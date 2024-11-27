Хулиганство с использованием опасных животных могут расценить как вооруженное

Хулиганство с использованием опасных животных могут расценить как вооруженноеРасплывчатые формулировки дают широкое поле для действий судов, говорят эксперты
Хулиганство с использованием животных, которые представляют опасность для жизни или здоровья человека, может расцениваться судом как вооруженное. Это следует из проекта, вносящего изменения в прошлые постановления пленума Верховного суда (ВС). 26 ноября пленум ВС принял документ.
«В случаях, когда в процессе совершения хулиганства лицо использует животных, представляющих опасность для жизни или здоровья человека, содеянное с учетом конкретных обстоятельств дело может быть квалифицировано по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса (УК) РФ по признаку применения предмета, используемого в качестве оружия», – разъясняется в документе. Такие поправки ВС предлагает внести в постановление пленума от 15 ноября 2007 г. «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений».
Формулировка о том, что только опасных животных можно будет квалифицировать как оружие, использованное хулиганом, а не всех животных вообще, довольно расплывчатая, обращает внимание адвокат адвокатской палаты Москвы Мария Шабалина.
Сейчас в российском законодательстве такой термин нигде не закреплен, что дает возможность судам действовать по собственному усмотрению, сказала она «Ведомостям». При этом есть установленный перечень животных, запрещенных к содержанию, и перечень собак опасных пород, но, скорее всего, ВС использует новую дефиницию для того, чтобы не привязываться к конкретным спискам, предположила Шабалина. «Верховный суд оставляет себе зазор для того, чтобы любое животное в той или иной степени могло быть признано представляющим опасность для жизни и здоровья человека и, соответственно, признано орудием преступления», – пояснила она.
Действующее толкование закона исходит из того, что хулиганство с использованием животных квалифицируется как деяние с применением насилия или угрозой его применения, сказал «Ведомостям» вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. ВС, в свою очередь, предлагает ужесточить квалификацию и понимать такие деяния как совершенные с применением оружия, добавил он. При этом, подчеркивает Кузнецов, постановление Верховного суда не следует воспринимать как формулу «животное равно оружие», скорее, смысл заключается в том, что в конкретных ситуациях и для конкретных целей животное – это то же самое, что и оружие.
По словам Кузнецова, в судебной практике и раньше встречались примеры толкования закона, при котором использование животных приравнивалось к применению оружия. «Учитывая повышенную степень общественной опасности таких деяний, проект ВС является вполне справедливым и критики не вызывает, но его применение на практике должно исключать ситуации, когда произвольные (то есть без указания хозяина) действия животных давали бы более тяжелую квалификацию для подозреваемых/обвиняемых», – подчеркнул он.
Что еще разъяснил ВС
Из этого же проекта пленума ВС следует, что использование игрушечного пистолета или макета оружия при нарушении общественного порядка можно квалифицировать как хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия.
«Если лицо, грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, угрожало гражданам заведомо для него негодным (неисправным, учебным и т. п.) или незаряженным оружием либо предметами, имитирующими оружие, например макетом пистолета, декоративным оружием, оружием-игрушкой, а равно заведомо непригодными для целевого использования взрывчатым веществом или взрывным устройством либо предметами, их имитирующими, не намереваясь использовать эти предметы, его действия <...> с учетом конкретных обстоятельств дела могут быть квалифицированы как хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия», – уточняется там.
ВС полагает необходимым квалифицировать такое деяние как хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия, а не оружия, несмотря на то что для потерпевшего такое нападение выглядело как вооруженное хулиганство, обращает внимание руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Верховный суд в этом случае справедливо исходит из запрета на объективное вменение (то есть привлечения лица к уголовной ответственности без установления его вины) в отечественном уголовном праве и считает, что степень общественной опасности при хулиганстве с использованием макета оружия и с использованием настоящего боевого оружия совершенно разная, добавил он. Соответственно, и деяния должны квалифицироваться по разным частям ст. 213 УК РФ, добавил Хаминский.
Кроме того, ВС разрешил трактовать семейные конфликты «с очевидным для виновного грубым нарушением общественного порядка» и при выражении «явного» неуважения к обществу как хулиганство (ст. 213 УК РФ). При этом дополнительной квалификации по ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) или ст. 116 (побои) не требуется, уточняется в тексте проекта пленума.
В подготовке публикации принимала участие Яна Суринская