В Подмосковье хотят упорядочить застройку коттеджных поселков

обращений от граждан в год поступает в правительство Московской области по поводу нарушения градостроительных и пожарных норм, следует из пояснительной записки к внесенному законопроекту. В обращениях также есть жалобы на нарушение прав соседей и ухудшение архитектурного облика территорий. Как результат – благоустроенные поселки превращаются в хаотичную застройку, говорится в документе.

Всего в Московской области более 2,5 млн индивидуальных жилых и садовых домов, более 12 300 садовых некоммерческих товариществ и 3000 коттеджных поселков, расположенных на участках для индивидуального жилищного строительства и садоводства. Ежегодно регистрируются права более чем на 80 000 жилых и садовых домов, около 90% – по упрощенному порядку, говорится в пояснительной записке