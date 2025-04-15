К депутату ЛДПР Андрею Свинцову подан иск почти на 100 млн рублей

Свинцов родился в Москве. В партию ЛДПР вступил в 2000 г. С 2003 г. стал работать в секретариате Владимира Жириновского. Первая удачная попытка избраться в депутаты Госдумы случилась в 2011 г. В 2021 он баллотировался по спискам ЛДПР, но депутатский мандат получил не сразу. Он ему достался только в 2022 г. после смерти лидера партии.