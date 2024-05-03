Депутаты предлагают изменить правила выдачи участков за утрату жилья при ЧС

Депутаты предлагают изменить правила выдачи участков за утрату жилья при ЧСПарламентарии выступают за отказ от принципа однократности при предоставлении участков в собственность
В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает бесплатную выдачу земельных участков гражданам, утратившим свое жилье вследствие чрезвычайных ситуаций (ЧС) или террористических актов, даже если ранее они уже получали такую поддержку. Документ опубликован в думской электронной базе.
Авторами инициативы являются депутаты Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ), Иван Сухарев (ЛДПР) и Владимир Самокиш («Единая Россия»). Они предлагают внести изменения в статьи 395 и 3919 Земельного кодекса РФ. Это позволит закрепить возможность предоставления земельного участка в собственность бесплатно гражданам, чье жилье было уничтожено или разрушено из-за ЧС или теракта, несмотря на принцип однократности.
Сейчас законом предусмотрена такая форма поддержки по ряду оснований. Кроме того, в некоторых регионах уже выдаются участки, если жилье было утрачено вследствие ЧС. Однако ст. 3919 Земельного кодекса РФ предусматривает, что бесплатное предоставление участков в собственность возможно только однократно.
Таким образом, сейчас граждане не могут повторно получить эту меру поддержки даже при возникновении оснований, говорится в пояснительной записке. То есть если семья утратила жилье из-за ЧС и получила бесплатно землю, то потом, если, например, она станет многодетной, еще один участок или денежную компенсацию за него ей уже не предоставят. Законопроект призван устранить это ограничение.
В феврале правительство РФ приняло постановление, согласно которому жители приграничных районов, потерявшие свои дома в результате обстрелов, смогут безвозмездно получить земельные участки. Бесплатную землю предоставят без учета принципа однократности. Таким образом, кабмин расширил действие постановления № 629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в РФ в 2022 и 2023 гг.». Согласно предыдущей версии документа, бесплатный земельный участок предоставлялся льготным категориям граждан, но только один раз. Их перечень определялся региональными властями. В 2024 г. жители пострадавших от обстрелов регионов смогут получить участки земли без учета принципа однократности.
Однако, как отмечается в пояснительной записке к внесенному 3 мая в Госдуму законопроекту, указанное постановление правительства действует до конца 2024 г. Вместе с тем, полагают авторы, обозначенная проблема требует не временного, а системного решения на уровне федерального законодательства.