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Количество подтопленных жилых домов в РФ сократилось более чем на 1000 за сутки

Ведомости

Количество подтопленных жилых домов в РФ сократилось более чем на 1000 за сутки, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Сокращение числа подтопленных домов происходит второй день подряд.

«На утро 20 апреля в 190 населенных пунктах и 172 садовых товариществах их число составило 16 258, сократившись на 1 060 по сравнению с утром пятницы. Также стало меньше подтопленных приусадебных участков – на 1 245, их количество составило 31 141», – цитирует агентство собеседника из оперативных служб.

Отмечается, что наибольшее число домов и приусадебных участков за сутки освободились от воды в Оренбургской области.

18 апреля ТАСС писал, что количество подтопленных домов в РФ составило почти 18 000. Тогда отмечалось, что их число выросло на 1700 за сутки.

В конце марта в нескольких регионах России начались паводки. Режим ЧС введен в Оренбургской области (5 апреля в Орске прорвало дамбу), Тюменской и Курганской областях, а также в некоторых районах Томской и Самарской областей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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