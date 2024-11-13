Суд начал слушания о требованиях с Бакальчука 37 млрд рублей в закрытом режиме

В свою очередь, представитель основателя Wildberries Татьяны Ким (в июле она подала иск о разводе с Бакальчуком) мотивировал невозможность проведения заседания с участием прессы тем, что в ходе рассмотрения дела могут быть раскрыты коммерческие тайны. В ответ юристы ответчика попросили предоставить и сослаться на документы, представляющие коммерческую тайну. В беседе с «Ведомостями» они отметили, что теперь с учетом закрытого процесса не смогут комментировать его подробности. Следующее заседание по иску назначено на 12 декабря.