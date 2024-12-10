Откуда взялась, чем прославилась, как богатела и оказалась под угрозой мафия

Некоторые исследователи полагают, что сицилийская мафия существовала еще в эпоху позднего Средневековья. Впрочем, большинство историков сходятся во мнении, что мафия как организованная преступность возникла на Сицилии в XIX в. во время объединения Италии, Возможно, изначально мафия появилась как тайное общество, целью которого было сопротивление иностранным завоевателям острова – сарацинам, норманнам и испанцам. Но не исключено и то, что эту романтичную деталь истории мафии позже придумали сами гангстеры. Так или иначе, принято считать, что своим происхождением мафия обязана многочисленным частным армиям, которые были наняты сбежавшими землевладельцами для защиты своих земель от бандитов. Примерно к 1900 г. различные мафиозные «семьи», базировавшиеся в деревнях западной Сицилии, объединились в свободную конфедерацию и контролировали большую часть экономической деятельности на своих территориях.