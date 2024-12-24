Прокуратура запросила 9 лет колонии бывшему топ-менеджеру «Сибера»

В апелляционной жалобе (рассматривалась в Мосгорсуде в августе), с которой ознакомились «Ведомости», защитник Куриляка указывал, что фабула обвинения содержит существенные пробелы в формулировках и описании корыстного умысла, а также причиненного ущерба и его размера. Адвокат просил суд освободить Куриляка хотя бы из-под стражи, поскольку дело уже рассматривалось по существу и возможности сбежать из страны у его доверителя нет. Он также апеллировал к личности подсудимого, который ранее не был судим, имеет семью и множественные благодарности, в том числе от президента страны. А в 2024 г. у Куриляка в период содержания в СИЗО сильно ухудшилось здоровье: у него случился сердечный приступ на фоне хронического сердечно-сосудистого заболевания.