Студентам вузов хотят отложить срок исполнения обязательств по целевому обучению

Приоритет на конкурсе целевых мест Минобрнауки предлагает отдавать абитуриентам, которые учились в профильных классах и проходили другие профориентационные мероприятия. Таким поступающим будут начисляться дополнительные баллы при поступлении в качестве индивидуального достижения: для бакалавриата, специалитета, магистратуры и ординатуры – пять баллов, а при приеме в аспирантуру и на ассистентуру-стажировку – от одного до пяти баллов по решению вуза. Количество баллов не зависит от числа пройденных профориентационных мероприятий и является одинаковым для всех абитуриентов, следует из документа.