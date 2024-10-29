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НКО пропишут доходную деятельность взамен предпринимательства

Минюст решил урегулировать организационно-правовые формы некоммерческих организаций
Яна Суринская
Инициатива, разработанная Министерством юстиции, предполагает внесение изменений сразу в несколько профильных законах/ Максим Стулов / Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект о согласовании в законодательстве положений, касающихся деятельности некоммерческих организаций.

Инициатива, разработанная Министерством юстиции (есть в распоряжении «Ведомостей»), предполагает внесение изменений сразу в несколько профильных законах: «Об общественных объединениях», «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», «О некоммерческих организациях», «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», «О свободе совести и о религиозных объединениях», «О политических партиях», а также «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» и «О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».

В частности, планируется исключить из профильных законов положения об общественном фонде, органе общественной самодеятельности, общественном учреждении и некоммерческом партнерстве, поскольку такие организации не являются отдельными организационно-правовыми формами НКО. Кроме того, из этих законов исчезнет упоминание предпринимательской деятельности НКО. Это связано с тем, что по Гражданскому кодексу (ГК) НКО может заниматься лишь деятельностью, приносящей доход. «Уже не менее 10 лет, как в ГК появилось это понятие: приносящей доход деятельности в отношении НКО», – пояснила «Ведомостям» директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова. Необходимо было просто привести в соответствие все законодательство, уточнила собеседник. «Это делали, но пробелы оставались. Их ликвидируют, что теперь приведет к тому, что хотя бы выражаться будут правильно, без путаницы в понятиях», – сказала Мерсиянова. В целом, говорит эксперт, предложенные поправки технические, но очень полезные.

Глава совета ассоциации «Юристы за гражданское общество» Дарья Милославская подтвердила, что эти поправки Минюста действительно давно ожидались. «Долгие годы у нас были противоречия между нормами ГК и нормами закона об НКО и др.», – рассказывает она. Эксперт обратила внимание на то, что единые нормы, которые будут применяться и со стороны Минюста при регистрации внесения изменений, и со стороны НКО, которые будут знать, чем руководствоваться, внесут наконец-то ясность.

В случае принятия проекта Минюст, говорится в пояснительной записке к проекту, подготовит информационные письма (материалы) с пояснениями о применении норм ГК к общественным фондам, органам общественной самодеятельности, общественным учреждениям и некоммерческим партнерствам для избежания правовой неопределенности.

Возражения при согласовании инициативы Минюста выразило только Федеральное агентство по делам национальностей из-за исключения из права общин малочисленных народов осуществлять предпринимательскую деятельность. Сейчас законодательство позволяет общинам осуществлять любые виды традиционной хозяйственной деятельности, а если это предусмотрено уставом, то и предпринимательскую, и иную приносящую доход деятельность, если это служит достижению целей, ради которых создана община. «Достижение цели сохранения и развития традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов <...> невозможно без осуществления предпринимательской, иной приносящей доход деятельности», – отметило ведомство, указав, что готово согласовать проект федерального закона при условии исключения из него соответствующей поправки.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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