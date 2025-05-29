Власти потратят 7 млрд рублей на интернет с ограничениями для школ и избиркомов

В школах также будет заблокирован доступ к ресурсам с чайлдфри-идеологией, следует из текста закона. Пропаганда бездетности в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе запрещена в России с ноября 2024 г. За распространение идей чайлдфри предусмотрены административные штрафы: для граждан они составляют 50 000–100 000 руб., для должностных лиц – 100 000–200 000 руб., а для юрлиц – от 800 000 до 1 млн руб. (или же их деятельность будет приостановлена на срок до 90 суток).