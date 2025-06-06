Счетная палата указала на недостаточное развитие системы бесплатной юрпомощи

Счетная палата указала на недостаточное развитие системы бесплатной юрпомощиБольшинство граждан просто не знает о том, что такая услуга существует
Система бесплатной юридической помощи (БЮП) в России недостаточно развита, в том числе из-за отсутствия комплексных цифровых решений в этой сфере. К такому выводу пришла Счетная палата, проанализировав итоги цифровизации Минюста за 2021-2023 гг., обратили внимание «Ведомости» на опубликованный 5 июня отчет.
Получить бесплатную помощь от юристов можно через информационную систему «Правовая помощь» (функционирует в 10 регионах, см. врез). Она направлена «на решение проблемы низкой доступности бесплатной юридической помощи вдали от административных центров», уточняется в анализе аудитора.
Всего с момента запуска системы в 2022 г. до 27 мая 2024 г. на платформу поступило 79 782 заявок граждан, следует из отчета Счетной палаты. Большую часть обращений (91,1%) обработали специалисты государственных юридических бюро регионов, остальные взяли на себя адвокаты и органы исполнительной власти. «Существенная» часть консультаций проходила очно или по горячей линии, оказание БЮП в удаленном формате (видео- или -аудиосвязь) «незначительно», указывает аудитор. Среди тех, кто чаще всего обращаются за помощью (36,6%), – пенсионеры, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и -сироты, а также те, кто остался без попечения родителей.
Однако, как отмечает аудитор, информированность граждан о порядке, условиях и способах получения БЮП все еще остается низкой. Помимо этого, все участники этого процесса – и граждане, и юристы – часто не готовы к удалённым консультациям, плохо оснащены технически и недостаточно владеют цифровыми навыками. Чтобы это устранить, потребуются дополнительные меры.
В каких регионах доступна ИС «Правовая помощь»
Пилотный проект показал свою эффективность, поэтому планируется создать на его основе федеральную государственную информационную систему (ФГИС) с подключением к ней всех участников государственной системы бесплатной юридической помощи во всех регионах, сообщил представитель Минюста. ФГИС должны ввести до 1 октября 2025 г.
Право на получение БЮП в России в 2021 г. имели 32,2 млн человек, в 2022 г. – 34,2 млн человек, в 2023 г. – 33,4 млн человек, указывается в отчете. При этом, обращает внимание партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, такая услуга не оказывается «кому угодно» и собрать необходимые документы для этого бывает затруднительно. «Вероятно, Счетная палата подразумевает, что нужно цифровизировать этот процесс, чтобы все граждане могли, обращаясь к адвокатам, сразу получать и предоставлять все документы в рамках единой цифровой платформы», – считает он.
Представитель Минюста сообщили «Ведомостям», что ведомство тщательно проанализировало выявленные аудиторами Счетной палаты недостатки и приняло все рекомендации «к неукоснительному исполнению». «Вместе с тем сообщаем, что недостатки в информационных системах Минюста России носят единичный характер и связаны преимущественно с человеческим фактором», – добавил представитель министерства.
Основатель коллегии «Шурпик и партнеры» Игорь Шурпик отмечает, что традиционно запрос на бесплатную юридическую помощь со стороны граждан возрастает в кризисные моменты, например, во время трагедии в «Крокус Сити Холле». «Большое количество людей нуждается просто в разъяснении: что делать, куда идти, куда нужно обратиться, как написать [обращение]. Человек в стрессе не понимает, как ему действовать», – сказал он «Ведомостям».
Большинство россиян действительно не знают о праве на БЮП или условиях ее получения, говорит директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. Этим фактом активно пользуются мошенники: требуют оплату за консультации, которые должны быть бесплатными. Проблему доступности сервиса также усугубляет цифровое неравенство между регионами, ведь сама система «Правовая помощь» работает только в 10 пилотных регионах. «Это приводит к тому, что потребители чаще обращаются к ИИ-моделям, в частности от Сбербанка или Яндекса, которые неплохо проводят анализ российского права», – сказал он.
С ним соглашается и руководитель корпоративной практики Национальной юридической компании «Митра» Алина Ахметова: по данным Росстата на 2021 г. доступ к интернету отсутствует в сельских населенных пунктах у 43,5% жителей. Все это ограничивает возможности использования онлайн-сервисов для получения БЮП, подчеркнула она.
Для решения проблемы помимо информационных кампаний нужна интеграция с МФЦ и социальными службами, автоматическое информирование граждан о праве на БЮП при обращении за госуслугами, а также введение дополнительных стимулов для участников: например, налоговые вычеты для юридических фирм, оказывающих такую помощь, резюмировала Ахметова.
В подготовке материала принимал участие Георгий Недогибченко