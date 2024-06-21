За нарушение правил охраны Байкала хотят ввести штраф

Несмотря на обилие специальных нормативных актов с жесткими требованиями, с точки зрения экологической ответственности Байкал ничем не отличается от обычного болота, ручья или пруда – так быть не должно, заявил «Ведомостям» доцент департамента международного и публичного права Финансового университета Игорь Семеновский. Подготовленные законопроекты направлены на повышение уровня защиты от противоправных посягательств важнейших компонентов природы в ЦЭЗ БПТ: «Речь идет о повышенной охране государством водных биологических ресурсов, объектов животного и растительного мира на Байкале, его островах и ближайшем побережье в границах Иркутской области и Республики Бурятии», – пояснил он.