Мосгорсуд разрешил мэрии Москвы не покупать жилье «дочери ГУЛАГа»

В 2019 г. КС указал, что дети не могут нести ответственность за решения, принятые в отношении их родителей, и государство обязано компенсировать ущерб, причиненный в результате репрессий, включая право на возвращение в место прежнего проживания – в том числе в Москву. В 2020 г. правительство предложило включить «детей ГУЛАГа» в общую очередь на льготное жилье – с ожиданием до 20 лет. Соответствующий закон все еще не принят.