсулина).