Минюст признал иноагентом Рустама Солнцева

Минюст признал иноагентом Рустама СолнцеваТакже в реестр вошли несколько правозащитников
Минюст признал иноагаентом блогера Рустама Солнцева (настоящее имя – Рустам Калганов). Это следует из реестра ведомства.
Калганов скандально известен участием в телепроекте «Дом-2». Сейчас он ведет личный YouTube-канал, где он делится тем, как проводит время, выкладывает песни собственного исполнения и комментирует происходящее вокруг.
В 2022 г. Калганов переехал в США на неопределенный срок. Позже он дал интервью журналисту Дмитрию Гордону
Помимо Калганова в список попали исполнительный директор международного общества «Мемориал»
16 мая Минюст признал иностранными агентами общественно-политическое движение «Европейский Петербург», блогера и исполнителя сатирических песен о событиях в России Дмитрия Пуркина («Дед Архимед»), организацию по координации действий независимых муниципальных депутатов РФ «Земский съезд», а также международную организацию «Независимая ассоциация врачей».
Статус иноагента существует в России с 2012 г. Находящиеся в реестре физлица и организации подпадают под ограничения – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу, участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Путин в конце 2024 г. подписал закон о специальных счетах. Документ предусматривает зачисление доходов иноагента от творческой деятельности на рублевый счет, открытие которого станет обязательным для него или тех, кто перечисляет ему гонорары. Распоряжаться деньгами иноагент сможет только после освобождения от этого статуса.