В Госдуму внесен проект о контроле ФСБ за международным научным сотрудничеством

Минобрнауки, согласно предложенным поправкам, наделят полномочиями по учету договоров о научной и научно-технической деятельности, заключенных между российскими научными организациями и иностранными. Кроме того, научные организации и вузы должны будут до 1 декабря 2025 г. разместить в ГИС данные о договорах с иностранной стороной, заключенных до дня вступления в силу закона, следует из текста законопроекта. Это коснется только тех договоров, срок действия которых продолжится после указанной даты.