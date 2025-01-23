Обвинение запросило 10 лет колонии фигуранту дела о взятках в «дочке» «Росатома»Суд 28 января огласит приговор Сергею Кошечкину
Государственный обвинитель потребовал приговорить генерального директора ООО «Сибмер» (Новосибирск) Сергея Кошечкина к 10 годам колонии строгого режима, рассказали «Ведомостям» источники, знакомые с ходом процесса. По словам собеседника «Ведомостей», прокурор в прениях попросил назначить подсудимому штраф в 150 млн руб. и после отбытия наказания лишить его права занимать руководящие должности в государственных, муниципальных и коммерческих предприятиях сроком на 4,5 года.
Уголовное дело было возбуждено еще в 2018 г. Расследованием занималось управление столичного главка Следственного комитета по Южному административному округу Москвы. Следствие инкриминировало Кошечкину преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 291 УК (дача взятки в крупном размере), ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере) и п. «б» ч. 2 ст. 291 УК (дача взятки должностному лицу в значительном размере). А процесс по существу в Симоновском суде Москвы начался в конце декабря 2023 г., следует из картотеки.
По версии следствия, писал «Коммерсантъ», в 2016 г. финдиректор АО «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации» (НИИТФА, входит в «Росатом») Владимир Щенников вместе с главным инженером аффилированной с НИИ монтажной фирмы «Радий» Александром Дорошенко и специалистом в области медоборудования Виталием Чарушиным объединились в преступную группу с целью получения взяток. Они лоббировали принятие решений об отказе от участия МФ «Радий» и НИИТФА в государственных электронных аукционах.
Чарушин благодаря связям с руководителями организаций, осуществляющих техническое обслуживание медоборудования, вел с ними переговоры и склонял к передаче взяток за неучастие «Радия» и НИИТФА в аукционах. По такой же схеме Дорошенко договорился с Кошечкиным, пришли к выводу следователи. По данным «Коммерсанта», за неучастие в аукционах организаций Кошечкин передал Чарушину более 4 млн руб.
В ноябре 2023 г. Симоновский суд Москвы приговорил Щенникова и Дорошенко к длительным срокам – восемь и семь лет колонии за получение особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК).
Адвокат Кошечкина Анатолий Макарчук заявил «Ведомостям», что не готов комментировать уголовное дело до приговора суда. Судья Елена Орловцева назначила оглашение приговора на 28 января.
Сейчас Кошечкин находится под подпиской о невыезде. Макарчук отметил, что даже в случае обвинительного приговора и реального срока наказания его доверителя не могут заключить под стражу из-за болезни, которая входит в перечень заболеваний, препятствующих содержанию в условиях изоляции от общества. «Ведомости» обнаружили в одном из постановлений, опубликованных в судебной картотеке, что Кошечкин – инвалид третьей группы. В июне 2019 г. его госпитализировали с инсультом, писал ТАСС.
НИИТФА знаменит разработками в области атомной энергетики, медицинских технологий и промышленности. Как указано на официальном сайте, предприятие входит в научный дивизион «Росатома», координирующий деятельность научных институтов и центров, которые проводят исследования в области ядерной физики, ядерной медицины и др. Институт был основан в 1960 г. по распоряжению Совета министров СССР.