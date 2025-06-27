ФОМ: работу Путина одобряют 82% россиян

К работе правительства более половины опрошенных отнеслись хорошо. Так ответили 58% россиян в сравнении с уровнем 57%, который держался две недели подряд. Последний раз более высокая положительная оценка работы правительства фиксировалась 30 марта, когда за это проголосовали 60% респондентов. Глава кабмина Михаил Мишустин получил одобрение от 60% населения страны, при этом 29% воздержались от ответа. За последние несколько недель положительно оценивают его работу примерно 57-60% респондентов опроса ФОМ.