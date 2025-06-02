В РПЦ раскритиковали СМИ и школы за слабую пропаганду традиционных ценностей

В РПЦ раскритиковали СМИ и школы за слабую пропаганду традиционных ценностейЦеркви сложно предложить что-то в «конкуренции за умы и сердца» молодых людей, считает эксперт
СМИ и школы – главные институты общественного воспитания – недостаточно активно занимаются пропагандой традиционных духовно-нравственных ценностей, заявил на заседании общественного экспертного совета по утверждению традиционных ценностей, воспитанию гармоничной личности, здоровой семьи и солидарного общества в Совете Федерации (СФ) протоиерей Подольской епархии Максим Колесник.
«Если задача СМИ будет получение прибыли, то СМИ будут заинтересованы в ее максимизации. На пропаганде духовно-нравственных ценностей много не заработаешь», – уверен представитель Русской православной церкви (РПЦ). В связи с этим необходима «умеренная цензура» материалов на соответствие духовно-нравственным ценностям, заявил Колесник.
Сегодня, заметил протоиерей, нередко в СМИ, а также фильмах и мультфильмах главные герои – это одинокие герои без семьи, со случайными связями: «А это скрытая пропаганда технологии чайлдфри (в РФ принят закон о запрете пропаганды такой идеологии. – «Ведомости»)».
В продолжение Колесник раскритиковал школы. По его мнению, «система образования все более превращается в коммерческую услугу, передачу определенного объема знаний с последующим тестированием»: «Вместо человека-творца готовят полуграмотного потребителя». В школах должны мальчиков воспитывать как будущих отцов, а девочек – как жен и матерей, уточнил Колесник.
Законодательное утверждение традиционных ценностей
«Для того чтобы духовно-нравственные ценности легли в основу общественного воспитания, они должны основываться не на либеральной идеологии – это неправильно понятая свобода в виде вседозволенности и распущенности <...> а на духовном фундаменте. Для нашей страны на протяжении более тысячи лет таким прочным духовным фундаментом является прежде всего РПЦ», – напомнил выступающий.
По данным главного научного сотрудника Института социологии ФНИСЦ РАН Ларисы Никовской, только 25% молодых людей ходят в храмы. Также она обратила внимание, что сегодня у россиян «эмоционально окрашенное начало идентификации себя с православием падает». «Как-то более вяло, более рыхло мы к этому относимся», – укорила она сограждан. Зато у мусульман уровень сплоченности их религиозной идентичности растет с 2011 г. и сегодня, по ее данным, достиг 70–75%. Это говорит о том, объясняет она, что усиление мусульманской идентичности в России происходит «очень высокими темпами» и оно опережает аналогичные процессы у сторонников православия.
Как школьникам прививают традиционные ценности
Современные вызовы, включая «деструктивные идеологии и трансгуманистические утопии», требуют ответа со стороны государства, религиозных организаций и гражданского общества, сказал координатор общественного совета, сенатор Вячеслав Тимченко.
Сегодня большую часть времени молодежь проводит в интернете, поэтому РПЦ в информационном пространстве сегодня сложно предложить что-то в «конкуренции за умы и сердца» молодых людей, говорит политолог, эксперт по истории РПЦ Алексей Макаркин. «Это стандартная вещь, когда ругают медиа и школу, но никто до сих пор не придумал привлекательную альтернативу, которая вызвала бы эмоциональную реакцию у молодежи», – сказал он «Ведомостям». В целом же сегодня влияние церкви на нее «довольно слабое», интерес молодых людей к религии снижается, поэтому практической пользы от подобных высказываний немного, говорит он. И если даже пытаться усилить влияние на молодежь, то это может, напротив, вызвать отторжение, предупреждает эксперт.