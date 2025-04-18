Росмолодежь подготовит закрытый доклад о влиянии экстремистов на молодых россиян

Росмолодежь подготовит закрытый доклад о влиянии экстремистов на молодых россиянМониторинг от агентства свяжут с KPI для губернаторов
Росмолодежь подготовит доклад об эффективности государственной молодежной политики, а также о степени влияния экстремистов на взгляды молодых россиян. Об этом 12 апреля заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров на заседании комиссии Госсовета по направлению «Молодежь и дети», сообщили «Ведомостям» два источника, присутствовавших на закрытой части заседания.
Доклад «Молодежь – сила развития страны» должен показать «прогресс в повышении роли и вклада молодежи» в развитие РФ, а также создать условия для реализации ее потенциала, говорит источник со ссылкой на выступление Гурова. Помимо этого у доклада будет закрытая часть, которая оценит вовлечение молодежи в противоправную деятельность «деструктивными силами за рубежом», пояснил «Ведомостям» Гуров.
По словам одного из собеседников «Ведомостей», закрытая часть доклада коснется «девиантных детей». Агентство изучит динамику подписчиков в деструктивных сообществах, связанных с анархизмом, суицидальным поведением и межнациональными отношениями, уточнил он. Полученные результаты агентство планирует использовать при выстраивании стратегии развития молодежной политики в России, сказал собеседник.
В разговоре с «Ведомостями» Гуров также добавил, что доклад включит мониторинг пропаганды наркопотребления и криминального образа жизни среди молодежи. «Нам важно объективно оценивать текущую ситуацию, вместе с другими ведомствами делать выводы и работать с этим», – сказал он.
Сделать часть доклада закрытой решили потому, что в публичной плоскости не хотелось бы «сечь и избивать» самих себя, поделился собеседник «Ведомостей» со ссылкой на слова Гурова. При этом глава Росмолодежи хочет, чтобы в докладе была честная информация, добавил источник.
Анализ информации о молодежи проведут в два этапа: до конца июня этого года по всей России и до 1 ноября по субъектам. В докладе агентство оценит вклад молодых людей в развитие России с помощью специального инструмента – «индекса поколения». В индексе будет учитываться несколько сфер жизни россиян: образование, мировоззрение, работа и общественно полезная деятельность, семья и связь поколений, здоровье и спорт, досуг и др.
Росмолодежь проводит исследование совместно с Высшей школой экономики, Российским государственным гуманитарным университетом, негосударственными фондом развития «Иннопрактика» и Центром изучения и сетевого мониторинга молодежной среды.
«Индекс поколения» Росмолодежь свяжет с целевыми индикаторами национальных целей развития, а также с указом президента Владимира Путина о традиционных духовно-нравственных ценностях № 809 и показателями эффективности губернаторов, сказал «Ведомостям» Гуров.
Чем занимается Росмолодежь
К 2030 г. в России должна работать система, которая выявляет, поддерживает и развивает способности и таланты детей и молодежи, говорится в указе президента о национальных целях развития. Принципы, заложенные в этом пункте, – ответственность, справедливость, всеобщность и направленность всех обучающихся на самоопределение и профориентацию. К традиционным духовно-нравственным ценностям, согласно указу № 809, относятся патриотизм, гражданственность, служение отечеству и ответственность за его судьбу, крепкая семья, коллективизм и т. д.
К обновленным показателям эффективности губернаторов, утвержденным Путиным и опубликованным в конце 2024 г., относятся доверие людей к власти, уровень образования, эффективность системы выявления и развития талантов у детей и молодежи, а также доля вовлеченных в добровольческую деятельность, условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности.
В 2023 г. президент поручил создать в каждом регионе орган исполнительной власти, который будет отвечать за молодежную политику, следует из перечня поручений по итогам заседания Госсовета 22 декабря 2022 г. Гуров рассказал «Ведомостям», что к апрелю 2025 г. открыли такие ведомства 86 из 89 субъектов РФ.
До внедрения указа № 809 о традиционных духовно-нравственных ценностях измерения в молодежной среде проводились на основе социологических исследований, пояснил «Ведомостям» политолог Александр Немцев. Помимо этого были рейтинги гражданской активности: например, какая доля молодежи вовлечена в волонтерские мероприятия. Эти показатели, по словам эксперта, в некоторых случаях завышались, но в целом были объективными. С появлением указа о ценностях возник вопрос, как узнавать, разделяет ли их молодежь, говорит Немцев. Вместе с этим он отмечает, что понимание традиционных ценностей в каждом регионе разное в зависимости от культурных особенностей.
Отличительной чертой «индекса поколения» будет регулярность измерений, предположил социолог Денис Волков. По его словам, это напоминает общий тренд в России на цифровизацию и отслеживание различных показателей для установления KPI. Что касается молодежных движений в целом, они направлены на активные слои населения и «одаренных детей», а таких меньшинство в любой возрастной группе, говорит эксперт. Опросы же позволят отслеживать настроения в молодежной среде в целом, заключил он.