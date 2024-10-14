Витамины для женщин: как выбрать правильные

Витамины для женщин: как выбрать правильныеЧто нужно для поддержания здоровья и красоты
Все знают, что витамины и пищевые добавки – популярный способ поддержать свое здоровье и красоту. Но если вы были уверены, что на этом о витаминах все, то, возможно, вы ошибались и вас ждет несколько интересных открытий. Например, знали ли вы о том, почему витамины особенно важны для женщин? Все дело в том, что они не только укрепляют иммунную систему или улучшают состояние волос и кожи, но играют значительную роль в регулировании гормонального баланса, ускорении обмена веществ и даже улучшении настроения. Получается, витамины – важный элемент, влияющий на здоровье и благополучие женщин на каждом этапе их жизни. Но все ли они одинаково полезны и эффективны и какие есть этому научные доказательства – в материале «Ведомостей».
Какие болезни было невозможно победить до открытия витаминов
Ученые относят витамины к незаменимым пищевым веществам, которые в организме человека не образуются, но без которых он не может существовать. Хотя еще совсем недавно люди даже не догадывались об их существовании. Отсутствие или недостаточное их содержание в продуктах питания, неправильное приготовление пищи вызывает болезни витаминной недостаточности: гиповитаминозы и авитаминозы. Еще в каменном и бронзовых веках люди страдали от рахита – болезни, связанной с недостатком витамина D. Жители Древнего Египта были хорошо знакомы с «куриной слепотой» – проявлением глубокой недостаточности витамина А.
В ХV-ХVI вв. мореплаватели, лишенные на долгий срок свежих овощей, фруктов, зелени и питающиеся сухарями, солониной, познали пагубные последствия такого питания. Так, в 1741 г. от цинги погиб первооткрыватель пролива между Азией и Америкой, известный русский капитан Беринг. Жизнь исследователя Севера Георгия Седова также была прервана цингой. В то время как население Европы страдало от цинги, в странах Азии свирепствовало не менее коварное и необъяснимое заболевание, получившее название «бери-бери», что по-индийски значит «овца». Название было обусловлено тем, что походка заболевшего человека напоминала походку овцы. Пораженные этим заболеванием сначала ощущали тяжесть в ногах, боль в икроножных мышцах, после чего у них наступал паралич ног и рук, а больной напоминал скелет, обтянутый кожей. В недалеком прошлом на Филиппинах «бери-бери» по числу заболеваний занимала второе место, уступая лишь туберкулезу. Последняя крупная эпидемия этой болезни была зафиксирована там в 1953 г. и унесла около 100 000 человеческих жизней.
Голландский военный врач Эйкман пытался решить загадку «бери-бери» в экспериментах на курах. Он выдвинул гипотезу о том, что употребляемый ими в пищу полированный рис содержит какое-то ядовитое вещество, а неочищенный рис излечивает болезнь, что означает, что в рисовой шелухе имеется, видимо, какое-то противоядие. Но ни яда, ни противоядия найдено не было. Свой вклад в открытие витаминов был сделан и нашим соотечественником Николаем Луниным, который впервые опробовал на мышах искусственную синтетическую смесь, содержавшую все пищевые вещества, входящие в состав молока (белки, жиры, углеводы, минеральные соли и вода). Сначала мыши, получавшие такое искусственное «молоко», заболевали и погибали. Но позднее, когда очередная группа мышей получила высушенное на водяной бане натуральное молоко, грызуны начали прибавлять в весе и после 2,5 месяца опыта оказались совершенно здоровыми.
Проведенные исследования позволили Лунину сделать вывод о том, что в молоке, кроме известных на тот момент компонентов, содержатся необходимые для питания вещества, обнаружение и изучение которых представляет большой интерес.
