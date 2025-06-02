В РПЦ раскритиковали СМИ и школы за слабую пропаганду традиционных ценностей

Сегодня большую часть времени молодежь проводит в интернете, поэтому РПЦ в информационном пространстве сегодня сложно предложить что-то в «конкуренции за умы и сердца» молодых людей, говорит политолог, эксперт по истории РПЦ Алексей Макаркин. «Это стандартная вещь, когда ругают медиа и школу, но никто до сих пор не придумал привлекательную альтернативу, которая вызвала бы эмоциональную реакцию у молодежи», – сказал он «Ведомостям». В целом же сегодня влияние церкви на нее «довольно слабое», интерес молодых людей к религии снижается, поэтому практической пользы от подобных высказываний немного, говорит он. И если даже пытаться усилить влияние на молодежь, то это может, напротив, вызвать отторжение, предупреждает эксперт.