Сотрудников СИЗО обяжут учить несовершеннолетних арестантов патриотизму

Мельников замечает, что за приказом может следовать и отдельный механизм контроля, который не позволит сотрудникам проявлять халатность. Он признает, что проблема с отсутствием подобных мероприятий в СИЗО может быть связана с удаленностью от центра принятия решений, но отмечает, что каждый региональный орган отчитывается перед центральным аппаратом о проводимой работе. Речь идет о концертах, тематических мероприятиях и проч. Если говорить о централизованных государственных программах, которые спускаются сверху, продолжает Мельников, то их достаточно сложно «не исполнять». «Это не ситуации с пытками, когда факт можно установить только при внешней проверке», – утверждает эксперт. Такие программные мероприятия, как правило, все же реализуются.