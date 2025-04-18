Росмолодежь подготовит закрытый доклад о влиянии экстремистов на молодых россиян

Чем занимается Росмолодежь

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) было создано в 2008 г. Первым руководителем агентства стал основатель движения «Наши» Василий Якеменко. Росмолодежь занимается нравственным и патриотическим воспитанием молодежи, курирует добровольческую деятельность, разрабатывает молодежные программы, организует форумы. Агентство также развивает молодежное предпринимательство, в том числе через денежные гранты. Росмолодежь подчиняется напрямую правительству и координирует работу в сфере молодежной политики в России. Глава агентства Григорий Гуров руководит реализацией национального проекта «Молодежь и дети», который стартовал в 2025 г. В 2022 г. в РФ появилось всероссийское молодежное «Движение первых», рассчитанное на детей и молодых людей от 6 до 25 лет (Росмолодежь – от 14 до 35 лет). Закон о создании такой организации Путин подписал 14 июля 2022 г., президент также возглавил наблюдательный совет движения. Стать участниками движения могут граждане в возрасте от 6 до 25 лет, уже вступили в него 12 млн человек, следует из данных на сайте организации. С 13 декабря 2022 г. по 14 сентября 2024 г. Гуров был председателем правления «Движения первых».