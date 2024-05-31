Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Сбой на красной ветке метро Москвы произошел из-за технической неисправности

Безопасности пассажиров ничего не угрожает
Екатерина Щербинина
Андрей Гордеев / Ведомости

Причиной приостановки движения на участке Сокольнической линии в метро Москвы стала техническая неисправность, безопасности пассажиров ничего не угрожает. Об этом сообщила советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова.

«На станции "Спортивная" произошла небольшая техническая неисправность, нашим пассажирам ничего не угрожает. Здесь работают все службы: МЧС, также полиция, начальник метро. Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства и в скором времени войдем в график», – сказала Темникова.

В столичном дептрансе отметили, что на юго-западном участке Сокольнической линии временно увеличены интервалы движения для проверки состава. При этом на ветке нет движения от «Университета» до «Парка культуры». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Дорожное движение в районе станции метро «Спортивная» рабочее, затруднений на соседних улицах нет, заверили в департаменте.

В ведомстве также заверили, что пострадавших в результате инцидента нет.

Поздно вечером 31 мая в ряде Telegram-каналов появилась информация о приостановке движения в московском метро от станции «Университет» до «Парка культуры».

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что в результате происшествия пассажиры были эвакуированы.

Позже в дептрансе рассказали, что работы на месте инцидента завершены, движение на Сокольнической линии метро восстановлено и в ближайшее время будет введено в график.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных