Счетная палата указала на недостаточное развитие системы бесплатной юрпомощи

Право на получение БЮП в России в 2021 г. имели 32,2 млн человек, в 2022 г. – 34,2 млн человек, в 2023 г. – 33,4 млн человек, указывается в отчете. При этом, обращает внимание партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, такая услуга не оказывается «кому угодно» и собрать необходимые документы для этого бывает затруднительно. «Вероятно, Счетная палата подразумевает, что нужно цифровизировать этот процесс, чтобы все граждане могли, обращаясь к адвокатам, сразу получать и предоставлять все документы в рамках единой цифровой платформы», – считает он.