Привлечение военных к дисциплинарной ответственности предложили расширить

Статус военнослужащих де-юре приводит к отсутствию компетенции и полномочий привлекать к ответственности за административные правонарушения у гражданских органов исполнительной власти и судов реализовывать свои полномочия на территории военных объектов и в отношении должностных лиц Минобороны, говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Соответственно, законодатель аннулирует этот пробел и устраняет коллизию права. Предположу, что сейчас такая потребность назрела просто в силу роста количества военнослужащих и военных объектов на территории страны, особенно в приграничных регионах. Насколько эффективна будет эта мера и будут ли предлагаемые положения закона работать так, как задумано законодателем, сказать сложно, поскольку доступ на ряд объектов, находящихся в ведении Минобороны, для гражданских лиц, к которым относятся и сотрудники органов исполнительной власти, ограничен», – сказал он «Ведомостям».