Позднее, в том числе основываясь на разработках Лунина, польский ученый Казимир Функ выделил из рисовых отрубей (оболочек рисовых зерен) кристаллическое вещество, которое, будучи добавленным в ничтожных количествах к пище больных «бери-бери» голубей, излечивало их. При химическом анализе найденного вещества ученый обнаружил в нем азот и установил принадлежность к аминам, назвав это целебное вещество «витамином». Состояние организма, в котором витаминов не достает, Функ назвал авитаминозом. Также он обобщил и систематизировал все проводившиеся до него исследования в этом направлении. Позднее большой вклад в учение о витаминах внесли советские ученые – профессор Л. А. Черкес, академик A. B. Палладии, профессор М. Н. Шатерников, академик Б. А. Лавров и др.
Значение витаминов для женского здоровья
Ученые выяснили, что болезни, вызванные недостатком витаминов и микроэлементов, встречаются у большинства современных людей. В дополнительном приеме мультивитаминных препаратов постоянно нуждаются более половины взрослого населения Земли. У женщин репродуктивная система крайне чувствительна ко всякого рода экзо- и эндогенным (внешним и внутренним) факторам, поэтому витамины и минералы в разных жизненных ситуациях и возрастных периодах помогают им восполнять потребности в тех или иных питательных веществах.
Почему витамины важны для женщин
Правильно подобранные витамины могут помочь нормализовать функционирование организма, справиться со стрессами, поддержать иммунитет и репродуктивную функцию, также они участвуют в процессах поддержания красоты, помогая сохранять здоровый вид кожи, волос и ногтей. В то же время, по словам врачей и ученых, витамины – не панацея от всех болезней и проблем со здоровьем, а их прием должен основываться на реальных потребностях организма.
Основные витамины для женщин
По словам генерального директора Центра иммунокоррекции имени Р. Н. Ходановой, врача-терапевта Людмилы Лапы, основные витамины, которые необходимы для поддержания здоровья и красоты женщин, – А, В, С и D, поскольку они отвечают за энергию и здоровье, также считается, что они позитивно влияют на состояние иммунной системы.
«А – витамин для кожи, В – витамин для клеток желудочно-кишечного тракта, С – витамин энергии, D – "витамин солнца", он важен чтобы поддерживать здоровье костей, мышечных тканей, позвоночника, помогает избежать остеохондроза. Его лучше принимать весной и осенью, в период ограниченного количества солнечных дней», – считает врач-терапевт Лапа, обращая внимание на тот факт, что все эти витамины люди, если они ведут здоровый образ жизни и не имеют хронических заболеваний, получают с едой. Но в случае различных болезней, например желудочно-кишечного тракта, происходит нарушение всасываемости любого витамина или продуктов питания, белков, углеводов. Тогда возникают проблемы – сколько не принимай витаминных средств, оздоровить организм не получится.
При этом, отмечает врач, принимать витамины осенью – обязательное условие, но все-таки лучше это делать под контролем врача. Любая витаминная гиперинтоксикация, как и передозировка лекарством, может быть опасна. Самочувствие не то что не улучшится, а может стать только хуже. Поэтому здоровым людям самостоятельно принимать витамины желательно в небольших количествах и недолго, говорит Людмила Лапа.
Витамины для женщин после 30 и 40 лет
По мнению ученых, с возрастом у женщин меняются потребности в некоторых питательных веществах. После 30 лет может снижаться способность усваивать кальций, после 40 лет, когда начинается вступление в период пременопаузы, из-за снижения количества вырабатываемых эстрогенов эта проблема обостряется. Поэтому женщинам 30-40 лет и позднее так важно принимать комплексные добавки, которые помогут поддерживать здоровье костей.
Врач-терапевт Людмила Лапа отмечает, что женщинам, которые находятся в репродуктивном возрасте, также необходимо регулярно посещать гинеколога и внимательно контролировать наличие бактериальных инфекций, отслеживать нарушения работы слизистой, почечные проблемы, то есть все хронические болезни. Например, острый пиелонефрит, который впоследствии, если станет хроническим, может привести к развитию гипертонии. Поэтому усталость и слабость – повод сразу обратиться к врачу, а не пить витамины, считает она.
Как выбрать хорошие витамины для женщин
При выборе витаминов нужно обращать внимание на их состав и наличие противопоказаний. Обязательно нужно проверить их срок годности. Форма выпуска витаминов также имеет значение. Это могут быть растворы для инъекций, таблетки, капсулы или порошки.
