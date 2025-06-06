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Минюст признал иноагентом Рустама Солнцева

Также в реестр вошли несколько правозащитников
Анастасия Брянцева
Сергей Виноградов / ТАСС
Сергей Виноградов / ТАСС

Минюст признал иноагаентом блогера Рустама Солнцева (настоящее имя – Рустам Калганов). Это следует из реестра ведомства.

Калганов скандально известен участием в телепроекте «Дом-2». Сейчас он ведет личный YouTube-канал, где он делится тем, как проводит время, выкладывает песни собственного исполнения и комментирует происходящее вокруг. 

В 2022 г. Калганов переехал в США на неопределенный срок. Позже он дал интервью журналисту Дмитрию Гордону (считается в России иноагентом). В нем блогер, говоря о своем отношении к российской власти, признался, что дважды голосовал на выборах за президента РФ Владимира Путина. Но с тех пор его мнение о главе государства изменилось, что и привело Калганов к эмиграции.

Помимо Калганова в список попали исполнительный директор международного общества «Мемориал» (считается в России иноагентом) Елена Жемкова, правозащитник Олег Козловский, вице-премьер Чеченской Республики Ичкерия, президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, а также политик и общественный деятель Андрей Пивоваров. Последний был освобожден в результате обмена между Россией и странами Запада, сейчас находится в Германии.

16 мая Минюст признал иностранными агентами общественно-политическое движение «Европейский Петербург», блогера и исполнителя сатирических песен о событиях в России Дмитрия Пуркина («Дед Архимед»), организацию по координации действий независимых муниципальных депутатов РФ «Земский съезд», а также международную организацию «Независимая ассоциация врачей». 

Статус иноагента существует в России с 2012 г. Находящиеся в реестре физлица и организации подпадают под ограничения – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу, участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Путин в конце 2024 г. подписал закон о специальных счетах. Документ предусматривает зачисление доходов иноагента от творческой деятельности на рублевый счет, открытие которого станет обязательным для него или тех, кто перечисляет ему гонорары. Распоряжаться деньгами иноагент сможет только после освобождения от этого статуса.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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