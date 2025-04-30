Конституционный суд уточнил условия предоставления гражданства выходцам из СССР

Конституционный суд уточнил условия предоставления гражданства выходцам из СССРФормальный подход мешает людям с очевидной связью с Россией получить паспорт, говорят эксперты
Человек, родившийся в Cоветском Cоюзе и уехавший за границу до 1992 г., не может считаться не получившим российское гражданство, если после этого он в течение как минимум 10 лет числился гражданином РФ – стоял на консульском учете или имел российский паспорт, постановил Конституционный суд (КС). В наивысшую инстанцию обратился гражданин ФРГ Александр Карпунин, чье российское гражданство было поставлено под сомнение МВД.
Карпунин – уроженец Новосибирска, который в 1991 г. в возрасте 16 лет уехал с родителями на постоянное место жительства в Германию. В 1994 г. он получил немецкое гражданство, но в то же время оставался на консульском учете в российском представительстве в Гамбурге как гражданин СССР, а позже – как гражданин России. В 2005 и 2012 гг. он получил загранпаспорта РФ, а в 2018 г. – внутренний паспорт в Новосибирске. Но при попытке заменить паспорт по достижении 45 лет отдел по вопросам миграции управления МВД России по Алтайскому краю отказал ему, заявив, что он якобы никогда не был гражданином РФ: на момент вступления в силу закона о гражданстве (6 февраля 1992 г.) он не проживал в России, а позже получил немецкое гражданство.
Карпунин обжаловал отказ МВД в получении нового паспорта в Барнаульском районном суде, который признал действия ведомства незаконными. Это решение было подтверждено апелляционным определением Алтайского краевого суда 25 мая 2022 г. и кассацией в 2023 г. При этом в июле того же года МВД все-таки выдало Карпунину паспорт.
А после повторной проверки, которая была проведена ранее, пока проходили споры в судах, МВД вновь пришло к выводу, что Карпунин не является гражданином России. Новый отказ был оспорен, и 31 октября 2022 г. Центральный суд Барнаула снова признал решение незаконным, обязав рассмотреть заявление. В итоге заявитель дошел до Верховного суда – безуспешно. Исчерпав попытки обжаловать, Карпунин решил в КС оспорить нормы закона «О гражданстве», которые регулируют признание гражданами России людей, родившихся в СССР, выехавших за пределы Союза до 1992 г. Вместе с этим на соответствие Конституции он просил проверить положения Кодекса административного судопроизводства (КАС), которые касаются процесса рассмотрения дел о гражданстве. Карпунин утверждал, что судебные акты, вынесенные по его делу, не учли все обстоятельства, связанные с политико-правовой ситуацией того времени, а также длительное признание его гражданином России, несмотря на то что он был зарегистрирован в иностранных базах данных как гражданин другого государства.
КС, рассмотрев дело, не нашел в оспариваемых нормах правового пробела, но уточнил, что гражданство Российской Федерации для лиц, родившихся в Советском Союзе, не может быть оспорено на основе отсутствия данных в государственных регистрах. Суд отметил, что гражданство является устойчивой правовой связью с государством и должно учитываться, даже если человек выехал из страны до 1992 г., когда не было четкой границы между гражданством СССР и РФ. Длительное признание гражданином РФ (не менее 10 лет) и отсутствие противоправных действий со стороны лица являются достаточными основаниями для признания гражданства, несмотря на наличие иностранного гражданства, подчеркнул КС. Дело Карпунина будет пересмотрено.
Формальный подход со стороны сотрудников МВД мешает людям с очевидной связью с Россией получить гражданство, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. По его словам, разрыв между заявлениями о поддержке соотечественников и практикой сохраняется, несмотря на президентские указы и программы репатриации. Он отметил, что, несмотря на наличие в думской базе законопроекта о репатриации, власти не спешат брать на себя дополнительную работу.
Споры о гражданстве имеют регулярный характер, но редкие из них доходят до КС, рассуждает юрист Гарегин Митин. Часто идет речь о незаконном получении российского паспорта гражданами бывших союзных республик, что часто объясняется неразберихой 90-х гг. и, продолжает Митин, мздоимством того времени. Правовой приоритет в таких вопросах должен оставаться за соотечественниками по языку и по национальному признаку, считает юрист.
Проблему с гражданством безуспешно пытались искоренить Верховный суд и даже Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), напомнила конституциональный юрист Ольга Подоплелова. Особенно остро эта проблема стояла перед теми, кто получал гражданство за рубежом, и иногда эти «ошибки» стоили гражданства целым семьям, говорит она. Конкретно в деле Карпунина, заметила Подоплелова, есть еще один интересный аспект – по сути, МВД попыталось преодолеть решение суда, вынесенное в пользу гражданина, что привело к повторным судебным разбирательствам, что, по ее мнению, вскрывает очень важную проблему отсутствия у суда полномочий принять решение по существу.
Ключевым критерием при определении гражданства в подобных делах должна быть длительность признания лица гражданином России и наличие паспорта, если не было противоправных действий, обратила внимание управляющий партнер адвокатского бюро «Бельская и партнеры» Екатерина Бельская. В практике нередко возникают трудности не только с признанием гражданства, но и с зачетом службы в СССР (например, в Казахстане) в пенсионный стаж, поделилась эксперт.
«Ведомости» направили запрос в МВД.