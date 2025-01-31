КС отказался оценивать на законность обращения к статье Зорькина в агитации

КС отказался оценивать на законность обращения к статье Зорькина в агитацииРешение может спровоцировать неразумные основания снятия с предвыборной гонки, считают юристы
Конституционный суд (КС) отказался рассматривать жалобу на положения закона «Об основных гарантиях избирательных прав». С жалобой в наивысшую инстанцию обращался экс-кандидат в депутаты совета депутатов муниципального округа Преображенское Москвы Антон Тимченко («Справедливая Россия»), которого сняли с выборов за использование в агитационных материалах цитаты председателя КС Валерия Зорькина и фрагмента песни группы «Наутилус Помпилиус» без ссылок на авторов и их согласия.
Как писали «Ведомости», Тимченко оспаривал нормы, которые позволяют отменять регистрацию кандидата на выборах в случае нарушения им законодательства об интеллектуальной собственности в предвыборной агитации. По его мнению, отмена регистрации кандидата является мерой публично-правовой ответственности и поэтому должна соответствовать принципу правовой определенности, что предполагает установление четких правил привлечения к юридической ответственности. По сути, считает он, в настоящий момент оспариваемая норма сформулирована предельно общо, в связи с чем практика ее применения носит противоречивый характер.
КС не нашел оснований для рассмотрения этой жалобы, говорится в опубликованном на сайте суда определении. Суд разъяснил, что оспариваемые положения не предполагают принятия произвольных решений об отмене регистрации кандидата в связи с несоблюдением запрета агитации, нарушающей российское законодательство об интеллектуальной собственности, а также не содержат неопределенности и не нарушают в указанных аспектах конституционные права Тимченко.
Решение КС по делу Тимченко – тот случай, когда «молчание громче крика», считает электоральный юрист Олег Захаров. Согласиться с позицией суда о том, что «все и так ясно и понятно» со снятием с выборов за нарушение авторских прав, вряд ли сможет кто-то из практикующих юристов, отметил эксперт. Наоборот, подчеркнул Захаров, вопросов больше, чем ответов, и лаконичные формулировки закона влекут максимально вариативное его применение: за одни и те же изображения одних снимают с выборов, других нет. Было бы любопытно посмотреть, как судьи оценили бы использованную в листовке Тимченко цитату Зорькина, которая была одним из оснований иска о снятии его с выборов. Тем ценнее, по словам юриста, становятся различные кейсы по «авторке», как называют нарушение интеллектуальных прав, потому что теперь оценка таких оснований для снятия окончательно уходит в область прецедентов. «Общие правила КС не сформулировал, чем оставил широкий простор для толкования и применения норм о защите авторских прав в агитации», – резюмировал он.
Определение КС вызывает легкое недоумение, сказал «Ведомостям» адвокат Приморской краевой коллегии адвокатов – конторы адвокатов «Берест» Максим Сикач. Дело в том, поясняет он, что данный вопрос является весьма щепетильным и вызывающим справедливый вопрос: почему за нарушение гражданско-правовых отношений кандидат должен нести конституционно-правовую ответственность? «В таком случае снятие с предвыборной гонки за неоплату договора поставки или нарушение условий договора аренды как новые основания не заставят нас долго ждать», – предполагает Сикач. КС, по мнению адвоката, уклонился от соотношения гражданской и конституционной ответственности, переведя вопрос в сферу законодательного усмотрения и оценки доказательств нарушения авторского права в каждом конкретном случае судами общей юрисдикции.