До 12 млн россиян могут иметь предрасположенность к сахарному диабетуИнсулинозависимым типом заболевания стали чаще болеть дети
От 10 млн до 12 млн россиян могут иметь предрасположенность к сахарному диабету, у стольких же данное заболевание уже есть. Тогда как знают о наличии своего диагноза только более 5 млн человек. Об этом заявила директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» (НМИЦ эндокринологии) Минздрава РФ Наталья Мокрышева в ходе пресс-конференции, организованной накануне Всемирного дня борьбы с диабетом. Ежегодно, по ее словам, в стране регистрируется около 240 000 новых случаев диабета.
Сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый диабет) чаще стали болеть дети, сообщила главный внештатный детский специалист эндокринолог Минздрава Валентина Петеркова. Точную статистику она не привела. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу «НМИЦ эндокринологии» Минздрава. По словам Петерковой, родителям стоит обратить особое внимание, если их ребенок часто пьет воду и ходит ночью в туалет, и вовремя проверить уровень сахара в крови.
Медики пока не могут объяснить, почему среди детей растет заболеваемость диабетом I типа, так как причины аутоиммунных заболеваний часто неизвестны, рассказала «Ведомостям» доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета Олеся Гурова. Такой вариант диабета может развиваться не только в детстве, но и в более позднем возрасте, уточнила она. «Когда мы говорим о росте заболеваемости диабетом I типа, в эту категорию попадают молодые люди, подростки и дети», – сказала врач. По мнению Гуровой, оценки, приведенные Мокрышевой относительно числа предрасположенных к диабету граждан, касаются в первую очередь заболевания II типа (без зависимости от инсулина).
При сахарном диабете у людей могут возникнуть такие осложнения, как поражение почек, потеря зрения и чувствительности нижних конечностей с возможной ампутацией, рассказал на пресс-конференции президент Российской диабетической ассоциации Гагик Галстян. Он также добавил, что основной причиной слепоты во всем мире является сахарный диабет, поражающий сетчатку глаза.
Обеспечение детей с сахарным диабетом I типа системами НМГ предусмотрено в новом федеральном проекте «Борьба с сахарным диабетом», разработанном по поручению президента и одобренном правительством, докладывал в сентябре глава Минздрава Михаил Мурашко. В мае «Ведомости» писали, что родителям детей с диабетом отказывали в выдаче системы непрерывного измерения глюкозы в крови в ряде российских регионов. В их числе Краснодарский край, Новосибирская, Ростовская области, рассказывал президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов. В 2023 г. глюкометрами этого типа были обеспечены дети из 78 регионов России, а в дальнейшем такие устройства в рамках федерального проекта получат по всей стране, добавила Петеркова.
Новый проект также предполагает дооснащение больниц оборудованием для выявления сахарного диабета, обеспечение работы школ пациентов с сахарным диабетом (от 1120 диабетических школ, открытых в рамках прошлого проекта по сахарному диабету, завершившегося в 2012 г., к этому году их осталось половина). Еще одно направление проекта связано с повышением квалификации врачей и медсестер, оказывающих помощь пациентам с диабетом. Отдельно в проекте предусматривается научно-техническое развитие в эндокринологии – в частности, разработка отечественных препаратов. Единым координационным центром по борьбе с сахарным диабетом является НМИЦ эндокринологии.
Сколько людей болеют диабетом в России?
В 2022 г. официальная заболеваемость диабетом I и II типа в России достигла 5,3 млн человек, на их лекарственное обеспечение ежегодно выделяется 60 млрд руб., докладывал президенту Владимиру Путину 27 сентября министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Согласно проекту закона «О федеральном бюджете на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг.», на проект «Борьба с сахарным диабетом» заложено по 9 млрд руб. ежегодно, ранее Минфин зарезервировал на него по 10 млрд руб. в год. В новый федпроект не вошло лекарственное обеспечение больных диабетом. Согласно утвержденному в 2022 г. стандарту лечения сахарного диабета, лекарства должны в приоритетном порядке принимать 1,7 млн человек, всего они показаны больше половине пациентов, или 2,5 млн человек, говорил ранее советник директора ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» Минфина Николай Авксентьев.
Таким образом, по словам Авксентьева, только на лекарственное обеспечение приоритетной группе требуется 65 млрд руб., а всего 100 млрд руб. По оценкам других экспертов, для полноценного запуска проекта по борьбе с сахарным диабетом нужно от 150 млрд руб. ежегодно, сказал Авксентьев. В частности, эксперты ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава полагали, что необходимо 238 млрд руб.