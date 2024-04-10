В Госдуме предложили ввести институт наставников для молодых педагогов

В Госдуме предложили ввести институт наставников для молодых педагоговОни должны помочь преподавателям освоиться в школе и полюбить свою профессию
Говоря о понятии «наставничество», депутаты рассматривают в первую очередь две линии взаимодействия: учитель – ученик и учитель – учитель, заявила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия») на совместном заседании с комитетом по молодежной политике. По ее словам, запрос на наставника исходит со стороны молодых педагогов и он в первую очередь касается сопровождения во время первых лет работы. «Есть группа молодых учителей, а есть опытный учитель, который может вести их. Он будет по графику совершать определенные действия – выезды на уроки, индивидуальное или коллективное сопровождение, постоянное консультирование, чтобы помогать молодым педагогам освоиться и полюбить профессию», – указала депутат.
В своем послании Федеральному собранию 29 февраля президент Владимир Путин отметил, что в воспитании «велика роль наставников». Он говорил об этом в контексте педагогической деятельности, рассказывая о материальном стимулировании труда учителей. С 1 сентября 2024 г. он предлагал ввести федеральную выплату – 5000 руб. в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах, «чего раньше не было». И отдельные решения Путин предложил «для школьных классных руководителей и кураторов групп в колледжах, техникумах, которые работают в тех населенных пунктах, которым нужно уделить особое внимание, а именно таким населенным пунктам, где живет меньше 100 000 человек». Им увеличат вдвое с 1 марта федеральную выплату за классное руководство.
Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев (тоже единоросс) заявил, что наставничество как институт происходит из СССР и президент «поручил его возродить». Еще до послания Федеральному собранию 13 февраля на сайте Кремля появился перечень поручений главы государства после заседания Госсовета по разработке концепции развития наставничества в России. В перечне поручений также говорится о необходимости внесения изменений в трудовое законодательство для материального стимулирования наставников, а также об организации семинаров для них. Помимо этого президент призвал обеспечить популяризацию наставничества, в том числе через социальную рекламу и кинематограф.
В основу проекта концепции по наставничеству легли предложения многих федеральных органов власти, депутатов Госдумы, «Движения первых», сформулированные после Госсовета с президентом, сообщил директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения Виктор Неумывакин. Еще одним документом стала концепция развития наставничества в РФ, подготовленная Российской академией образования, добавил он. Ранее, 2 марта, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что должность наставника планируется закрепить в нормативных документах. Программы наставничества уже реализуются в некоторых регионах, а еще с 2018 г. в России действует нематериальное вознаграждение – знак отличия «За наставничество».
Кроме того, Метелев напомнил, что единороссы внесли два законопроекта по наставничеству. Первый – по наставничеству на производстве, «он будет рассмотрен в мае». «Второй касается системы профилактики, мы создаем институт для социализации ребят, которые совершили правонарушения (он предполагает создание реестра наставников, которые смогут работать с трудными подростками. – «Ведомости»)», – добавил он. Обе инициативы были внесены в марте и пока не прошли первое чтение. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) указал на то, что сейчас по телевидению продвигаются различные передачи о звездах, а могли бы быть программы о людях, которые «многого добились».