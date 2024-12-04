Ограничение строительства в поймах рек минимизирует последствия паводков

Ограничение строительства в поймах рек минимизирует последствия паводковНесмотря на запрет, там возводят жилые и садовые дома, считают в Росводресурсах
Для минимизации последствий паводков и наводнений необходимо ограничить строительство в поймах рек, сообщил журналистам руководитель Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Дмитрий Кириллов. Как пояснил «Ведомостям» представитель агентства, речь идет о жилых и садовых домах в зонах возможного затопления, которые, несмотря на законодательный запрет, все равно возводятся.
Согласно ст. 67.1 Водного кодекса, в местах, где могут произойти паводки, запрещено размещать новые населенные пункты и строить объекты капитального строительства без создания инженерной защиты от затопления. Но, по словам представителя Росводресурсов, чиновники и граждане закрывают глаза на эти нормы и застраивают поймы рек.
Проблему признают и в нижней палате парламента. Разрешения на строительство в таких зонах, как правило, получают, пользуясь личными связями или обходя законодательство, сказал «Ведомостям» зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов. «Это создает серьезные риски для самих владельцев построек и для окружающей инфраструктуры», – считает он. По мнению депутата, надо усилить контроль за соблюдением законодательства, а также повысить прозрачность процессов выделения земельных участков.
«Ведомости» направили запрос в Минстрой с просьбой оценить необходимость ужесточения законодательства в этой сфере.
Весной 2024 г. паводок накрыл 39 регионов России. Сильнее всего он затронул Оренбургскую область, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу. В июле региональная прокуратура требовала запретить строительство дач, многоквартирных и индивидуальных жилых домов на территориях региона, подверженных риску затопления. Законопроект был внесен прокурором области Русланом Медведевым в заксобрание, но так и не был рассмотрен.
По данным Минстроя на 3 июля, предварительный ущерб российским регионам от паводка 2024 г. составил 14,4 млрд руб.
По словам Кириллова, необходимо совершенствовать и прогнозирование паводков. За это отвечает Росгидромет, где не ответили на вопрос «Ведомостей» о мерах повышения эффективности этого процесса.
Сейчас мониторинг паводковой ситуации ведется очень «рвано», опираясь по большей части на данные советских экологических наблюдений, рассказал «Ведомостям» академический эколог, младший научный сотрудник Института водных проблем РАН Артем Акшинцев. Этого недостаточно для прогнозирования и предупреждения населения о паводках, считает он.
40 млрд руб.
составляет среднегодовой ущерб от наводнений в РФ за 2012–2017 гг. Такую оценку в 2023 г. представили ученые Московского государственного университета геодезии и картографии
Качественное прогнозирование и моделирование паводковой ситуации дает возможность уточнять границы зон затопления и принимать эффективные профилактические меры для минимизации негативных последствий, поясняет глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Для улучшения прогнозов необходимо использовать спутники, развивать математические модели и технологии искусственного интеллекта, сказал «Ведомостям» научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко.
Кроме этого стоит создавать буферные зоны (например, с помощью лесов), строить дамбы и водоотводы, добавляет эксперт. С ним согласен Исмаилов. По его словам, следует своевременно делать берегоукрепительные работы, расчистку и дноуглубление русел рек. Также нужно следить за состоянием гидротехнических сооружений, добавил Исмаилов.
Еще одна большая проблема заключается в низкой информированности граждан о рисках и о последовательности действий в условиях наступления чрезвычайной ситуации, считает Акшинцев. «Как итог – мы имеем низкую эффективность моделирования и прогнозирования, а также множество людей «на крышах», которых сотрудникам МЧС приходится вылавливать во время патрулирования зон подтопления на лодках каждую весну», – резюмировал он.