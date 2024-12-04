Ограничение строительства в поймах рек минимизирует последствия паводков

Проблему признают и в нижней палате парламента. Разрешения на строительство в таких зонах, как правило, получают, пользуясь личными связями или обходя законодательство, сказал «Ведомостям» зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов. «Это создает серьезные риски для самих владельцев построек и для окружающей инфраструктуры», – считает он. По мнению депутата, надо усилить контроль за соблюдением законодательства, а также повысить прозрачность процессов выделения земельных участков.