Количество подтопленных жилых домов в РФ сократилось более чем на 1000 за сутки

«На утро 20 апреля в 190 населенных пунктах и 172 садовых товариществах их число составило 16 258, сократившись на 1 060 по сравнению с утром пятницы. Также стало меньше подтопленных приусадебных участков – на 1 245, их количество составило 31 141», – цитирует агентство собеседника из оперативных служб.