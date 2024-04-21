В Оренбуржье за сутки от воды освободились более 1100 домов

В Оренбуржье за сутки от воды освободились более 1100 домовИз зоны подтопления МЧС эвакуировало 17 443 человека
В Оренбургской области за сутки от воды освободились более 1100 домов и 1200 приусадебных участков, сообщает МЧС России.
Подтопленными остаются 12 845 домов и 20 376 приусадебных участков. Эвакуированы 17 443 человека.
В Орске и Оренбурге откачивают воду из домов и с улиц. За сутки перекачано более 30 000 т. В области действуют пять комплексов информирования населения. Работают оценочные комиссии и проводится дезинфекция.
В Тюменской области в 17 населенных пунктах и четырех СНТ затоплены 98 домов, 444 дачных дома и 646 приусадебных участков. Более 3000 человек были эвакуированы, 418 – в пункты временного размещения.
В Курганской области остаются затопленными 2176 жилых и 3380 дачных домов в 37 населенных пунктах. Эвакуированы 15 052 человека, включая 2258 детей. Утром 21 апреля уровень воды в Кургане стабилизировался и пошел на спад спустя две недели после введения ЧС, сообщил глава региона Вадим Шумков.
20 апреля ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщило, что количество подтопленных жилых домов в РФ сократилось более чем на 1000 за сутки.
Отмечается, что наибольшее число домов и приусадебных участков за сутки освободились от воды в Оренбургской области.
В конце марта в нескольких регионах России начались паводки. Режим ЧС введен в Оренбургской области (5 апреля в Орске прорвало дамбу), Тюменской и Курганской областях, а также в некоторых районах Томской и Самарской областей.