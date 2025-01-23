Обвинение запросило 10 лет колонии фигуранту дела о взятках в «дочке» «Росатома»

Сейчас Кошечкин находится под подпиской о невыезде. Макарчук отметил, что даже в случае обвинительного приговора и реального срока наказания его доверителя не могут заключить под стражу из-за болезни, которая входит в перечень заболеваний, препятствующих содержанию в условиях изоляции от общества. «Ведомости» обнаружили в одном из постановлений, опубликованных в судебной картотеке, что Кошечкин – инвалид третьей группы. В июне 2019 г. его госпитализировали с инсультом, писал ТАСС.