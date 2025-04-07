Минюст: число случаев оказания бесплатной юрпомощи в 2024 году выросло на 34%
Количество случаев оказания бесплатной юридической помощи (БЮП) гражданам участниками государственной и негосударственной систем в 2024 г. увеличилось на 34% до 648 329 случаев, следует из доклада Минюста России.
Кроме того, в прошлом году продолжилась работа по оказанию БЮП лицам, вынужденно покинувшим Украину, Донецкую народную республику (ДНР), Луганскую народную республику (ЛНР), Херсонскую и Запорожскую области. Объем оказанной им помощи достиг 6568 случаев. Участники государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи также задействовавались в оказании помощи жителям, эвакуированным с приграничных районов Курской области в августе 2024 г.
По данным мониторинга, на конец прошедшего года число россиян, имеющих право на получение БЮП, составило 34,86 млн человек. Государственные юридические бюро функционируют в 53 российских регионах. В 2024 г. такие бюро были созданы, в частности, в ЛНР и Херсонской области.
В ноябре 2024 г. кабмин России поддержал законопроект о бесплатной юридической помощи участникам спецоперации на Украине в судах. С инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Документ предусматривает бесплатную юридическую помощь в судах для участников спецоперации и членов их семей при рассмотрении некоторых категорий дел, в частности, о предоставлении льгот и социальных гарантий, прекращении обязательств по уплате процентов по кредитам и защите наследственных прав.