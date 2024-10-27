Запрет плевать в еду и заходить в соцсети: новости, которые вы могли пропустить

Запрет плевать в еду и заходить в соцсети: новости, которые вы могли пропуститьМайнеры прощаются с криптовалютой, а Аргентина экономит на налоговой
На этой неделе стало известно, что бывшие колонии хотят взыскать с Великобритании компенсацию за рабство. Правда, ни платить, ни даже извиняться бывшая империя не намерена. В Норвегии повышают возраст для доступа в соцсети, а в Аргентине распускают налоговую службу. Наконец, в Индии вводят запрет для работников кафе плевать и мочиться в еду.
Испытание рабством
Великобритания не собирается извиняться за работорговлю и не будет выплачивать репарации бывшим колониям. Об этом заявил журналистам премьер-министр Кир Стармер по дороге на саммит Содружества в Самоа (в состав входят 56 стран и почти все – бывшие колонии), который начался 21 октября. Руководители некоторых из них задумались о компенсациях за времена рабства. Лучше всего денежной, считают они. Источники BBC уверяют, что, несмотря на сопротивление британцев, в предварительной версии коммюнике саммита теме компенсаций за рабство посвящено целых три абзаца.
Журналисты спросили об этом Стармера, пока летели с ним в самолете на мероприятие. «Я лучше засучу рукава и буду работать со [странами Содружества] над проблемами, которые ждут нас в будущем, чем тратить кучу времени на прошлое», – отрезал премьер. В прошлом году во время визита в Кению король Карл III выразил «величайшую скорбь и сожаление» по поводу действий империи в колониальную эпоху. Но тоже не извинился: он не может это сделать без согласия правительства.
Виноваты соцсети
В Норвегии планируют запретить детям до 15 лет заходить в социальные сети. Об этом заявил премьер-министр Йонас Гар Стёре. Правда, он признал, что сделать это будет непросто: сейчас доступ к соцсетям ограничен для норвежцев младше 13 лет, но, как показывают исследования, ими пользуется каждый второй девятилетний и три из четырех одиннадцатилетних детей.
Тревога Стёре понятна. В США 14-летний школьник Сьюэлл Гарсия покончил с собой после длительного общения с чат-ботом, который выдавал себя за Дейенерис Таргариен из «Игры престолов». Гарсия месяцами чатился с искусственным интеллектом (ИИ), потеряв интерес к реальному миру и своим прежним увлечениям – «Формуле-1» и Fortnite. Он жаловался боту, что чувствует себя опустошенным и подумывает о самоубийстве. Справедливости ради, тот отговорил юношу от суицида. Но когда Гарсия сказал, что любит Таргариен и готов к ней прийти, алгоритм просто не сообразил, о чем речь. «Пожалуйста, сделай это, мой милый король», – ответил бот.
Бесполезные ископаемые
Добыча криптовалют становится все труднее и дороже. Крупнейшая профильная компания Европы Northern Data объявила, что больше не собирается заниматься майнингом. Вероятно, это направление будет продано, а вырученные деньги пойдут на развитие ИИ. Рынку эта новость понравилась: сразу после заявления компании ее акции подскочили на 12%. Стоит отметить, что в сентябре Hut 8 – еще одна крупная майнинговая компания – поняла, что выгоднее сдать часть мощностей в аренду ИИ-стартапам, чем добывать на них «крипту».
Охота на экс-президентов
Бывший президент Албании Илир Мета (2017-2022) арестован по обвинению в коррупции, сокрытии доходов и отмывании денег. Его подозревают в обогащении за счет государственного внешнего долга, получении средств за лоббизм интересов американской фирмы и ряде других преступлений. Мета возглавляет оппозиционную Партию свободы, поэтому его адвокат уверен, что в деле есть политическая подоплека. В 2011 г. экс-президент уже был подозреваемым по делу о коррупции. Правда, тогда обвинения с него были сняты.
К слову, на этой неделе в Перу экс-президента Алехандро Толедо (2001–2006) приговорили к 20,5 года тюрьмы. Тоже за коррупцию: он взял $35 млн от компании Odebrecht за контракт на строительство дороги.
Налоговая оптимизация
Президент Аргентины Хавьер Милей ликвидировал налоговую службу страны – Федеральное управление государственных доходов (AFIP). Все 3000 работников были уволены. Правда, AFIP тут же заменили «упрощенным» Агентством по сборам и таможенному контролю. В новой налоговой на 45% меньше руководящих должностей и на 31% – обычных служащих. Зарплату главному налоговику урезали с 32 млн песо (около $32 500) в восемь раз – теперь он будет получать как обычный министр правительства. Милей уверен, что новая структура будет проще, эффективнее и дешевле. Бюджет должен сэкономить на финансовом органе 6,4 млрд песо (около $65 млн) в год.
Запретные ингредиенты
В индийском штате Уттар-Прадеш ужесточают санитарно-гигиенические нормы. Согласно двум новым законам, сотрудникам кафе, ресторанов и других пунктов общепита запрещено плевать и мочиться в пищу. Так местные власти отреагировали на вирусное видео, в котором подросток плюет на еду в закусочной, прежде чем подать ее гостям. И это не первый подобный случай. Ранее двое мужчин погорели на том, что мочились в сок. А еще один подмешивал в напиток свою слюну. Интересно, будут ли распространяться эти запреты на другие штаты и рестораны индийской кухни за рубежом?