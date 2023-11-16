Более половины россиян помогали военным или их семьям с начала спецоперации

Чаще остальных военным и их родственникам помогали граждане в возрасте от 31 года до 50 лет. Среди жителей разных регионов наиболее активную поддержку оказывали представители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, следует из результатов опроса. Также активно участвовали в поддержке госслужащие, сотрудники бюджетных организаций и патриотически настроенные граждане. Кроме того, чаще других вовлекались в такую помощь опрошенные, у которых есть родственники, друзья и знакомые, находящиеся в зоне спецоперации, говорится в исследовании.