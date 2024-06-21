За нарушение правил охраны Байкала хотят ввести штраф

За нарушение правил охраны Байкала хотят ввести штрафПравительство и Верховный суд одобрили эту инициативу
Межфракционная рабочая группа «Байкал» внесет в Госдуму законопроект, который введет административную ответственность за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов центральной экологической зоны (ЦЭЗ) Байкальской природной территории (БПТ). Об этом «Ведомостям» сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Тен.
Инициативу уже поддержали Верховный суд и правительство, отметил Тен. Планируется, что поправки в КоАП внесут в Госдуму в ближайшие две недели, поделился он. Поправки вводят в законодательство новые объекты административно-правовой окружающей среды – «центральную экологическую зону Байкальской природной территории», объяснил Тен.
«Введение административной ответственности за деяния, совершенные в границах ЦЭЗ БПТ, не относящейся к особо охраняемой природной территории, позволит должным образом обеспечить охрану окружающей среды и природных ресурсов в границах указанной территории», – следует из заключения правительства.
Согласно ст. 8.39 КоАПа, нарушение установленного режима и использования окружающей среды и природных ресурсов на определенных природных территориях влечет штраф до 4000 руб. с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования. Для должностных лиц – штраф до 25 000 руб.
Действие этой статьи будет распространяться на границы ЦЭЗ БПТ. Согласно тексту законопроекта, с 2020 по 2022 г. заметно увеличение количества нарушений правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях на 25%: 657 привлеченных к ответственности лиц в 2020 г., 710 привлеченных к ответственности в 2021 г. и 819 привлеченных к ответственности в 2022 г.
Принятие законопроекта повысит уровень правовой защиты ЦЭЗ БПТ, включая озеро Байкал, ее водных биологических ресурсов, объектов животного мира и лесных насаждений, что особенно актуально для отношений в данных областях, уверены разработчики инициативы.
Кроме того, разрабатывается аналогичный законопроект, вносящий изменения в Уголовный кодекс (УК) РФ. Предлагается на незаконную добычу водных биологических ресурсов и на незаконную охоту в границах Байкальской природной территории распространить действие ст. 256 (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов) и ст. 258 (незаконная охота). Наказание за них варьируется от штрафа до лишения свободы до двух лет.
В границах ЦЭЗ БПТ предлагается запретить незаконную рубку леса (ст. 260) – за нарушение грозит лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 300 000 руб. Правительство потребовало исправить юридико-технические неточности в проекте поправок к УК, говорит Тен.
Сейчас существует специальный закон об охране Байкала, но нет специальных составов, предусматривающих ответственность за его нарушение, говорится в пояснительной записке.
Параллельно с этим депутаты дорабатывают резонансные поправки в закон об охране Байкала. 24 июня планируется заседание экспертного совета комитета Госдумы по экологии для обсуждения текста ко второму чтению, написал в своем Telegram-канале его председатель Дмитрий Кобылкин. Как писали «Ведомости», в новой версии поправок ко второму чтению разработчики инициативы уйдут от понятия «сплошные рубки».
Байкал находится в центре внимания экологов и законодателей из-за его уникальной экосистемы и значения, считает научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко. Введение административной ответственности может усилить контроль за деятельностью, связанной с использованием природных ресурсов, включая лесозаготовки, продолжил он. «Эти меры являются частью более широкого комплекса законодательных инициатив, направленных на сохранение Байкала и минимизацию негативных последствий от хозяйственной деятельности в регионе», – подчеркнул он в беседе с «Ведомостями».
Несмотря на обилие специальных нормативных актов с жесткими требованиями, с точки зрения экологической ответственности Байкал ничем не отличается от обычного болота, ручья или пруда – так быть не должно, заявил «Ведомостям» доцент департамента международного и публичного права Финансового университета Игорь Семеновский. Подготовленные законопроекты направлены на повышение уровня защиты от противоправных посягательств важнейших компонентов природы в ЦЭЗ БПТ: «Речь идет о повышенной охране государством водных биологических ресурсов, объектов животного и растительного мира на Байкале, его островах и ближайшем побережье в границах Иркутской области и Республики Бурятии», – пояснил он.
Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов заявил, что поддерживает подход, повышающий ответственность в природоохранной сфере. «К сожалению, основная мотивация для бизнеса и граждан бережно относиться к природе – это экономические санкции. Нужны высокие штрафы и жесткий контроль, иначе не работает, практика показала», – отметил он в беседе с «Ведомостями».