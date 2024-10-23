Что предложит Госдума правительству в сфере ЖКХ

Что предложит Госдума правительству в сфере ЖКХНа предстоящем правчасе депутаты в очередной раз констатируют сложное положение отрасли
Вице-премьер Марат Хуснуллин и сразу два министра – энергетики и ЖКХ и строительства Сергей Цивилев и Ирек Файзуллин – будут держать перед депутатами ответ на правительственном часе 23 октября, где планируется обсудить состояние коммунальной инфраструктуры и повышение качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг. Ключевая тема, которая звучала на предварительных встречах министров с думскими фракциями и заседании профильных комитетов, – готовность страны к осенне-зимнему отопительному периоду. А именно предупреждение аварий на сетях тепло- и водоснабжения, подобных тем, что были в начале этого года в Подмосковье.
В частности, зампред комитета Думы по ЖКХ Светлана Разворотнева («Единая Россия») намерена поднять перед представителями кабмина вопрос о необходимости синхронизации градостроительной политики и развития коммунальной инфраструктуры, поскольку значительное количество аварий связно с тем, что на старые сети сажают новостройки. «Судя по тому, что спрашивали коллеги у министров в преддверии правчаса на фракции и комитете, будут вопросы о ходе подготовки к нынешнему отопительному сезону, об авариях, про замену лифтов с оконченным сроком эксплуатации – их задавали везде и всегда», – отмечает Разворотнева. Вопрос о дополнительных мерах, направленных на обеспечение замены лифтов в МКД, прозвучит, например, от фракции «Новые люди», рассказал собеседник во фракции.
Председатель комитета Сергей Пахомов («Единая Россия») обозначил вопросы отсутствия квалифицированных кадров в отрасли и, как и в предыдущие годы, «глобальной модернизации всей системы ЖКХ». Он же сказал, что требуется пересмотр тарифной политики. В ЛДПР считают ее одной из ключевых проблем теплоснабжения. Она основана на затратных принципах ценообразования и краткосрочных тарифах – на три года, – тогда как окупаемость инвестиций можно увидеть лишь через 7–8 лет, говорит собеседник в ЛДПР. Поэтому там хотят предложить правительству переформатировать каждый регион в ценовую зону теплоснабжения, поскольку там, где запущен механизм «альтернативной котельной», наблюдаются явные улучшения. «В целом решение о повышении тарифа должно приниматься только после оценки достоверности отчета об исполнении мероприятий инвестпрограммы и экспертизы ее экономической эффективности (которые не у всех регионов в идеальном состоянии). И в каждой программе должны быть обязательные обследования сетей, по результатам которых формировать планы текущего и капитального ремонта», – отмечает зампред комитета по ЖКХ Роман Лябихов (КПРФ). Его коллега из ЛДПР Владимир Кошелев констатировал, что существенных изменений в модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения за последние шесть лет так и не произошло.
Прозвучат и вопросы, связанные с эффективностью концессионных соглашений, и, скорее всего, под критикой, как обычно, окажется Минстрой, отмечают собеседники в комитетах Думы по энергетике и ЖКХ. Эта тема всегда под пристальным вниманием спикера палаты Вячеслава Володина. По словам Пахомова, результаты везде разные. «Бизнес, который этим занимается, нам не враг: кто-то работает лучше, кто-то хуже, но сама суть требует ревизии и приведения к единым и понятным правилам», – констатировал он.
Коммунальные аварии
В январе на фоне сильных морозов жители ряда российских регионов столкнулись с перебоями в энергоснабжении. Наиболее массовыми оказались отключения тепла в Подмосковье. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 9 января, что на инцидент оказали влияние два фактора: аномальные морозы и «ветхое состояние» систем ЖКХ. На совместном заседании комитета по контролю и комитета по строительству и ЖКХ Госдумы 17 января курирующий коммунальную сферу вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что, по предварительным данным, для наведения порядка в этой сфере потребуется в целом около 4,5 трлн руб.
А председатель думского комитета по энергетике Николай Шульгинов перед правчасом предложил сделать обязательным резервирование внешнего электроснабжения. Сейчас, по его словам, документы, которые содержат требования по резервированию электроснабжения, не носят обязательного характера. «Понятно, что обеспечить электроснабжение абсолютное, с надежностью, когда сеть подвергается природно-техногенным воздействиям, невозможно», – подчеркнул Шульгинов. Поэтому, продолжает он, надежность обеспечивается в том числе и резервированием отдельных сетей или целых объектов. «Нужно восстановить обязательность требования <...> по части резервирования отдельных групп: котельных, тепловых сетей, насосных групп», – заявил Шульгинов.
Вопрос о теплоснабжении – «болезненный, но важный», особенно в связи с резонансными авариями зимой 2024 г., подчеркнул он.
Сейчас, согласно «Правилам устройства электроустановок», все энергообъекты разделяются на три категории надежности, только первые две из которых в обязательном порядке подключаются к двум источникам питания с функциями взаимного резервирования мощности и автоматического переключения. К первой категории относятся, например, реанимационные отделения, роддома и родильные отделения, фельдшерско-акушерские пункты, крупные диспансеры, вышки сотовой связи, литейные цеха. Ко второй – школы, детские сады, аптеки, торговые центры. К третьей категории относятся в основном многоквартирные жилые дома, общежития, музеи, прачечные, сауны. Это потребует больших затрат, отмечают эксперты. Оптимальное решение – это применение риск-ориентированного подхода, с тем чтобы резервы увеличивались там, где вероятны аварии или они случались в прошлом, считает Павел Склянчук из «Народный фронт. Аналитики».
«Предотвратить полностью аварии данной инициативой вряд ли получится, но она позволит исключить возникновение ограничений в теплоснабжении из-за аварий на электрическом оборудовании или сетях. Это приведет к повышению надежности теплоснабжения», – считает доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета Станислав Шубин.