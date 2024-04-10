В Госдуме предложили ввести институт наставников для молодых педагогов

В своем послании Федеральному собранию 29 февраля президент Владимир Путин отметил, что в воспитании «велика роль наставников». Он говорил об этом в контексте педагогической деятельности, рассказывая о материальном стимулировании труда учителей. С 1 сентября 2024 г. он предлагал ввести федеральную выплату – 5000 руб. в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах, «чего раньше не было». И отдельные решения Путин предложил «для школьных классных руководителей и кураторов групп в колледжах, техникумах, которые работают в тех населенных пунктах, которым нужно уделить особое внимание, а именно таким населенным пунктам, где живет меньше 100 000 человек». Им увеличат вдвое с 1 марта федеральную выплату за классное руководство.