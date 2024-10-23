Что предложит Госдума правительству в сфере ЖКХ

Председатель комитета Сергей Пахомов («Единая Россия») обозначил вопросы отсутствия квалифицированных кадров в отрасли и, как и в предыдущие годы, «глобальной модернизации всей системы ЖКХ». Он же сказал, что требуется пересмотр тарифной политики. В ЛДПР считают ее одной из ключевых проблем теплоснабжения. Она основана на затратных принципах ценообразования и краткосрочных тарифах – на три года, – тогда как окупаемость инвестиций можно увидеть лишь через 7–8 лет, говорит собеседник в ЛДПР. Поэтому там хотят предложить правительству переформатировать каждый регион в ценовую зону теплоснабжения, поскольку там, где запущен механизм «альтернативной котельной», наблюдаются явные улучшения. «В целом решение о повышении тарифа должно приниматься только после оценки достоверности отчета об исполнении мероприятий инвестпрограммы и экспертизы ее экономической эффективности (которые не у всех регионов в идеальном состоянии). И в каждой программе должны быть обязательные обследования сетей, по результатам которых формировать планы текущего и капитального ремонта», – отмечает зампред комитета по ЖКХ Роман Лябихов (КПРФ). Его коллега из ЛДПР Владимир Кошелев констатировал, что существенных изменений в модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения за последние шесть лет так и не произошло.