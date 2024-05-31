Москва поднялась в мировом рейтинге доступности жилья

Среди 55 столиц крупнейших экономик мира Москва поднялась на 36-е место по уровню доступности жилья, подсчитали «Ведомости». Средняя зарплата москвичей в 2023 г. выросла до 138 900 руб., тогда как один квадратный метр жилья стоил 315 200 руб. Молодой паре с ребенком понадобилось бы 6,4 года, чтобы накопить на квартиру положенной по нормативам площади 54 кв. м, если откладывать весь чистый доход после уплаты налогов и других обязательных платежей.