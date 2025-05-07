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Сотрудников СИЗО обяжут учить несовершеннолетних арестантов патриотизму

Сейчас такая работа носит несистемный характер
Георгий Недогибченко
Роман Яровицын / ТАСС
Роман Яровицын / ТАСС

За сотрудниками следственных изоляторов, где содержатся несовершеннолетние, предлагается закрепить функцию по проведению патриотического образования. Помимо этого, каждому содержащемуся под стражей будут составлять индивидуальный план воспитательной работы. Такие предложения содержатся в проекте ведомственного приказа министерства юстиции, обратили внимание «Ведомости».

По факту патриотические мероприятия с несовершеннолетними уже проводятся, но только в рамках договоров о совместной деятельности. К примеру, в апреле СИЗО-5 в Санкт-Петербурге посетил представитель библиотеки Калининского района, чтобы провести для несовершеннолетних патриотическое занятие. На лекции он рассказывал про волонтеров, журналистов и бойцов, участвующих в спецоперации. Минюст, в свою очередь, намерен систематизировать и формализировать эту практику.

Согласно документу, патриотическое воспитание, которое ранее фигурировало лишь в общих методических рекомендациях и программах, станет одним из основных направлений воспитательной работы в СИЗО. Также в списке числится нравственное, правовое, социально-культурное, физическое, эстетическое, духовное и просветительское воспитание. Все эти направления способствуют устойчивому и гармоничному развитию личности, аргументируют в министерстве необходимость принятия нормативного документа.

Стандартизации подлежит и общая процедура взаимодействия с подростками. Начинать культурно-воспитательную работу предлагается с первого дня пребывания подростка в СИЗО, закреплять за ним команду специалистов, собирать данные из школы и органов власти по месту жительства, а затем составлять социально-психологическую характеристику и индивидуальный план воспитательной работы. Такой план должен обновляться каждые два месяца, а все мероприятия фиксироваться в специальных дневниках, которые приобщаются к личному делу подростка.

За подростками в СИЗО и так закреплено право на получение образования и в ходе уроков с ними уже проводятся патриотические мероприятия, напоминает секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников. По его словам, в настоящее время это происходит в рамках договоренностей с местными школами. Эксперт уточняет, что системного характера подобная работа в настоящее время не носит и ее частота и качество зачастую зависят от инициативности самих сотрудников.

Не каждый сотрудник СИЗО может справиться с обязанностями по культурно-воспитательной работе, считает директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова. Она полагает, что необходимо будет учитывать компетенции и навыки таких сотрудников, которые также должны быть оценены.

Досуг подростков в колониях

В колониях несовершеннолетние уже отбывают наказание по приговору суда, поэтому мероприятия там носят системный, долговременный и реабилитационный характер. Помимо образования и психологической помощи акцент делается на профессиональное обучение, трудовую деятельность, спортивные и культурные мероприятия. Там действует устойчивая воспитательная среда, рассчитанная на формирование навыков жизни после освобождения.

По ее словам, подход должен быть неформальный, работа должна быть по-настоящему эффективной с реально рабочим планом, включающим в себя встречи с духовными наставниками, участие в социокультурных мероприятиях, а также просмотр «правильных отечественных фильмов, побуждающих к самоанализу».

«Все зависит от конкретных людей. Как правило, сотрудники, работающие с подростками, стараются донести до них что-то полезное, помочь не вернуться в такие места. Порой это своего рода попытка восполнить нехватку родительского внимания и заботы», – рассуждает Мельников, пессимистично замечая, что количество подростков в СИЗО выросло за последние пять лет.

В прошлом году российские суды отправили под стражу 879 подростков. Это на 25% больше, чем в позапрошлом году – 702, свидетельствуют статистические данные судебного департамента Верховного суда.

Мельников замечает, что за приказом может следовать и отдельный механизм контроля, который не позволит сотрудникам проявлять халатность. Он признает, что проблема с отсутствием подобных мероприятий в СИЗО может быть связана с удаленностью от центра принятия решений, но отмечает, что каждый региональный орган отчитывается перед центральным аппаратом о проводимой работе. Речь идет о концертах, тематических мероприятиях и проч. Если говорить о централизованных государственных программах, которые спускаются сверху, продолжает Мельников, то их достаточно сложно «не исполнять». «Это не ситуации с пытками, когда факт можно установить только при внешней проверке», – утверждает эксперт. Такие программные мероприятия, как правило, все же реализуются.

По данным Следственного комитета (СК), в 2024 г. фигурантами уголовных дел стали 9500 подростков. Это на 6% меньше, чем в 2023 г. Из них 74% – школьники и студенты, а также лица, ранее уже совершавшие преступления. В производстве следователей СК находилось 17 500 уголовных дел о преступлениях, совершенных детьми, из которых более 7500 были направлены в суд. Несмотря на статистическое снижение, глава ведомства Александр Бастрыкин назвал уровень подростковой преступности «тревожным». По его словам, речь идет не только о количестве, но и о характере преступлений – в частности, участии несовершеннолетних в групповых и жестоких правонарушениях.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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