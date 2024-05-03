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Депутаты предлагают изменить правила выдачи участков за утрату жилья при ЧС

Парламентарии выступают за отказ от принципа однократности при предоставлении участков в собственность
Екатерина Щербинина
Алексей Орлов / Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает бесплатную выдачу земельных участков гражданам, утратившим свое жилье вследствие чрезвычайных ситуаций (ЧС) или террористических актов, даже если ранее они уже получали такую поддержку. Документ опубликован в думской электронной базе.

Авторами инициативы являются депутаты Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ), Иван Сухарев (ЛДПР) и Владимир Самокиш («Единая Россия»). Они предлагают внести изменения в статьи 395 и 3919 Земельного кодекса РФ. Это позволит закрепить возможность предоставления земельного участка в собственность бесплатно гражданам, чье жилье было уничтожено или разрушено из-за ЧС или теракта, несмотря на принцип однократности.

Сейчас законом предусмотрена такая форма поддержки по ряду оснований. Кроме того, в некоторых регионах уже выдаются участки, если жилье было утрачено вследствие ЧС. Однако ст. 3919 Земельного кодекса РФ предусматривает, что бесплатное предоставление участков в собственность возможно только однократно.

Таким образом, сейчас граждане не могут повторно получить эту меру поддержки даже при возникновении оснований, говорится в пояснительной записке. То есть если семья утратила жилье из-за ЧС и получила бесплатно землю, то потом, если, например, она станет многодетной, еще один участок или денежную компенсацию за него ей уже не предоставят. Законопроект призван устранить это ограничение.

В феврале правительство РФ приняло постановление, согласно которому жители приграничных районов, потерявшие свои дома в результате обстрелов, смогут безвозмездно получить земельные участки. Бесплатную землю предоставят без учета принципа однократности. Таким образом, кабмин расширил действие постановления № 629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в РФ в 2022 и 2023 гг.». Согласно предыдущей версии документа, бесплатный земельный участок предоставлялся льготным категориям граждан, но только один раз. Их перечень определялся региональными властями. В 2024 г. жители пострадавших от обстрелов регионов смогут получить участки земли без учета принципа однократности.

Однако, как отмечается в пояснительной записке к внесенному 3 мая в Госдуму законопроекту, указанное постановление правительства действует до конца 2024 г. Вместе с тем, полагают авторы, обозначенная проблема требует не временного, а системного решения на уровне федерального законодательства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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