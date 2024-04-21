/ Общество

В Оренбуржье за сутки от воды освободились более 1100 домов

Из зоны подтопления МЧС эвакуировало 17 443 человека
София Векслер
Алексей Орлов / Ведомости

В Оренбургской области за сутки от воды освободились более 1100 домов и 1200 приусадебных участков, сообщает МЧС России.

Подтопленными остаются 12 845 домов и 20 376 приусадебных участков. Эвакуированы 17 443 человека.

В Орске и Оренбурге откачивают воду из домов и с улиц. За сутки перекачано более 30 000 т. В области действуют пять комплексов информирования населения. Работают оценочные комиссии и проводится дезинфекция.

В Тюменской области в 17 населенных пунктах и четырех СНТ затоплены 98 домов, 444 дачных дома и 646 приусадебных участков. Более 3000 человек были эвакуированы, 418 – в пункты временного размещения.

В Курганской области остаются затопленными 2176 жилых и 3380 дачных домов в 37 населенных пунктах. Эвакуированы 15 052 человека, включая 2258 детей. Утром 21 апреля уровень воды в Кургане стабилизировался и пошел на спад спустя две недели после введения ЧС, сообщил глава региона Вадим Шумков.

20 апреля ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщило, что количество подтопленных жилых домов в РФ сократилось более чем на 1000 за сутки.

Отмечается, что наибольшее число домов и приусадебных участков за сутки освободились от воды в Оренбургской области.

В конце марта в нескольких регионах России начались паводки. Режим ЧС введен в Оренбургской области (5 апреля в Орске прорвало дамбу), Тюменской и Курганской областях, а также в некоторых районах Томской и Самарской областей.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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