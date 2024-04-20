Количество подтопленных жилых домов в РФ сократилось более чем на 1000 за сутки
Количество подтопленных жилых домов в РФ сократилось более чем на 1000 за сутки, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Сокращение числа подтопленных домов происходит второй день подряд.
«На утро 20 апреля в 190 населенных пунктах и 172 садовых товариществах их число составило 16 258, сократившись на 1 060 по сравнению с утром пятницы. Также стало меньше подтопленных приусадебных участков – на 1 245, их количество составило 31 141», – цитирует агентство собеседника из оперативных служб.
Отмечается, что наибольшее число домов и приусадебных участков за сутки освободились от воды в Оренбургской области.
18 апреля ТАСС писал, что количество подтопленных домов в РФ составило почти 18 000. Тогда отмечалось, что их число выросло на 1700 за сутки.
В конце марта в нескольких регионах России начались паводки. Режим ЧС введен в Оренбургской области (5 апреля в Орске прорвало дамбу), Тюменской и Курганской областях, а также в некоторых районах Томской и Самарской областей.