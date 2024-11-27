Сотрудников паспортно-визовых сервисов и миграционного центра начнут штрафовать

Сотрудников паспортно-визовых сервисов и миграционного центра начнут штрафоватьВозбуждать дела при задержках в предоставлении госуслуг в сфере миграции будет прокурор
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила доработанный законопроект МВД России, предлагающий изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ). Он предусматривает введение штрафов либо дисквалификацию работников ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД и ГБУ «Многофункциональный миграционный центр» (ММЦ) Москвы, в случае если они не оказывают содействие территориальным органам МВД при предоставлении госуслуг в сфере миграции. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – в Белом доме, второй – знакомый с решениями, принятыми по итогам заседания комиссии.
Сотрудники филиалов Паспортно-визового сервиса и столичного ММЦ привлекаются к содействию в приеме заявлений на выдачу виз, приглашений, разрешений на временное проживание, на выдачу или замену видов на жительство, на оформление трудовых патентов.
Законопроектом предлагается дополнить КоАП РФ новой статьей 5.63.2 (нарушение порядка оказания содействия в осуществлении отдельных полномочий при предоставлении госуслуг и исполнения функций в сфере миграции), рассказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Согласно ей, работнику Паспортно-визового сервиса МВД и ММЦ грозит штраф 3000–5000 руб., если ими были нарушены требования «к оказанию содействия» территориальным органам МВД, в результате чего госуслуга была не предоставлена или предоставлена с опозданием. В тексте законопроекта уточняется, что речь идет лишь о действии или бездействии таких сотрудников, в которых нет признаков уголовно наказуемого деяния.
В том случае, если нарушения работы с МВД происходят на уровне организаций – Паспортно-визового сервиса и ММЦ, – должностным лицам грозит штраф 5000–10 000 руб., иным сотрудникам – 1000–5000 руб. При повторных нарушениях штраф для должностных лиц увеличится до 20 000–30 000 руб. либо применяется дисквалификация на шесть месяцев. Для иных работников этих организаций – до 5000–10 000 руб. либо дисквалификация на шесть месяцев.
В доработанной версии полномочиями по возбуждению дел по новым составам административных правонарушений наделяется прокурор, сказал Груздев. Для этого новой статьей 5.63.2 предлагаются соответствующие поправки в ст. 28.4 КоАПа (возбуждение дел об административных правонарушениях прокурором), следует из текста законопроекта.
Как следует из отзыва Минфина на документ, предыдущая версия законопроекта наделяла должностных лиц органов внутренних дел полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, совершенных работниками Паспортно-визового сервиса МВД и столичного ММЦ. Эти нормы в одобренном документе были исключены.
49,6 млн
госуслуг предоставили подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России за 10 месяцев 2024 г., следует из аналитической справки МВД. Из них более 10% (5,2 млн услуг) – через портал «Госуслуги»
При этом в пояснительной записке не отражено, как Генеральная прокуратура будет выполнять данные функции без выделения дополнительного финансирования из федерального бюджета, отмечают в Минфине. Сейчас в финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация положения законопроекта не окажет влияния на расходы бюджетов РФ.
По данным МВД, приведенным в пояснительной записке, ежегодно в России предоставляется более 65 млн госуслуг в сфере миграции, из них около 42% (порядка 27 млн услуг) оказывается иностранцам и лицам без гражданства.
В декабре 2023 г. Путин подписал закон, направленный на расширение практики привлечения подведомственных МВД предприятий к оказанию государственных услуг в сфере миграции. В том числе в документе есть нормы, которые позволяют проходить дактилоскопическую регистрацию на территории некоторых иностранных государств. С учетом массовости и социальной значимости данных услуг этот закон определяет, что работники Паспортно-визового сервиса и ММЦ несут ответственность при оказании содействия территориальным органам МВД как должностные лица. В связи с этим новым законопроектом предлагается установить административное наказание за неисполнение либо ненадлежащее исполнение такими сотрудниками служебных обязанностей, поясняют авторы инициативы.
«Ведомости» направили запрос в правительство, а также в Генпрокуратуру (ГП) с просьбой уточнить, есть ли у ГП кадровые и финансовые ресурсы на выполнение новых полномочий. В свою очередь, первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин в отзыве на законопроект МВД от июля 2024 г. написал, что «возражений и замечаний по проекту не имеется».