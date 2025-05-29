Власти потратят 7 млрд рублей на интернет с ограничениями для школ и избиркомов

Власти потратят 7 млрд рублей на интернет с ограничениями для школ и избиркомовУслуга с блокировкой чайлдфри-порталов и ресурсов с мемами стала одной из самых крупных госзакупок за 2025 год
«Ростелеком» предоставит на весь 2025 г. услуги интернет-провайдера для российских школ, колледжей и избирательных комиссий на 7,7 млрд руб., следует из данных единой информационной системы в сфере закупок. Закупка входит в топ-15 крупнейших государственных закупок за 2025 г. (без учета финансовой, строительной и фармацевтической отраслей), подсчитала поисково-аналитическая система «Тендерплан» для «Ведомостей».
Заказчиком услуг интернет-провайдера является Минцифры, следует из карточки закупки. По данным «Тендерплана», министерство осуществляло аналогичные закупки у «Ростелекома» и в прошлые годы: суммарно на 7,5 млрд руб. в 2024 г. и 6,2 млрд руб. в 2023 г.
Согласно техническому заданию к закупке, в интернете для школьников и студентов колледжей должен быть запрещен доступ к материалам, внесенным Минюстом в перечень экстремистских.
Вход будет закрыт на сайты из реестров Роскомнадзора, а также на ресурсы, запрещенные по закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Согласно нему, к такой информации относится контент, склоняющий к суициду, употреблению наркотиков, оправданию насилия, а также пропагандирующий педофилию, нетрадиционные сексуальные отношения и т. д.
Дети, используя школьный интернет, также не смогут зайти на порносайты, порталы игр, в социальные сети и на ресурсы с мемами. Ограничения для школьников не должны распространяться на интернет-доступ для преподавателей и администрации образовательных учреждений, следует из техзадания.
В школах также будет заблокирован доступ к ресурсам с чайлдфри-идеологией, следует из текста закона. Пропаганда бездетности в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе запрещена в России с ноября 2024 г. За распространение идей чайлдфри предусмотрены административные штрафы: для граждан они составляют 50 000–100 000 руб., для должностных лиц – 100 000–200 000 руб., а для юрлиц – от 800 000 до 1 млн руб. (или же их деятельность будет приостановлена на срок до 90 суток).
В декабре 2023 г. школьником также запретили пользоваться смартфонами в учебное время, соответствующие поправки в закон «Об образовании» тогда же подписал президент Владимир Путин. Исключение в запрете составили «экстренные случаи», т. е. при угрозе жизни и здоровью школьника или сотрудника учреждения.