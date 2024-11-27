Сотрудников паспортно-визовых сервисов и миграционного центра начнут штрафовать

Законопроектом предлагается дополнить КоАП РФ новой статьей 5.63.2 (нарушение порядка оказания содействия в осуществлении отдельных полномочий при предоставлении госуслуг и исполнения функций в сфере миграции), рассказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Согласно ей, работнику Паспортно-визового сервиса МВД и ММЦ грозит штраф 3000–5000 руб., если ими были нарушены требования «к оказанию содействия» территориальным органам МВД, в результате чего госуслуга была не предоставлена или предоставлена с опозданием. В тексте законопроекта уточняется, что речь идет лишь о действии или бездействии таких сотрудников, в которых нет признаков уголовно наказуемого деяния.