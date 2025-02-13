В Госдуму внесен проект о контроле ФСБ за международным научным сотрудничеством

В Госдуму внесен проект о контроле ФСБ за международным научным сотрудничествомИнициатива направлена на борьбу с передачей разработок ученых за рубеж
В Госдуму внесен законопроект об утверждении перечня направлений научной и научно-технической деятельности, а также экспериментальных разработок, участие в которых представителей иностранных государств станет возможно только по согласованию с ФСБ России, следует из документа, размещенного в электронной думской базе.
3 февраля «Ведомости» писали, что внесение инициативы в Госдуму одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Разработкой проектной документации занималось Минобранауки. Документ вносит поправки в ст. 7.1 и 16 закона о науке и государственной научно-технической политике. Законопроект разработан в целях обеспечения национальных интересов страны, и такое согласование со стороны ФСБ позволит усилить контроль за передачей результатов научной деятельности за пределы России, не нарушая свободу научного творчества и не создавая препятствий для ведения организациями научной работы, говорится в пояснительной записке.
В проекте предлагается обязать субъекты научной деятельности (независимо от организационно-правовой формы и формы собственности) вносить данные о планируемых работах, требующих согласования с ФСБ России, в единую государственную информационную систему (ГИС) учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения.
Минобрнауки, согласно предложенным поправкам, наделят полномочиями по учету договоров о научной и научно-технической деятельности, заключенных между российскими научными организациями и иностранными. Кроме того, научные организации и вузы должны будут до 1 декабря 2025 г. разместить в ГИС данные о договорах с иностранной стороной, заключенных до дня вступления в силу закона, следует из текста законопроекта. Это коснется только тех договоров, срок действия которых продолжится после указанной даты.
Наиболее плодотворное сотрудничество у российских ученых сейчас складывается с коллегами из стран БРИКС, в частности из КНР и Индии, рассказывал «Ведомостям» источник в РАН.