Минобороны уточнит порядок лишения гражданства за уклонение от воинского учета

Минобороны уточнит порядок лишения гражданства за уклонение от воинского учетаВоенные комиссариаты будут обязаны в течение 5 дней сообщать в МВД о нарушителях срока постановки на учет
Министерство обороны разработало проект поправок в «Положение о воинском учете». Согласно тексту документа, люди, которые приобрели российское гражданство и подлежат воинскому учету, могут его лишиться, если не явятся в военный комиссариат в течение двух недель со дня приобретения гражданства или не подадут заявления через портал госуслуг для постановки на воинский учет в течение недели. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Поправки о лишении приобретенного гражданства в случае уклонения от постановки на воинский учет президент Владимир Путин подписал еще 8 августа. К основаниям для прекращения гражданства добавилось «неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет». В перечне причин для лишения гражданства уже были сообщение заведомо ложных сведений и совершение преступления или действий, создающих угрозу нацбезопасности.
Этот проект изменений в положение о воинском учете является логичным продолжением внесенных в августе этого года поправок в ст. 4 закона «О воинской обязанности и военной службе» и ст. 22 закона «О гражданстве», говорит военный юрист Юрий Лямин. То есть, пояснил он, тогда были внесены общие основания в закон, а сейчас подзаконный акт корректируется в соответствии со внесенными ранее изменениями в законы, и там более подробно отдельные моменты прописываются.
Адвокат Александр Передрук напомнил, что имеется в виду прекращение гражданства в отношении только тех граждан, которые сообщили заведомо ложные сведений в отношении обязательства соблюдать российское законодательство, выраженное, среди прочего, в неисполнении обязанности по первоначальной постановке на воинский учет. «Это обещание выражается в присяге, поэтому, к примеру, лица, которые приобрели российское гражданство по рождению или в результате признания гражданином Российской Федерации, не могут быть лишены гражданства по указанному основанию постольку, поскольку не обязаны приносить присягу», – уточнил адвокат.
Предлагаемые поправки конкретизируют случаи, когда новый гражданин может лишиться гражданства: если он не явится в течение двух недель в военный комиссариат для постановки на воинский учет, не подаст заявление через «Госуслуги» или не явится по повестке для сверки сведений и проведения мероприятий по медицинскому освидетельствованию, говорит Передрук. При этом, отметил юрист, указанные действия могут повлечь прекращение гражданства только в случае, если они связаны непосредственно с первоначальной постановкой на воинский учет. К примеру, если гражданин встал на воинский учет, а спустя несколько месяцев ему вручили повестку для уточнения данных, которую он без законных оснований проигнорировал, то это правонарушение не будет основанием для лишения его гражданства.
Кроме того, продолжает Передрук, разработанные поправки в «Положение о воинском учете» возлагают обязанность на военные комиссариаты сообщать в пятидневный срок в МВД о выявленных фактах несоблюдения обязанности лицами, которые приобрели гражданство России, что будет способствовать установлению таких случаев и релевантным мерам со стороны правоохранительных органов.
Он также обратил внимание на то, что правовое регулирование может повлечь лишение гражданства как тех граждан, которые только получают его, например, в результате приема в гражданство, так и тех, кто приобрел его задолго до появления этого законодательства, но так и не встал на воинский учет.
В середине октября, писали «Ведомости», в Москве двух мужчин, которые не встали на воинский учет в положенный срок, лишили приобретенного российского гражданства. Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что полиция вместе с военным комиссариатом столицы нашла двух мужчин, которые не встали на воинский учет в течение двух недель, как это положено по новому закону. После выявления нарушения их паспорта были изъяты и признаны недействительными.