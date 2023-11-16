Более половины россиян помогали военным или их семьям с начала спецоперации

Более половины россиян помогали военным или их семьям с начала спецоперацииЗа год доля вовлеченного в такую помощь населения возросла
С начала специальной операции на Украине более половины (56%) россиян оказывали поддержку военнослужащим Вооруженных сил или их семьям. За год доля вовлеченного в такую помощь населения возросла: прошлой осенью она составляла 45%. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ (есть у «Ведомостей»). Телефонный опрос с возможностью выбора нескольких вариантов ответов проходил в сентябре, в нем приняли участие 2028 человек старше 18 лет.
Более четверти респондентов жертвовали военным и их близким деньги (28%), почти столько же безвозмездно передавали вещи или продукты (по 23%). Каждый пятый опрошенный оказывал эмоциональную поддержку (21%), а каждый десятый помогал семьям военных по хозяйству (12%). Еще 8% респондентов проводили для участников спецоперации и их семей бесплатные консультации в рамках своей профессиональной компетенции, говорится в результатах опроса.
Чаще остальных военным и их родственникам помогали граждане в возрасте от 31 года до 50 лет. Среди жителей разных регионов наиболее активную поддержку оказывали представители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, следует из результатов опроса. Также активно участвовали в поддержке госслужащие, сотрудники бюджетных организаций и патриотически настроенные граждане. Кроме того, чаще других вовлекались в такую помощь опрошенные, у которых есть родственники, друзья и знакомые, находящиеся в зоне спецоперации, говорится в исследовании.
Большинство опрошенных (87%), считают, что в первую очередь поддерживать военных должно государство. При этом чуть меньше половины граждан (47%) готовы согласиться с тем, что госучреждения и службы оказывают служащим реальную помощь.
Россияне также возлагают ответственность на некоммерческие организации: на фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» (58%), на «Комитет семей воинов Отечества» (48%), на другие организации (50%). Реальную помощь от них видят меньше опрошенных – 35, 28 и 28% соответственно. Чуть больше половины респондентов (51%) уверены, что помогать участникам спецоперации должен бизнес. Реальную помощь от коммерческих компаний видит только четверть россиян (24%).
Половина опрошенных (53%) отмечают помощь военным и членам их семей со стороны обычных граждан, примерно столько же людей (49%) считают, что такая деятельность – это их долг. «В последние два года респонденты начали отвечать, что помогать должны не только волонтеры, некоммерческие организации, но и население в целом, обычные граждане. Люди и сами начали замечать, что общество становится более консолидированным», – говорит директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Ирина Мерсиянова.
Увеличение числа россиян, помогающих военнослужащим, может быть связано с ростом доверия к профильным организациям, сказала «Ведомостям» глава автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова. Она указала, что опрос не охватывал детей, среди которых, по ее мнению, тоже высока поддержка.
По мнению социолога Дениса Волкова, данные об участии в такой благотворительности могут быть «слегка завышены» из-за выбранного метода телефонного интервьюирования. Как правило, респонденты телефонных опросов «более социально активные» по сравнению с участниками интернет-опросов. Повышенную вовлеченность со стороны граждан Южного и Северо-Кавказского федеральных округов социолог объяснил их близким расположением к зоне боевых действий. «Люди, которые находятся рядом и сталкиваются с этим, больше вовлечены в такого рода помощь», – сказал он.
С начала 2022 г., как писали ранее «Ведомости», региональные благотворительные фонды начали испытывать трудности с фандрайзингом, непрофильные НКО начали переориентироваться на помощь беженцам. Ряд организаций также начал заниматься патриотическим воспитанием, для того чтобы победить в конкурсе Фонда президентских грантов и привлечь средства на свою работу.
Согласно исследованию британского фонда Charities Aid Foundation (CAF), изучившего уровень вовлеченности жителей разных стран в безвозмездную помощь, доля делавших денежные пожертвования в 2022 г. россиян составила 29%, годом ранее – 42%. В рейтинге CAF за прошлый год Россия заняла 102-е место, тогда как в 2021 г. занимала 30-е место, а в 2020 г. – 67-е место. Положение вычислялось на основе данных об общем объеме пожертвований, количестве волонтеров и безвозмездно помогающих незнакомцам.