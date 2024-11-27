Хулиганство с использованием опасных животных могут расценить как вооруженное

Действующее толкование закона исходит из того, что хулиганство с использованием животных квалифицируется как деяние с применением насилия или угрозой его применения, сказал «Ведомостям» вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. ВС, в свою очередь, предлагает ужесточить квалификацию и понимать такие деяния как совершенные с применением оружия, добавил он. При этом, подчеркивает Кузнецов, постановление Верховного суда не следует воспринимать как формулу «животное равно оружие», скорее, смысл заключается в том, что в конкретных ситуациях и для конкретных целей животное – это то же самое, что и оружие.