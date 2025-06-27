Минюст включил в реестр иноагентов правозащитницу Тамиллу Иманову

Минюст включил в реестр иноагентов правозащитницу Тамиллу ИмановуВ перечень также вошли рэпер Наум Блик и бывший советник мэра Курска Иван Звягин
Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов видеоблогера Евгения Егорченко, бывшего советника мэра Курска Ивана Звягина, правозащитницу Тамиллу Иманову, рэпера Дмитрия Иордатия (Наум Блик, Dry Ice), юриста Артема Клыга и бывшего участника команды КВН «Обычные люди», видеоблогера Евгения Трикоза. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Егорченко участвовал в распространении материалов иноагентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Видеоблогер также распространял недостоверную информацию о решениях публичной власти страны и недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Он выступал против спецоперации и проживает за пределами России.
По мнению Минюста, Звягин делился недостоверными данными о политике органов публичной власти РФ и выступал против спецоперации на Украине. Кроме того, он принимал участие в создании сообщений иноагентов и в проекте организации, чья деятельность считается нежелательной в России. Активист проживает за пределами РФ.
Иманова, как говорится в сообщении ведомства, участвовала в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ, и в создании материалов иностранных агентов. Правозащитница распространяла недостоверную информацию о решениях органов российской власти и была против спецоперации. Она обеспечивает деятельность организации, включенной в реестр иноагентов, и принимала участие в мероприятиях, которые организовали иноагенты. Иманова проживает за пределами России.
Как считает Минюст, Иордатий участвовал в распространении сообщений иноагентов и организаций, внесенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной. Он также распространял недостоверные данные о политике органов публичной власти РФ и высказывался против спецоперации. Рэпер проживает за пределами России.
Отмечается, что Клыга делился недостоверной информацией о решениях органов российской власти, был против спецоперации и принимал участие в создании материалов иностранных агентов и организаций, чья деятельность считается в России нежелательной. Кроме того, юрист обеспечивает деятельность организации, внесенной в реестр иноагентов. Он проживает за пределами РФ.
Согласно сообщению ведомства, Трикоз участвовал в распространении сообщений иноагентов, распространял недостоверные данные о политике органов российской публичной власти и неверные сведения, которые направлены на формирование негативного образа руководства страны и ВС РФ.
В России статус иностранного агента существует с 2012 г. Его получение влечет утрату возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу и участие в выборах, а также выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Также россиянам, признанным иноагентами, оформляют отдельные специальные счета для получения дохода от творческой деятельности.
24 июня 2025 г. президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому иноагентам могут грозить штрафы до 500 000 руб. за несоблюдение требований Минюста. Максимальный штраф для физических лиц, которые включены в реестр ведомства, составит 50 000 руб. Должностные лица в случае нарушения должны выплатить до 300 000 руб., юридические – до 500 000 руб.