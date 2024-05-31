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Москва поднялась в мировом рейтинге доступности жилья

Молодой семье понадобится 6,4 года, чтобы накопить на однокомнатную квартиру
Артем Косенок
Александр Соколов
kishjar / Flickr

Среди 55 столиц крупнейших экономик мира Москва поднялась на 36-е место по уровню доступности жилья, подсчитали «Ведомости». Средняя зарплата москвичей в 2023 г. выросла до 138 900 руб., тогда как один квадратный метр жилья стоил 315 200 руб. Молодой паре с ребенком понадобилось бы 6,4 года, чтобы накопить на квартиру положенной по нормативам площади 54 кв. м, если откладывать весь чистый доход после уплаты налогов и других обязательных платежей.

Уровень доступности жилья в Москве вырос на 16% по сравнению с 2022 г., когда копить зарплату требовалось 7,5 года, что было 41-м результатом рейтинга. Лучшее значение было зафиксировано в 2019 г., когда уровень доступности в столице России был 5,6 года – 32-е место сразу после Праги и Лондона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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