Мосгорсуд разрешил мэрии Москвы не покупать жилье «дочери ГУЛАГа»Адвокаты Елизаветы Михайловой планируют обжаловать это решение в кассации
Московский городской суд удовлетворил апелляционную жалобу столичного департамента городского имущества (ДГИ), который оспорил решение об обеспечении квартирой 77-летней Елизаветы Михайловой – дочери репрессированных москвичей, родившейся в сталинской ссылке. Пенсионерка добивалась этого права более 30 лет.
В ходе заседания представители ДГИ настаивали, что несмотря решение Конституционного суда (КС) от 2019 г. о праве детей репрессированных вернуться домой, корректировки в федеральный закон так и не были внесены. Следовательно, власти Москвы не могут применить пока еще не существующего механизма.
«ДГИ манипулирует понятием льготников, – говорит представитель Михайловой Ольга Подоплелова. – Елизавета Михайлова не льготник, а пострадавшая от действий тогдашней государственной власти». Тройка судей постановила: в удовлетворении требований столичной прокуратуры отказать, а решение Пресненского суда – отменить.
Иски о праве детей репрессированных москвичей претендовать на квартиры подала в июле 2024 г. заместитель прокурора Москвы Яна Старовойтова по итогам проверки обращений Михайловой, а также Алисы Мейсснер и Евгении Шашевой. Они обращались за социальной выплатой на покупку квартиры в Москве, как это предусмотрено для отдельных категорий граждан, но получали отказы, поскольку формально не были зарегистрированы в столице.
В 2019 г. КС указал, что дети не могут нести ответственность за решения, принятые в отношении их родителей, и государство обязано компенсировать ущерб, причиненный в результате репрессий, включая право на возвращение в место прежнего проживания – в том числе в Москву. В 2020 г. правительство предложило включить «детей ГУЛАГа» в общую очередь на льготное жилье – с ожиданием до 20 лет. Соответствующий закон все еще не принят.
После решения КС власти Москвы все равно продолжали отказывать в выплатах. В ДГИ заявляли, несмотря на решение, именно законодатель должен исправить пробел в законе. Только в 2024 г. прокуратура посчитала такую практику незаконной и обратилась в суд с требованием обязать мэрию выделить средства на жилье для трех женщин. 13 января судья Пресненского районного суда Татьяна Жребец подтвердила право Михайловой на квартиру (все три иска рассматривались отдельно).
Михайловой 76 лет, она живет в поселке на полустанке Золотковский во Владимирской области в комнате, которую они с дочерью купили в половине старого деревянного дома. На дорогу в один конец у нее уходит более шести часов, уточнила Михайлова «Ведомостям».
Как рассказала «Ведомостям» Подоплелова, после заседания, сторона защиты намерена подать кассацию.