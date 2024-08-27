Дистанционный мониторинг давления и сахара в крови включат в ОМС с 2025 года

Дистанционный мониторинг давления и сахара в крови включат в ОМС с 2025 годаРеализацию инициативы может замедлить качество и количество устройств мониторинга, опасаются эксперты
Минздрав и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) планируют установить с 2025 г. отдельные тарифы ОМС на оплату услуг по мониторингу состояния пациента с помощью дистанционных устройств в программе государственных гарантий оказания медпомощи. Это следует из ответа Минздрава на письмо Всероссийского союза пациентов (ВСП), который ранее выступал с таким предложением. Документ есть у «Ведомостей».
Представитель пресс-службы ФОМСа подтвердил, что вопрос установления отдельных тарифов «действительно обсуждается», но говорить о подробностях, в том числе о размерах тарифов, пока рано. О данной инициативе также известно в «Ростехе», сказал представитель пресс-службы госкорпорации. Входящая в нее управляющая организация холдинга «Росэлектроника» АО «ОПК» – оператор платформы «Персональные медицинские помощники» (с ее помощью будет оказываться услуга мониторинга). «Ведомости» также направили запросы в Минздрав и правительство.
По отдельным тарифам ОМС планируется оплачивать удаленное наблюдение показателей артериального давления и уровня глюкозы крови. Именно на людей с сахарным диабетом и артериальной гипертензией ориентирован пилотный проект по мониторингу состояния здоровья через дистанционные устройства и сервисы. Он реализуется Минздравом с 2023 г. до конца 2024 г. в рамках инициативы социально-экономического развития «Персональные медицинские помощники» (ПМП). С 2025 г. он будет преобразован в одноименный федпроект, его куратор – вице-премьер Татьяна Голикова.
Пациентам выдаются тонометры и глюкометры, которые передают медикам данные о состоянии пациента: показатели артериального давления, частоты сердечных сокращений, гликемии; далее они обрабатываются, в том числе в системе поддержки принятия врачебных решений, говорит директор Территориального фонда ОМС (ТФОМС) в Севастополе и эксперт «Актион медицины» (входит в группу «Актион») Татьяна Гроздова. Как уточнил представитель «Ростеха», сейчас в эксперименте участвуют Татарстан, Тюменская, Самарская, Новосибирская, Магаданская и Рязанская области, Ханты-Мансийский автономный округ, а также организации ФМБА в Москве и Мособласти. Пилот охватывает 21 000 пациентов с гипертонией и около 2000 человек с сахарным диабетом, на платформе зарегистрировано более 164 000 устройств.
Если тариф удаленного мониторинга будет установлен в программе госгарантий, включая базовую программу ОМС, то услуга для граждан будет бесплатной по всей стране, пояснила главный юрисконсульт ТФОМС Санкт-Петербурга Виктория Черникова. Сейчас распространение дистанционного мониторинга в РФ затруднено нехваткой финансирования на закупку приборов в регионах, говорит она.
Вместе с тем, по словам представителя «Ростеха», технологически проект легко может быть масштабирован, так как все нужные процедуры отработаны, а пилотные субъекты используют типовые для 90% регионов медицинские информсистемы.
Измерение давления наряду с другими показателями нужно, чтобы врач оценил качество назначенного лечения, сказал «Ведомостям» проректор Финансового университета при правительстве, член общественного совета при Минздраве Александр Сафонов. Для людей с диабетом терапия лекарствами будет эффективна только в том случае, если пациент тестирует уровень сахара в крови достаточное количество раз, добавила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Контроль за состоянием показателей больного, проживающего в удаленной местности (например, в деревне), затруднителен для врачей, а удаленный мониторинг решает данную проблему, добавил Сафонов. (Артериальной гипертензией в России страдает около 16 млн человек. Диагноз «сахарный диабет», по данным федерального регистра, имеют около 5 млн человек, у 6% из них – I тип заболевания.)
Экономия бюджета при внедрении дистанционного мониторинга давления может достигать 16,37 млрд руб. ежегодно, следует из заключения по экономическим преимуществам использования такого вида наблюдения Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава от 2019 г. Это позволит предотвратить 25 640 смертей от сердечно-сосудистых и других заболеваний (учитывался госпитальный сегмент).
Одна из проблем в реализации дистанционного наблюдения – качество произведенных устройств для мониторинга, особенно российских, говорит Попович. Внедрение технологии замедляет и то, что не все показатели состояния здоровья можно передавать дистанционно, добавила она. Чтобы устройств удаленного наблюдения хватило на всех российских пациентов, их можно разместить в общественных местах – многофункциональных центрах, почтовых отделениях, предположил Сафонов.
Развитие способов мониторинга в здравоохранении неизбежно приводит к росту нагрузки на врачей, продолжил Сафонов. «Чем глубже мы развиваем инструментальные методы исследования состояния организма, тем больше мы находим проблем, которые требуют вмешательства», – сказал он. По его словам, нехватка врачей является «вечной» и нерешаемой проблемой здравоохранения. При этом развитие инфраструктуры первичного звена в здравоохранении формирует «материальные» основы для улучшения качества лечения, а дистанционный мониторинг повышает организационное качество медуслуг, говорит Попович.
Для услуг удаленного наблюдения трудно назвать вероятную стоимость тарифов ОМС, так как она рассчитывается обратным способом по количеству обращений пациентов в течение года, учитываться может стоимость приборов и количество времени на исследования анализов пациента, заключил Сафонов.