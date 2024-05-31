Сбой на красной ветке метро Москвы произошел из-за технической неисправности

Сбой на красной ветке метро Москвы произошел из-за технической неисправностиБезопасности пассажиров ничего не угрожает
Причиной приостановки движения на участке Сокольнической линии в метро Москвы стала техническая неисправность, безопасности пассажиров ничего не угрожает. Об этом сообщила советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова.
«На станции "Спортивная" произошла небольшая техническая неисправность, нашим пассажирам ничего не угрожает. Здесь работают все службы: МЧС, также полиция, начальник метро. Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства и в скором времени войдем в график», – сказала Темникова.
В столичном дептрансе отметили, что на юго-западном участке Сокольнической линии временно увеличены интервалы движения для проверки состава. При этом на ветке нет движения от «Университета» до «Парка культуры». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Дорожное движение в районе станции метро «Спортивная» рабочее, затруднений на соседних улицах нет, заверили в департаменте.
В ведомстве также заверили, что пострадавших в результате инцидента нет.
Поздно вечером 31 мая в ряде Telegram-каналов появилась информация о приостановке движения в московском метро от станции «Университет» до «Парка культуры».
ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что в результате происшествия пассажиры были эвакуированы.
Позже в дептрансе рассказали, что работы на месте инцидента завершены, движение на Сокольнической линии метро восстановлено и в ближайшее время будет введено в график.