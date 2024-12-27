Минобороны уточнит порядок лишения гражданства за уклонение от воинского учета

Предлагаемые поправки конкретизируют случаи, когда новый гражданин может лишиться гражданства: если он не явится в течение двух недель в военный комиссариат для постановки на воинский учет, не подаст заявление через «Госуслуги» или не явится по повестке для сверки сведений и проведения мероприятий по медицинскому освидетельствованию, говорит Передрук. При этом, отметил юрист, указанные действия могут повлечь прекращение гражданства только в случае, если они связаны непосредственно с первоначальной постановкой на воинский учет. К примеру, если гражданин встал на воинский учет, а спустя несколько месяцев ему вручили повестку для уточнения данных, которую он без законных оснований проигнорировал, то это правонарушение не будет основанием для лишения его гражданства.