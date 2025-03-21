Срок договора управления новостройкой между девелоперами и УК увеличат до года

Вместе с тем есть и риски, один из них – злоупотребления со стороны застройщиков, отмечает Шицле. Они могут использовать увеличенный срок для навязывания «дружественных» УК с завышенными тарифами, считает он. Новыми домами, как правило, управляют аффилированные с застройщиком компании, пояснил эксперт направления ЖКХ «Народный фронт. Аналитики» Сергей Войтюк. УК, вероятно, будут стараться минимизировать претензии по строительным дефектам, в том числе пытаясь устранить их за счет собственников, предположил эксперт. При этом важно учитывать, что по закону с 1 сентября 2024 г. срок гарантийных обязательств застройщика для объекта долевого строительства был сокращен с пяти до трех лет.