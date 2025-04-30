Конституционный суд уточнил условия предоставления гражданства выходцам из СССР

Карпунин – уроженец Новосибирска, который в 1991 г. в возрасте 16 лет уехал с родителями на постоянное место жительства в Германию. В 1994 г. он получил немецкое гражданство, но в то же время оставался на консульском учете в российском представительстве в Гамбурге как гражданин СССР, а позже – как гражданин России. В 2005 и 2012 гг. он получил загранпаспорта РФ, а в 2018 г. – внутренний паспорт в Новосибирске. Но при попытке заменить паспорт по достижении 45 лет отдел по вопросам миграции управления МВД России по Алтайскому краю отказал ему, заявив, что он якобы никогда не был гражданином РФ: на момент вступления в силу закона о гражданстве (6 февраля 1992 г.) он не проживал в России, а позже получил немецкое гражданство.