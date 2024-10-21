Каждый пятый студент ждет трудностей при устройстве на работу по специальности

На позитивные настроения большинства опрошенных студентов могли повлиять сообщения в СМИ о кадровом дефиците на рынке труда, считает проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. В медиапространстве часто говорится о нехватке педагогов и медицинских работников, поэтому обучающиеся по этим специальностям более уверены в своем будущем. Тогда как экономистов и юристов на рынке больше, чем нужно, но вузы не сокращают такие программы и число мест на них. Как следствие, студенты этих специальностей менее уверены в своем трудоустройстве.