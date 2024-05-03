Депутаты предлагают изменить правила выдачи участков за утрату жилья при ЧС

Таким образом, сейчас граждане не могут повторно получить эту меру поддержки даже при возникновении оснований, говорится в пояснительной записке. То есть если семья утратила жилье из-за ЧС и получила бесплатно землю, то потом, если, например, она станет многодетной, еще один участок или денежную компенсацию за него ей уже не предоставят. Законопроект призван устранить это ограничение.