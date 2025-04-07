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Минюст: число случаев оказания бесплатной юрпомощи в 2024 году выросло на 34%

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Количество случаев оказания бесплатной юридической помощи (БЮП) гражданам участниками государственной и негосударственной систем в 2024 г. увеличилось на 34% до 648 329 случаев, следует из доклада Минюста России.

Кроме того, в прошлом году продолжилась работа по оказанию БЮП лицам, вынужденно покинувшим Украину, Донецкую народную республику (ДНР), Луганскую народную республику (ЛНР), Херсонскую и Запорожскую области. Объем оказанной им помощи достиг 6568 случаев. Участники государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи также задействовавались в оказании помощи жителям, эвакуированным с приграничных районов Курской области в августе 2024 г.

По данным мониторинга, на конец прошедшего года число россиян, имеющих право на получение БЮП, составило 34,86 млн человек. Государственные юридические бюро функционируют в 53 российских регионах. В 2024 г. такие бюро были созданы, в частности, в ЛНР и Херсонской области.

В ноябре 2024 г. кабмин России поддержал законопроект о бесплатной юридической помощи участникам спецоперации на Украине в судах. С инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Документ предусматривает бесплатную юридическую помощь в судах для участников спецоперации и членов их семей при рассмотрении некоторых категорий дел, в частности, о предоставлении льгот и социальных гарантий, прекращении обязательств по уплате процентов по кредитам и защите наследственных прав.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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