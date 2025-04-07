Минюст: число случаев оказания бесплатной юрпомощи в 2024 году выросло на 34%

В ноябре 2024 г. кабмин России поддержал законопроект о бесплатной юридической помощи участникам спецоперации на Украине в судах. С инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Документ предусматривает бесплатную юридическую помощь в судах для участников спецоперации и членов их семей при рассмотрении некоторых категорий дел, в частности, о предоставлении льгот и социальных гарантий, прекращении обязательств по уплате процентов по кредитам и защите наследственных прав.