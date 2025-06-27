ФОМ: работу Путина одобряют 82% россиян

ФОМ: работу Путина одобряют 82% россиянУровень доверия президенту остается на уровне 81% уже пятую неделю
Работу президента России Владимира Путина оценили как «скорее хорошую» 82% населения страны, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Доверяют действующему главе государства 81% респондентов. Оба показателя остались стабильными с предыдущего опроса, который показывал результаты на 15 июня. Положительная оценка на уровне 82% сохраняется уже шесть недель, уровень доверия – пять недель.
К работе правительства более половины опрошенных отнеслись хорошо. Так ответили 58% россиян в сравнении с уровнем 57%, который держался две недели подряд. Последний раз более высокая положительная оценка работы правительства фиксировалась 30 марта, когда за это проголосовали 60% респондентов. Глава кабмина Михаил Мишустин получил одобрение от 60% населения страны, при этом 29% воздержались от ответа. За последние несколько недель положительно оценивают его работу примерно 57-60% респондентов опроса ФОМ.
Исследование также проводилось по вопросу о том, за какую партию голосовали бы пользователи, если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее время (например, следующее воскресенье). 47% опрошенных решили, что их фаворитом станет партия «Единая Россия». С результатом 9% и 8% тройку лидеров закрыли ЛДПР и КПРФ соответственно. Следом идут фракции «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди», которых выбрали по 3% опрошенных.
Исследование ФОМ охватило 97 населенных пунктов в 51 регионе страны, в нем приняли участие 1500 респондентов.
Аналогичный опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с 16 по 22 июня 2025 г., показал, что одобряют деятельность президента 76,3%. В сравнении с предыдущими данными исследования показатель упал на 1 п. п. Работу Мишустина и правительства России в целом 52% и 51,5% (-0,9 п. п. за неделю) респондентов оценили положительно. Уровень одобрения деятельности премьер-министр остался прежним с прошлой недели.
Доверяют Путину, по данным ВЦИОМ, 79,3% опрошенных. В рейтинге политиков по доверию населения далее идут: Мишустин – 60,9% (-0,9 п. п. за неделю), лидер КПРФ Геннадий Зюганов – 33,5% (-0,2 п. п. за неделю), глава «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов – 29% опрошенных (-1,3 п. п. за неделю), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий – 23,2% (-0,3 п. п. за неделю), председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев – 9,2% (-0,3 п. п. за неделю). Партию «Единая Россия» поддержали 35,3% опрошенных.
Опрос проводился по телефону среди 1600 совершеннолетних россиян методом случайной выборки мобильных номеров.
Неделю назад, 20 июня, ВЦИОМ опубликовал свои данные, согласно которым уровень доверия россиян Путину достиг 79,9%. Тогда рост показателя составил 0,7 п. п. Одобрили деятельность президента 77,3% (+1,2 п. п. за неделю). При этом работа Мишустина и правительства в целом получили положительные оценки от 52% (+0,1 п. п.) и 52,4% (+1,9 п. п.) опрошенных соответственно.