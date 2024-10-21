Каждый пятый студент ждет трудностей при устройстве на работу по специальности

Каждый пятый студент ждет трудностей при устройстве на работу по специальностиНеуверенность выражают даже будущие IT-специалисты
Пятая часть (20,6%) российских студентов считает, что им будет трудно получить работу по специальности сразу после окончания вуза. Оценивая свои шансы, они выбрали ответы «скорее трудно» (17,1%) и «очень трудно» (3,5%). При этом большинство опрошенных (57,2%) оптимистично настроены: из них 40,3% верят, что им будет «очень легко» трудоустроиться, еще 16,9% ответили «скорее легко». Оставшиеся 22,2% затруднились ответить. Такие данные следуют из результатов исследования Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС, с которыми ознакомились «Ведомости».
Президентская академия провела опрос в мае – июне 2024 г., метод – онлайн-анкетирование. Респондентами стали 82 310 студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры из 232 вузов в 74 субъектах РФ.
На уверенность студентов влияет наличие работы и подработки во время обучения, говорят авторы исследования. Например, 73,3% респондентов, уже работающих по специальности, не ожидают проблем с трудоустройством. Каждый седьмой из подрабатывающих (13,5%) студентов считает, что может столкнуться с трудностями при поиске работы после окончания вуза. Всего же совмещают учебу с работой по специальности около десятой части студентов (11,6%), уточняется в исследовании.
Наибольшую уверенность в своем трудоустройстве по специальности выражают студенты образовательных и педагогических направлений (71,7% опрошенных по специальности), а также будущие медики (63,9%). При этом студенты направлений, связанных с искусством и культурой, а также будущие IT-специалисты меньше остальных уверены, что у них получится трудоустроиться после выпуска – 48,3% и 48,8% соответственно.
Авторы исследования отмечают, что «высокие опасения» студентов IT-программ наблюдаются «при высокой востребованности специалистов» в этой сфере. Неуверенность этой группы студентов может быть связана с тем, что им реже удается совмещать обучение в университете с работой по специальности. Кроме того, по IT-направлениям меньше мест для обучения на целевой основе (т. е. по направлению от региональных органов власти и предприятий с обязательством отработать оговоренное количество лет по данной специальности в субъекте), говорят исследователи.
Авторы исследования также узнали у студентов, чья помощь может стать решающей при их трудоустройстве после получения диплома. Чаще всего опрошенные надеются на содействие организаций, в которых они проходили практику (33,9%). Каждый четвертый студент (27,7%) рассчитывает на поддержку подразделения по организации трудоустройства выпускников в своем вузе.
Ждут помощи в поиске работы от родителей и близких меньше четверти респондентов (24,1%). В эффективность государственных служб занятости студенты верят почти вдвое чаще, чем частных рекрутинговых сервисов, – 14,5% против 7,3%. Затруднилась ответить на вопрос треть опрошенных (32,5%).
На позитивные настроения большинства опрошенных студентов могли повлиять сообщения в СМИ о кадровом дефиците на рынке труда, считает проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. В медиапространстве часто говорится о нехватке педагогов и медицинских работников, поэтому обучающиеся по этим специальностям более уверены в своем будущем. Тогда как экономистов и юристов на рынке больше, чем нужно, но вузы не сокращают такие программы и число мест на них. Как следствие, студенты этих специальностей менее уверены в своем трудоустройстве.
Неуверенность студентов IT-направлений Сафонов связывает с тем, что в сфере информационных технологий требуются в первую очередь специалисты с опытом. «Тот период времени, когда [IT-компании] были готовы брать вообще всех, постепенно сходит на нет», — сказал эксперт.
Молодому специалисту трудно найти хорошо оплачиваемую работу, которая «будет кормить». С этим и связан скептицизм пятой части опрошенных студентов по поводу перспектив трудоустройства по специальности, говорит Сафонов.
Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия») и Сафонов считают, что число подрабатывающих студентов больше названной в исследовании цифры (11,6% от всех студентов). По оценкам Сафонова, реальный показатель может быть в 2–3 раза выше.
Метелев считает, что «студент вообще не должен думать о том, куда ему идти работать». По его мнению, он должен получить достаточное количество предложений еще на этапе своего обучения. Для этого работодатели становятся участниками системы высшего образования, предлагая студентам программы стажировок, создавая в вузах собственные учебные программы, пояснил депутат.