На профориентации 28% старшеклассников определили как силовиков и спортсменов

На профориентации 28% старшеклассников определили как силовиков и спортсменовПочти такой же доле детей рекомендовали выбрать творческую профессию
Чаще всего ученикам 10-х классов, прошедшим государственную профориентацию в 2024 г., по ее итогам посоветовали выбрать оборонно-спортивный профиль обучения. Доля таких школьников составила 27,7% от общего числа прошедших профориентацию (16 400 из 59 080 десятиклассников). Этот образовательный трек предполагает построение карьеры на службе в силовых органах или в спорте высших достижений. Такие данные следуют из результатов реализации госпроекта по профориентации в школах «Билет в будущее» (есть у «Ведомостей»).
По итогам профориентации школьнику рекомендуется от одного до четырех направлений, пояснил представитель проекта. Спортивный и оборонный профиль учитывается на профориентации как одно учебное направление, поскольку у них общие требования по физической подготовке и обязательному участию в сборах и учениях, добавил он. Поэтому невозможно выделить количество школьников, которым рекомендовали учиться на профессию конкретно в силовых органах, сказал он.
Вторым по частоте выдаваемых старшеклассникам рекомендаций стал творческий профиль. Его посоветовали 14 900 десятиклассникам, или 25,2% от всех прошедших профориентацию. По такому профилю учатся будущие дизайнеры, композиторы, актеры и т. д. В свою очередь, гуманитарный профиль подразумевает подготовку по специальностям «журналистика», «лингвистика», «история» и т. д. На такие специальности десятиклассников направляли реже – 14,8% от общего числа.
Также менее активно школьникам 10-х классов советовали экономический (17,9%), физико-математический (16,6%), естественно-научный (16,2%) профили. Наименее популярными по итогам профориентации стали технические (12,9%) и информационно-технологические (12,6%) направления.
Рост интереса к оборонно-спортивному профилю у старшеклассников объясняется актуальной политической повесткой и патриотическим настроем молодежи, рассказала «Ведомостям» ведущий методолог проекта «Билет в будущее» Надежда Медведева. Его популярность связана еще и с тем, что он рекомендуется школьникам, которые имеют навыки командной работы, пояснила «Ведомостям» профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. На востребованность направления влияет и учет нормативов испытаний «Готов к труду и обороне» (ГТО) в качестве дополнительных баллов при приеме в вузы.
Что такое «Билет в будущее»
Результаты профориентации старшеклассников могут говорить о том, что в их школах созданы максимальные условия для развития оборонно-спортивного профиля в отличие от технических и естественно-научных направлений, говорит ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра развития Высшей школы государственного управления РАНХиГС Наталья Тарасова. С 1 сентября 2024 г. в российских школах введен новый предмет «Основы безопасности и защита Родины», который заменил «Основы безопасности жизнедеятельности», напомнила она. Новая дисциплина включила в себя в том числе военную подготовку, а также основы противодействия экстремизму и терроризму.
Популярность творческого профиля Медведева объяснила тем, что он включает в себя не только классическое образование в области искусств, но и специальности в креативных индустриях (мода, видеосъемка и т. п.). Особая востребованность этого направления у младших школьников (например, у шестиклассников) вызвана тем, что в этом возрасте у детей очень активно развиваются творческие способности, добавила Абанкина. Редкие рекомендации по техническим и естественно-научным направлениям среди старшеклассников показывают, что такие программы пока не получают массового распространения в школах, продолжает Абанкина. Необходимо развивать интерес к экспериментальной деятельности у учащихся, но сейчас не все школы формируют эти компетенции, считает она.
Поколение тиктокеров
В последние годы государство ведет активную агитацию за выбор естественно-научного образования, так как эти специалисты нужны для экономического прогресса, рассказывал «Ведомостям» экс-руководитель Рособрнадзора (2004–2008 гг.) Виктор Болотов. Суммарно российские компании испытывают нехватку примерно 600 000 инженеров, оценила в ноябре прошлого года вице-президент по HR и организационному развитию производителя электроники «Аквариус» Виктория Хаба. На предприятиях военно-промышленного комплекса кадровый дефицит составляет 400 000 человек, говорил в том же месяце глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
«Ведомости» направили запрос в Минпросвещения с просьбой прокомментировать результаты профориентации.