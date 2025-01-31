КС отказался оценивать на законность обращения к статье Зорькина в агитации

Решение КС по делу Тимченко – тот случай, когда «молчание громче крика», считает электоральный юрист Олег Захаров. Согласиться с позицией суда о том, что «все и так ясно и понятно» со снятием с выборов за нарушение авторских прав, вряд ли сможет кто-то из практикующих юристов, отметил эксперт. Наоборот, подчеркнул Захаров, вопросов больше, чем ответов, и лаконичные формулировки закона влекут максимально вариативное его применение: за одни и те же изображения одних снимают с выборов, других нет. Было бы любопытно посмотреть, как судьи оценили бы использованную в листовке Тимченко цитату Зорькина, которая была одним из оснований иска о снятии его с выборов. Тем ценнее, по словам юриста, становятся различные кейсы по «авторке», как называют нарушение интеллектуальных прав, потому что теперь оценка таких оснований для снятия окончательно уходит в область прецедентов. «Общие правила КС не сформулировал, чем оставил широкий простор для толкования и применения норм о защите авторских прав в агитации», – резюмировал он.