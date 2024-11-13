Суд начал слушания о требованиях с Бакальчука 37 млрд рублей в закрытом режиме

Суд начал слушания о требованиях с Бакальчука 37 млрд рублей в закрытом режимеС ходатайством провести заседание в таком формате выступил «ВБ Девелопмент»
Арбитражный суд Мособласти провел во вторник предварительное заседание по иску «ВБ девелопмента» к Владиславу Бакальчуку на 37 млрд руб. По ходатайству истца заседание прошло в закрытом для прессы и слушателей режиме. Вместе с тем представители Бакальчука отметили, что скорее всего пресса не сможет присутствовать на всем процессе, несмотря на то что он выступает за его гласность.
Это свидетельствует о том, что оппонентам «есть что скрывать», полагает ответчик: «Конечно, мы не стали молчать и подали возражения – и в письменной, и в устной форме». Бакальчук отметил, что возражения были отклонены.
В свою очередь, представитель основателя Wildberries Татьяны Ким (в июле она подала иск о разводе с Бакальчуком) мотивировал невозможность проведения заседания с участием прессы тем, что в ходе рассмотрения дела могут быть раскрыты коммерческие тайны. В ответ юристы ответчика попросили предоставить и сослаться на документы, представляющие коммерческую тайну. В беседе с «Ведомостями» они отметили, что теперь с учетом закрытого процесса не смогут комментировать его подробности. Следующее заседание по иску назначено на 12 декабря.
О подаче иска стало известно 14 октября этого года из картотеки дел Арбитражного суда Мособласти. Позже на сайте суда появилась информация, что соистцом по делу стала Ким. ООО «ВБ девелопмент» занималось строительством складов для Wildberries. При этом 100% компании-истца, согласно «СПАРК-Интерфаксу», принадлежит ответчику. Иск предъявлен Бакальчуку лично в связи с убытками, понесенными компанией «ВБ девелопмент», рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с содержанием заявления. Собеседник утверждает, что «ВБ девелопмент» получил авансы за оказание услуг технического заказчика при строительстве логистических объектов Wildberries, но услуги не оказаны.
В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) «Ведомостям» рассказали, что Ким стала вторым истцом как основной собственник бизнеса. По словам представителя компании, «ВБ девелопмент» – подразделение Wildberries, а Бакальчук исполнял лишь функцию «номинального акционера». Сам же Бакальчук эти заявления ранее опровергал. По его словам, он с 2010 г. является единственным участником компании, а в заявленном иске отсутствуют доказательства или расчеты, которые могли бы подтвердить размер предполагаемых убытков.
По сложившейся судебной практике, говорит управляющий партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев, такие иски оставляют без рассмотрения, поскольку подавать косвенный иск имеет право только участник, который отражен или же был отражен в ЕГРЮЛе. Здесь же структура владения довольно прозрачная, утверждает он. ООО «Атолл» было создано в октябре 2006 г., 100% компании принадлежали ее учредителю – Климову Валерию Юрьевичу. В августе 2010 г. 100% компании получил Бакальчук. В конце 2019 г. юрлицо переименовали в «ВБ девелопмент».
На практике большинство дел слушаются в открытом режиме, говорит партнер практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али. Тем более что к документам и записям заседаний у посторонних все равно нет свободного доступа. И лишь в редких случаях к делу приковано такое внимание, как в случае с Wildberries, резюмировал он.