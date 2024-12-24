Прокуратура запросила 9 лет колонии бывшему топ-менеджеру «Сибера»Сергей Куриляк обвиняется в хищении 10 млн руб. при поставке униформы для охранников предприятий «Ростеха»
Государственный обвинитель в ходе прений сторон запросил наказание в виде 9 лет колонии общего режима для бывшего замглавы холдинга «Сибер» Сергея Куриляка по делу о хищении порядка 10 млн руб. при поставке униформы для охранников предприятий ГК «Ростех», рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ходом процесса. Кроме того, прокурор попросил назначить в виде дополнительного наказания штраф в размере 1 млн руб. и запрет определенных действий сроком на три года после отбытия срока.
Судебный процесс в Кунцевском суде по существу начался в июне 2024 г. Судье Сергею Астахову понадобилось 20 заседаний для рассмотрения уголовного дела. Куриляку предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальная санкция по этой статье предусматривает 10 лет лишения свободы.
Бывший заместитель гендиректора холдинга «Сибер», осуществляющего ведомственную охрану всех предприятий ГК «Ростех», похитил, по версии следствия, около 10 млн руб. при производстве униформы для охранников, писал «Коммерсантъ». По данным издания, следственное управление СК по Москве заинтересовалось поставками спецодежды для охранников, скорее всего, после заявления из самой госкорпорации. Стоимость заключенных договоров, пришли к выводу следователи, на пошивку униформы на частной фабрике в Рязани, поставленной в «Сибер» в первые месяцы, была завышена. В результате прибыль получил Куриляк, говорится в публикации.
Клиенты «Сибера»
Концерн «Калашников», «Вертолеты России», Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», Концерн «Автоматика», Концерн «Радиоэлектронные технологии», Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения», Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная приборостроительная корпораци», «Российская электроника», «РТ – химические технологии и композитные материалы», «Технодинамика»,«Швабе» ПАО «Мотовилихинские заводы», НПО «Высокоточные комплексы».
В апелляционной жалобе (рассматривалась в Мосгорсуде в августе), с которой ознакомились «Ведомости», защитник Куриляка указывал, что фабула обвинения содержит существенные пробелы в формулировках и описании корыстного умысла, а также причиненного ущерба и его размера. Адвокат просил суд освободить Куриляка хотя бы из-под стражи, поскольку дело уже рассматривалось по существу и возможности сбежать из страны у его доверителя нет. Он также апеллировал к личности подсудимого, который ранее не был судим, имеет семью и множественные благодарности, в том числе от президента страны. А в 2024 г. у Куриляка в период содержания в СИЗО сильно ухудшилось здоровье: у него случился сердечный приступ на фоне хронического сердечно-сосудистого заболевания.
Оглашение приговора назначено на 24 декабря.
В апреле 2010 г. на тот момент председатель правительства Владимир Путин подписал постановление «Об утверждении Положения о ведомственной охране Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех». В июле того же года начала работать ведомственная охрана госкорпорации «РТ-охрана», которая впоследствии вошла в состав холдинга «Сибер» (в холдинг помимо «РТ-охраны» входила ведомственная пожарная охрана «Ростеха» АО «РТ – пожарная безопасность», ООО «Научно-инжиниринговый центр технических средств охраны», а также сеть частных охранных организаций ООО ЧОО «РТО-гард» и российско-китайское совместное предприятие ООО «Хао гард».)
На сайте компании указано, что приоритетом для «Сибера» является решение задач по обеспечению необходимого комплекса услуг в сфере безопасности для предприятий, входящих в «Ростех».