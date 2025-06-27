Минюст включил в реестр иноагентов правозащитницу Тамиллу Иманову

Иманова, как говорится в сообщении ведомства, участвовала в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ, и в создании материалов иностранных агентов. Правозащитница распространяла недостоверную информацию о решениях органов российской власти и была против спецоперации. Она обеспечивает деятельность организации, включенной в реестр иноагентов, и принимала участие в мероприятиях, которые организовали иноагенты. Иманова проживает за пределами России.