По мнению авторов научной работы «Выбираем витамины», прежде чем назначать витаминно-минеральные комплексы, необходимо сдать анализы и уточнить исходное содержание химических элементов в организме. Далее врач должен определить дозы компонентов комплекса. Они должны соответствовать суточным потребностям организма.
При выборе поливитаминного препарата важно оценивать его состав и сбалансированность. Необходимо, чтобы препарат содержал все жизненно важные для человека витамины. Также необходимо учитывать взаимодействие и взаимовлияние минералов и витаминов. Например, цинк конкурирует с кальцием за общие рецепторы в желудочнокишечном тракте, железо вытесняет медь, марганец – магний, молибден – медь, медь – цинк и молибден и т. д. Часто в витаминно-минеральные комплексы входит сразу несколько конкурирующих между собой элементов. Поэтому необходимо учитывать совместимость и сбалансированность витаминно-минеральных комплексов, заключают авторы исследования.
В Роскачестве поясняют, что витамины-антагонисты обычно разнесены по разным капсулам, оболочка которых в желудке рассасывается в разное время, или по разным слоям таблетки, которые также рассасываются с отсрочкой по времени. Есть также витаминные курсы, которые предполагают прием витаминов в разное время суток. Например, витамины группы В способствуют выработке энергии, поэтому их лучше принимать в утренние часы. А витамин С можно принимать в любое время.
Комплексные витамины для женщин: готовые решения
В аптеках и магазинах можно встретить целый раздел, посвященный витаминным комплексам для женщин. Это настоящие витаминные «боевики», в состав которых входят витамины, минералы, микроэлементы, а также другие полезные для женщин вещества.
В сети «Аптеки Столички» рекомендуют женские витаминные комплексы с различным составом и предназначением. Поливитамины общеукрепляющего действия с широким спектром микронутриентов – витаминами А, D, С, Е, группы B в комплексе с минералами (кальций, магний, йод и другие). Они могут применяться для адаптации к повышенным нагрузкам и для профилактики заболеваний.
Витаминно-минеральные комплексы для беременных и кормящих, предназначенные для женщин, планирующих рождение ребенка, а также в период беременности и после родов. Включают в себя дополнительные дозы фолиевой кислоты, железа, комплекс омега-3, необходимый для развития мозга, и другие компоненты, значимые для здоровья мамы и ребенка. Витамины для женщин в менопаузе, содержащие фитоэстрогены для уменьшения приливов, витамин Е для устранения сухости слизистых, Д3 для профилактики остеопороза, группы В и магний для нормализации работы нервной системы и др. Комплексы для волос, кожи и ногтей с гиалуроновой кислотой, коллагеном, микроэлементами. Витамины для борьбы с лишним весом. БАДы для женщин, содержащие пиколинат хрома, способные облегчить процесс похудения, также они снижают тягу к сладостям.
Существуют также ВМК для нормализации менструального цикла, поддержки работы сердца, защиты от старения.
Комплексные или отдельные витамины: что лучше
Актуальный вопрос для тех, кто планирует начать принимать витамины, – какой формат добавок выбрать – комплексный или индивидуальный. И то, и другое имеет свои преимущества.
Считается, что комплексные витамины – это удобно, быстро и часто дешевле, чем покупка каждого витамина отдельно. Кроме того, производители обычно тщательно продумывают состав комплексов, чтобы они полностью отвечали потребностям определенной аудитории.
Отдельные витамины позволяют более гибко подходить к профилактике проблем со здоровьем. Если организму не хватает именно витамина D или С, то его легко можно докупить и добавить в ежедневный рацион. Индивидуальные витамины также лучше подходят, если есть особенности здоровья, например, непереносимость каких-то видов вещества или аллергия. С этим утверждением согласна фармэксперт Ирина Булыгина, которая категорически не поддерживает идею о пользе мультикомплексов, поскольку они содержат большое количество витаминов и еще и микроэлементов.
