Дистанционный мониторинг давления и сахара в крови включат в ОМС с 2025 года

Измерение давления наряду с другими показателями нужно, чтобы врач оценил качество назначенного лечения, сказал «Ведомостям» проректор Финансового университета при правительстве, член общественного совета при Минздраве Александр Сафонов. Для людей с диабетом терапия лекарствами будет эффективна только в том случае, если пациент тестирует уровень сахара в крови достаточное количество раз, добавила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Контроль за состоянием показателей больного, проживающего в удаленной местности (например, в деревне), затруднителен для врачей, а удаленный мониторинг решает данную проблему, добавил Сафонов. (Артериальной гипертензией в России страдает около 16 млн человек. Диагноз «сахарный диабет», по данным федерального регистра, имеют около 5 млн человек, у 6% из них – I тип заболевания.)