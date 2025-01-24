Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Студентам вузов хотят отложить срок исполнения обязательств по целевому обучению

Заказчик сможет отправить своего подопечного доучиваться в магистратуру или аспирантуру
Виталий Крюков
Кирилл Зыков / РИА Новости
Кирилл Зыков / РИА Новости

Минобрнауки предлагает ввести для студентов вузов механизм отложенного исполнения обязательств по целевому обучению. Ведомство хочет разрешить будущим специалистам заключать с заказчиком целевого обучения второй договор для освоения следующего уровня высшего образования. Соответствующий проект постановления правительства опубликован 23 января на портале проектов нормативных правовых актов.

Документом предлагается внести изменения в постановление правительства о целевом обучении по программам высшего и среднего профессионального образования (№ 555 от 27 апреля 2024 г.).

Повышение квалификации студентов целевого обучения может иметь «принципиальное значение» для заказчика, отмечается в пояснительной записке к проекту постановления. Например, заказчик сможет доучить в ординатуре студента, окончившего по первому договору программу специалитета в области здравоохранения.

При этом студент сможет заключить второй контракт только по согласию заказчика, следует из проекта постановления. Без такого одобрения студент продолжит учебу только в том случае, если он по первому договору освобожден от ответственности за неисполнение обязательств перед заказчиком, отмечается там.

Заказчик также сможет ознакомиться с заявками абитуриентов-целевиков на этапе поступления, следует из проекта постановления. Также у заказчика появится возможность участвовать в отборе таких абитуриентов, если его будущая работа будет включать допуск к гостайне или имеет медицинские противопоказания, уточняется там.

Приоритет на конкурсе целевых мест Минобрнауки предлагает отдавать абитуриентам, которые учились в профильных классах и проходили другие профориентационные мероприятия. Таким поступающим будут начисляться дополнительные баллы при поступлении в качестве индивидуального достижения: для бакалавриата, специалитета, магистратуры и ординатуры – пять баллов, а при приеме в аспирантуру и на ассистентуру-стажировку – от одного до пяти баллов по решению вуза. Количество баллов не зависит от числа пройденных профориентационных мероприятий и является одинаковым для всех абитуриентов, следует из документа.

Заказчика, в свою очередь, Минобрнауки хочет обязать выплачивать студенту меры поддержки ежемесячно. По действующей редакции закона об образовании (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.) такая выплата должна быть не меньше размера государственной академической стипендии. Если же студент будет нарушать условия по учебной успеваемости, заказчик сможет сократить выплату максимум в два раза – сейчас ограничений в уменьшении таких мер поддержки нет.

Студенты целевого обучения также получат возможность перейти в вуз в другом регионе, если в этом субъекте работает их супруг-военнослужащий или же живет их больной родитель, который нуждается в уходе. Разрешение распространится и на студентов-молодоженов, если места их будущей работы по договору о целевом обучении изначально находятся в разных регионах. 

Основным способом заключения договора о целевом обучении становится электронный, следует из проекта приказа. Если же контракт хотят заключить на бумаге, то проект договора нужно составить на платформе «Работа в России» (с 2024 г. агрегирует запросы о целевом наборе в стране). В документе также уточняется, что если заказчик не будет публиковать свои предложения на «Работе в России», то он должен прислать их в вуз.

Продолжение целевого обучения в магистратуре и аспирантуре будет востребовано на инженерных и IT-направлениях, а также на специальностях по транспортной логистике, рассказал «Ведомостям» директор Научно-образовательного центра развития образования РАНХиГС Владимир Блинов.

В роли заказчика по договору о целевом обучении может выступать организация-работодатель вне зависимости от формы собственности, но такое привлечение кадров недоступно малым предприятиям и среднему бизнесу, продолжает эксперт. При этом Россия может перенять опыт западных стран, где в качестве заказчиков также выступают региональные объединения работодателей.

Практика снятия ответственности со студента за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении пока не распространена в России, говорит Блинов. Часто за четыре или пять лет обучения студента востребованность по его специальности меняется либо же сам студент вынужден переехать в другой регион – такие факторы «делают договор практически ничтожным», говорит эксперт.

При этом сегодня в России заказчик взыскивает неустойки со студентов-целевиков редко, продолжает он. «Отказы от трудоустройства со стороны выпускника чаще всего сопряжены с неготовностью работодателя исполнить все свои обязательства», – заключает Блинов. 

«Ведомости» направили запрос в Минобрнауки с просьбой уточнить, сколько студентов-целевиков было зачислено в российские вузы и колледжи в 2024/2025 учебном году.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных