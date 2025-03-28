На профориентации 28% старшеклассников определили как силовиков и спортсменов

Популярность творческого профиля Медведева объяснила тем, что он включает в себя не только классическое образование в области искусств, но и специальности в креативных индустриях (мода, видеосъемка и т. п.). Особая востребованность этого направления у младших школьников (например, у шестиклассников) вызвана тем, что в этом возрасте у детей очень активно развиваются творческие способности, добавила Абанкина. Редкие рекомендации по техническим и естественно-научным направлениям среди старшеклассников показывают, что такие программы пока не получают массового распространения в школах, продолжает Абанкина. Необходимо развивать интерес к экспериментальной деятельности у учащихся, но сейчас не все школы формируют эти компетенции, считает она.