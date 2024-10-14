Витамины для женщин: как выбрать правильные

«С моей точки зрения, это выброшенные деньги, потому что, как правило, стоят мультикомплексы дорого, но в одной таблетке многие из входящих в них веществ смешивать нельзя. Например, жирорастворимые витамины надо принимать с едой, а усвояемость витаминов группы В, если вы примете их с жирной пищей, будет снижена на порядок», – рассказала фармэксперт, отметив, что, как правило, редко кто-то сдает анализы на уровень того или иного витамина, чтобы определить, в чем есть потребность, а в чем организм испытывает дефицит. Многие принимают витаминные комплексы просто так, чтобы при снижении иммунитета якобы поднять его. И производители отвечают на этот запрос, дают агрессивную рекламу, что вот, мол, у нас в одной таблетке есть есть все. Но, скорее всего, это не будет работать, поскольку этого никто не проверял, убеждена эксперт.