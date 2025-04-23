Привлечение военных к дисциплинарной ответственности предложили расширить

Привлечение военных к дисциплинарной ответственности предложили расширитьРечь идет о правонарушениях на объектах, где они проходят службу или сборы
Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия») вместе с коллегами по комитету внес законопроект, унифицирующий порядок привлечения к ответственности военнослужащих за совершение административных правонарушений. Документ размещен в электронной базе нижней палаты. Депутаты предлагают внести изменения в ст. 2.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в соответствии с которыми нарушители из числа военнослужащих будут привлекаться к дисциплинарной ответственности за совершение правонарушений в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными, написал Пискарев в своем Telegram-канале. По его словам, речь идет о правонарушениях, совершенных на объектах, в которых такие лица проходят службу либо военные сборы.
«Сейчас по данным статьям КоАП они несут административную ответственность на общих основаниях. Что представляется не совсем верным, учитывая традиционно особый статус военнослужащих. Из этого статуса вытекают и особенности привлечения их к ответственности. Так, в законодательстве уже опробована и закреплена практика назначения военнослужащим именно дисциплинарного взыскания применительно к другим нарушениям (например, в сферах пожарного или строительного контроля). Предложенные нами изменения в КоАП РФ позволят обеспечить единообразие подходов к привлечению военнослужащих к ответственности, а также учесть специфику военной службы и традиционно ее особый статус, издавна сложившийся в нашей стране», – пишет Пискарев.
Инициатива направлена на обеспечение единообразия подходов, применяемых при решении задач законодательства об административных правонарушениях, отмечается в пояснительной записке.
Статус военнослужащих де-юре приводит к отсутствию компетенции и полномочий привлекать к ответственности за административные правонарушения у гражданских органов исполнительной власти и судов реализовывать свои полномочия на территории военных объектов и в отношении должностных лиц Минобороны, говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Соответственно, законодатель аннулирует этот пробел и устраняет коллизию права. Предположу, что сейчас такая потребность назрела просто в силу роста количества военнослужащих и военных объектов на территории страны, особенно в приграничных регионах. Насколько эффективна будет эта мера и будут ли предлагаемые положения закона работать так, как задумано законодателем, сказать сложно, поскольку доступ на ряд объектов, находящихся в ведении Минобороны, для гражданских лиц, к которым относятся и сотрудники органов исполнительной власти, ограничен», – сказал он «Ведомостям».
Военные юристы нечасто сталкиваются с нарушениями военнослужащими в сфере природопользования, говорит военный юрист Сергей Локтев. «Если правонарушение совершено, допустим, в другом регионе, пока командование войсковой части и должностные лица, которые обязаны проводить административные расследования, доедут на место совершения правонарушения, там скорее всего истекут все сроки», – рассуждает эксперт.