К депутату ЛДПР Андрею Свинцову подан иск почти на 100 млн рублей

К депутату ЛДПР Андрею Свинцову подан иск почти на 100 млн рублейПредположительно более 10 лет назад он занял деньги у предпринимательницы и не вернул
Судебные претензии к депутату связаны с тем, что еще в 2014 г. между ним и истцом был заключен договор займа на несколько десятков миллионов рублей, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с исковыми требованиями. Для каких целей Свинцов занимал денежные средства, собеседник не уточнил.
По словам источника, конфликта между ним и заемщиком нет. Вернуть долг через суд Эльдарханова решила только спустя 10 лет, поскольку сам Свинцов деньги вернуть не может. Сумма исковых требований к депутату почти в 2 раза больше, чем размер займа: за 10 лет набежали проценты, в итоге вся сумма иска составляет около 100 млн руб., добавил собеседник.
«Ведомости» спросили у Свинцова в мессенджере, с чем связан заявленный к нему иск, но депутат на вопросы пока не ответил. Представитель истца подтвердил «Ведомостям» факт подачи иска, но от более подробных комментариев отказался.
Свинцов родился в Москве. В партию ЛДПР вступил в 2000 г. С 2003 г. стал работать в секретариате Владимира Жириновского. Первая удачная попытка избраться в депутаты Госдумы случилась в 2011 г. В 2021 он баллотировался по спискам ЛДПР, но депутатский мандат получил не сразу. Он ему достался только в 2022 г. после смерти лидера партии.
В 2023-2024 гг. Свинцов отличился запоминающииися инициативами: он предлагал выпороть плетью на Красной площади уехавших из России после начала спецоперации деятелей шоу-бизнеса, запретить пропаганду квадробики, а также законопроектом о разрешении продавать алкоголь взрослым людям только после предъявления справки от нарколога.