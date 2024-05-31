Сбой на красной ветке метро Москвы произошел из-за технической неисправности

В столичном дептрансе отметили, что на юго-западном участке Сокольнической линии временно увеличены интервалы движения для проверки состава. При этом на ветке нет движения от «Университета» до «Парка культуры». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Дорожное движение в районе станции метро «Спортивная» рабочее, затруднений на соседних улицах нет, заверили в департаменте.