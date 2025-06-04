Ректоры ведущих университетов поддержали введение ограничений по числу платников

«Масштабная зачистка» вузовской сети под эгидой борьбы за качество образования уже проводилась в 2013–2019 гг., когда на 30% уменьшилось количество головных университетов и еще на 70% – их филиалов, напомнил он. Тогда сокращение числа вузов началось с оптимизации системы высшего образования в 2008 г., следует из результатов исследования Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС. В госсекторе процесс шел в основном за счет слияния учреждений, а в частном – исключительно за счет их закрытия. Несмотря на проведенную оптимизацию, качество образования в филиалах вузов продолжает быть ниже, чем в самих вузах, добавил эксперт.