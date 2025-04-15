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К депутату ЛДПР Андрею Свинцову подан иск почти на 100 млн рублей

Предположительно более 10 лет назад он занял деньги у предпринимательницы и не вернул
Яна Суринская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Судебные претензии к депутату связаны с тем, что еще в 2014 г. между ним и истцом был заключен договор займа на несколько десятков миллионов рублей, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с исковыми требованиями. Для каких целей Свинцов занимал денежные средства, собеседник не уточнил.

По словам источника, конфликта между ним и заемщиком нет. Вернуть долг через суд Эльдарханова решила только спустя 10 лет, поскольку сам Свинцов деньги вернуть не может. Сумма исковых требований к депутату почти в 2 раза больше, чем размер займа: за 10 лет набежали проценты, в итоге вся сумма иска составляет около 100 млн руб., добавил собеседник.

«Ведомости» спросили у Свинцова в мессенджере, с чем связан заявленный к нему иск, но депутат на вопросы пока не ответил. Представитель истца подтвердил «Ведомостям» факт подачи иска, но от более подробных комментариев отказался.

Свинцов родился в Москве. В партию ЛДПР вступил в 2000 г. С 2003 г. стал работать в секретариате Владимира Жириновского. Первая удачная попытка избраться в депутаты Госдумы случилась в 2011 г. В 2021 он баллотировался по спискам ЛДПР, но депутатский мандат получил не сразу. Он ему достался только в 2022 г. после смерти лидера партии. 

В 2023-2024 гг. Свинцов отличился запоминающииися инициативами: он предлагал выпороть плетью на Красной площади уехавших из России после начала спецоперации деятелей шоу-бизнеса, запретить пропаганду квадробики, а также законопроектом о разрешении продавать алкоголь взрослым людям только после предъявления справки от нарколога.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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