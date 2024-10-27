Запрет плевать в еду и заходить в соцсети: новости, которые вы могли пропустить

Журналисты спросили об этом Стармера, пока летели с ним в самолете на мероприятие. «Я лучше засучу рукава и буду работать со [странами Содружества] над проблемами, которые ждут нас в будущем, чем тратить кучу времени на прошлое», – отрезал премьер. В прошлом году во время визита в Кению король Карл III выразил «величайшую скорбь и сожаление» по поводу действий империи в колониальную эпоху. Но тоже не извинился: он не может это сделать без согласия правительства.