НКО пропишут доходную деятельность взамен предпринимательства

В частности, планируется исключить из профильных законов положения об общественном фонде, органе общественной самодеятельности, общественном учреждении и некоммерческом партнерстве, поскольку такие организации не являются отдельными организационно-правовыми формами НКО. Кроме того, из этих законов исчезнет упоминание предпринимательской деятельности НКО. Это связано с тем, что по Гражданскому кодексу (ГК) НКО может заниматься лишь деятельностью, приносящей доход. «Уже не менее 10 лет, как в ГК появилось это понятие: приносящей доход деятельности в отношении НКО», – пояснила «Ведомостям» директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова. Необходимо было просто привести в соответствие все законодательство, уточнила собеседник. «Это делали, но пробелы оставались. Их ликвидируют, что теперь приведет к тому, что хотя бы выражаться будут правильно, без путаницы в понятиях», – сказала Мерсиянова. В целом, говорит эксперт, предложенные поправки технические, но очень полезные.