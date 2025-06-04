Ректоры ведущих университетов поддержали введение ограничений по числу платников

Ректоры ведущих университетов поддержали введение ограничений по числу платниковПо их мнению, принятый закон поможет закрыть «фабрики по выдаче дипломов»
Принятый закон о правительственном контроле за числом платных мест в вузах с 1 сентября 2025 г. приведет к закрытию университетов с низким качеством образования. К такому мнению пришли ректоры Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, Финансового университета при правительстве Станислав Прокофьев, Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин и Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Владимир Шевченко.
О своей позиции они заявили 3 июня во время пленарного заседания XIII ежегодного форума ведущих вузов, который проводит рейтинговое агентство RAEX.
Контроль за количеством студентов-платников особенно сильно затронет университеты социально-гуманитарной направленности, считает Прокофьев. По его мнению, ограничения Белого дома позволят очистить рынок образования от тех университетов, которые превратились в «фабрики по выдаче дипломов». Шевченко же отметил, что нововведения никак не снизят спрос на «многомиллиардный» рынок частных образовательных курсов по изучению «астрологии, хиромантии и узелкового письма».
При этом МГТУ им. Баумана, который готовит преимущественно инженерные кадры, вряд ли получит от правительства какие-либо лимиты на платный прием, считает Гордин. Сами же ограничения приведут к высвобождению «некого трудового ресурса для экономики» России, считает он. Госрегулирование вряд ли скажется и на приеме в МИФИ, добавил Шевченко.
Сколько платников и бюджетников в университетах
Сокращение числа платников в российских вузах должно происходить не через ограничение платных мест, а с помощью повышения минимального балла единого госэкзамена (ЕГЭ) для поступления в университеты, считает Комиссаров. «У нас много вузов, где неприлично низкие средние баллы ЕГЭ, с которыми абитуриенты приходят, как-то получают диплом, и, соответственно, затем девальвируется сама система высшего образования», – отметил он.
Закон о госрегулировании платного приема на обучение в вузы вступает в силу 1 сентября этого года. Ограничением платных мест займется правительственная комиссия по научно-технологическому развитию, пояснял министр науки и высшего образования Валерий Фальков в мае на пленарном заседании в Госдуме. По его словам, распределение платных мест будет зависеть от трех параметров: первый – качество приема в университеты, в том числе средний балл ЕГЭ поступающих и количество поступивших олимпиадников; второй – трудоустройство выпускников; третий – размер заработной платы выпускников.
Этим же документом ограничивается выдача льготных образовательных кредитов под 3% для студентов вузов – теперь их будут предоставлять только на обучение по приоритетным для государства направлениям. К таким специальностям относятся инженерно-технические, медицинские и педагогические, указывал глава Минобрнауки.
Новые полномочия правительства сильнее всего затронут частные вузы, где большинство мест платные, в государственных учреждениях доля платников составляет 40–60% от общего числа студентов, рассказал «Ведомостям» заведующий проектно-учебной лабораторией «Развитие университетов» Института образования НИУ ВШЭ Нияз Габдрахманов.
«Масштабная зачистка» вузовской сети под эгидой борьбы за качество образования уже проводилась в 2013–2019 гг., когда на 30% уменьшилось количество головных университетов и еще на 70% – их филиалов, напомнил он. Тогда сокращение числа вузов началось с оптимизации системы высшего образования в 2008 г., следует из результатов исследования Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС. В госсекторе процесс шел в основном за счет слияния учреждений, а в частном – исключительно за счет их закрытия. Несмотря на проведенную оптимизацию, качество образования в филиалах вузов продолжает быть ниже, чем в самих вузах, добавил эксперт.
В первую очередь будет ограничен набор на социально-гуманитарные специальности с одновременным повышением платных мест для технических и естественно-научных специальностей, рассказал «Ведомостям» замдиректора Центра научно-технологической политики МГУ им. М. В. Ломоносова Тимофей Воронин. Чтобы в будущем не столкнуться с дефицитом кадров по не востребованным в данный момент направлениям, сокращать платный прием на них следует аккуратно, добавил он.