«С моей точки зрения, это выброшенные деньги, потому что, как правило, стоят мультикомплексы дорого, но в одной таблетке многие из входящих в них веществ смешивать нельзя. Например, жирорастворимые витамины надо принимать с едой, а усвояемость витаминов группы В, если вы примете их с жирной пищей, будет снижена на порядок», – рассказала фармэксперт, отметив, что, как правило, редко кто-то сдает анализы на уровень того или иного витамина, чтобы определить, в чем есть потребность, а в чем организм испытывает дефицит. Многие принимают витаминные комплексы просто так, чтобы при снижении иммунитета якобы поднять его. И производители отвечают на этот запрос, дают агрессивную рекламу, что вот, мол, у нас в одной таблетке есть есть все. Но, скорее всего, это не будет работать, поскольку этого никто не проверял, убеждена эксперт.
Как получилось так, что в мультивитаминные комплексы вполне легально могут входить не взаимодействующие друг с другом вещества? По словам Булыгиной, все дело в особенностях регистрации витаминов и БАДов на рынке. Производитель подает досье, в котором указано, что он производит определенный препарат из такой-то субстанции, такого-то производителя. В этом документе описано, что происходил входящий контроль: получили сырье, проверили его, выяснили, что оно без примесей, качественное. Дальше были проведены клинические испытания, которые подтвердили, что у испытуемых, которые приняли этот препарат, через определенное количество времени в крови было выявлено наличие входящих в него витаминов. Задержатся они в организме или пройдут транзитом, то есть принесут реальную пользу пациенту или нет, никто не проверяет. И это не чисто российская, а общемировая практика.
«Проблема в дороговизне подобных исследований. Это же не серьезные препараты, которые проверяют долго, тщательно, берут группу контроля, которым дают плацебо, сравнивают с контрольными показателями у здоровых людей, у больных пациентов, какой есть терапевтический эффект. Плюс такие исследования нужно страховать», – поясняет Булыгина.
Где лучше всего купить витамины
Витамины можно купить как в обычных аптеках, так и в специализированных магазинах или интернет-аптеках. Покупка в обычной аптеке имеет свои преимущества: здесь можно лично ознакомиться с товаром, получить консультацию фармацевта и сразу же его приобрести. Ассортимент таких точек может быть ограничен, а цены чаще всего могут быть выше, чем в интернет-магазинах.
Специализированные интернет-магазины или интернет-аптеки могут предложить большой выбор витаминов и более низкие цены, чем в обычных аптеках. Минус в том, что обширный ассортимент часто пугает новичков, поэтому приходится изучать отзывы, сравнивать цены и выбирать проверенного продавца. Суммируя плюсы и минусы самостоятельного выбора витаминов, напрашивается вывод о том, что надежнее всего приобретать их не по интернет-отзывам, а по рекомендации своего лечащего врача, либо, как минимум, после очной консультации с профессиональным фармацевтом в аптеке.
По мнению Ирины Булыгиной, лучше всего брать витамины от известных фирм-производителей, тех, кто давно на рынке и завоевал себе репутацию годами работы. Несмотря на то что стоимость не является решающим фактором при выборе качественных витаминов, цены на продукцию раскрученных брендов все-таки обычно выше, чем у того производителя, который только выходит на рынок.
«Обезопасить себя от покупки подделки довольно сложно, ведь любая аптека полагается лишь на те сертификаты, которые предоставил ей поставщик, удостоверяя подлинность препарата. Она же несет ответственность за любой проданный препарат, даже за его наличие на прилавке, что неоднократно становилось причиной судебных разбирательств и претензий со стороны клиентов аптек – российские суды чаще всего в таких случаях вставали на сторону истца», – рассказывает Булыгина, обращая внимание на тот факт, что сейчас на российском фармакологическом рынке, когда более-менее заработали все правовые нормы, проходят регулярные проверки, ситуация с поддельными лекарствами стала значительно лучше. Крупные аптечные сети все-таки не грешат торговлей фальсификатами, поскольку берут большие объемы без посредников, напрямую от производителя. Если ты покупаешь у прямого производителя, понятно, что контрафакта у него по определению быть не может, заключает эксперт.