Сотрудников СИЗО обяжут учить несовершеннолетних арестантов патриотизму

Сотрудников СИЗО обяжут учить несовершеннолетних арестантов патриотизмуСейчас такая работа носит несистемный характер
За сотрудниками следственных изоляторов, где содержатся несовершеннолетние, предлагается закрепить функцию по проведению патриотического образования. Помимо этого, каждому содержащемуся под стражей будут составлять индивидуальный план воспитательной работы. Такие предложения содержатся в проекте ведомственного приказа министерства юстиции, обратили внимание «Ведомости».
По факту патриотические мероприятия с несовершеннолетними уже проводятся, но только в рамках договоров о совместной деятельности. К примеру, в апреле СИЗО-5 в Санкт-Петербурге посетил представитель библиотеки Калининского района, чтобы провести для несовершеннолетних патриотическое занятие. На лекции он рассказывал про волонтеров, журналистов и бойцов, участвующих в спецоперации. Минюст, в свою очередь, намерен систематизировать и формализировать эту практику.
Согласно документу, патриотическое воспитание, которое ранее фигурировало лишь в общих методических рекомендациях и программах, станет одним из основных направлений воспитательной работы в СИЗО. Также в списке числится нравственное, правовое, социально-культурное, физическое, эстетическое, духовное и просветительское воспитание. Все эти направления способствуют устойчивому и гармоничному развитию личности, аргументируют в министерстве необходимость принятия нормативного документа.
Стандартизации подлежит и общая процедура взаимодействия с подростками. Начинать культурно-воспитательную работу предлагается с первого дня пребывания подростка в СИЗО, закреплять за ним команду специалистов, собирать данные из школы и органов власти по месту жительства, а затем составлять социально-психологическую характеристику и индивидуальный план воспитательной работы. Такой план должен обновляться каждые два месяца, а все мероприятия фиксироваться в специальных дневниках, которые приобщаются к личному делу подростка.
За подростками в СИЗО и так закреплено право на получение образования и в ходе уроков с ними уже проводятся патриотические мероприятия, напоминает секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников. По его словам, в настоящее время это происходит в рамках договоренностей с местными школами. Эксперт уточняет, что системного характера подобная работа в настоящее время не носит и ее частота и качество зачастую зависят от инициативности самих сотрудников.
Не каждый сотрудник СИЗО может справиться с обязанностями по культурно-воспитательной работе, считает директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова. Она полагает, что необходимо будет учитывать компетенции и навыки таких сотрудников, которые также должны быть оценены.
Досуг подростков в колониях
По ее словам, подход должен быть неформальный, работа должна быть по-настоящему эффективной с реально рабочим планом, включающим в себя встречи с духовными наставниками, участие в социокультурных мероприятиях, а также просмотр «правильных отечественных фильмов, побуждающих к самоанализу».
«Все зависит от конкретных людей. Как правило, сотрудники, работающие с подростками, стараются донести до них что-то полезное, помочь не вернуться в такие места. Порой это своего рода попытка восполнить нехватку родительского внимания и заботы», – рассуждает Мельников, пессимистично замечая, что количество подростков в СИЗО выросло за последние пять лет.
В прошлом году российские суды отправили под стражу 879 подростков. Это на 25% больше, чем в позапрошлом году – 702, свидетельствуют статистические данные судебного департамента Верховного суда.
Мельников замечает, что за приказом может следовать и отдельный механизм контроля, который не позволит сотрудникам проявлять халатность. Он признает, что проблема с отсутствием подобных мероприятий в СИЗО может быть связана с удаленностью от центра принятия решений, но отмечает, что каждый региональный орган отчитывается перед центральным аппаратом о проводимой работе. Речь идет о концертах, тематических мероприятиях и проч. Если говорить о централизованных государственных программах, которые спускаются сверху, продолжает Мельников, то их достаточно сложно «не исполнять». «Это не ситуации с пытками, когда факт можно установить только при внешней проверке», – утверждает эксперт. Такие программные мероприятия, как правило, все же реализуются.
По данным Следственного комитета (СК), в 2024 г. фигурантами уголовных дел стали 9500 подростков. Это на 6% меньше, чем в 2023 г. Из них 74% – школьники и студенты, а также лица, ранее уже совершавшие преступления. В производстве следователей СК находилось 17 500 уголовных дел о преступлениях, совершенных детьми, из которых более 7500 были направлены в суд. Несмотря на статистическое снижение, глава ведомства Александр Бастрыкин назвал уровень подростковой преступности «тревожным». По его словам, речь идет не только о количестве, но и о характере преступлений – в частности, участии несовершеннолетних в групповых и жестоких правонарушениях.