Минфин обяжет организаторов азартных игр предупреждать о рисках в рекламе

Минфин обяжет организаторов азартных игр предупреждать о рисках в рекламеПравительство поддержало меры по защите от лудомании с обязательным указанием негативных последствий для игроков
Правительственная комиссия по законодательной деятельности поддержала законопроект, подготовленный Минфином, о введении обязательных предупреждений в рекламе азартных игр и пари. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к комиссии. Поправки затрагивают сразу два закона – «О рекламе» и «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».
Согласно инициативе, вся реклама игр, основанных на риске, должна сопровождаться сообщением о том, что выигрыш не гарантируется, участие может привести к потере денег и нанести вред здоровью. Для разных типов рекламы установлены минимальные требования к длительности таких предупреждений: не менее трех секунд на радио, пяти секунд на телевидении и не менее 7% площади кадра, а также 10 секунд в остальных форматах, включая интернет. Как указывается в пояснительной записке, средства, потраченные на азартные игры, граждане могли бы использовать для инвестиций, но из-за низкого уровня финансовой грамотности выбор граждан склоняется в сторону азарта. Поправки обяжут организаторов азартных игр размещать на своих ресурсах информацию о возможных последствиях участия в играх и доступ к альтернативам – например, инвестиционным возможностям.
Уточняется, что информация о возможности инвестирования свободных денежных средств для их сохранения и получения дополнительного дохода не должна содержать указаний на лиц, оказывающих соответствующие услуги. Как подчеркивается в пояснительной записке, проект направлен на профилактику лудомании. По данным Минздрава, только в 2022 г. более 14 000 человек были поставлены на учет в связи с зависимостью от азартных игр и пари. Ужесточение требований к рекламе должно снизить вовлеченность уязвимых групп, особенно молодежи, в игорную деятельность.
Значительное число обращений граждан в государственные органы по вопросам, связанным с игроманией, криминальные новости о преступлениях, совершенных на почве азартных игр, большое количество публикаций в СМИ на данную тему позволяют сделать вывод, что проблема игромании остро стоит в российском обществе, утверждают авторы инициативы. Приводится информация публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр»: выручка организаторов азартных игр в букмекерских конторах в 2023 г. составила 1,22 трлн руб. (в 2022 г. – 879 млрд руб.), а за 2024 г. – 1,73 трлн руб.
Требования не распространятся на спортивную форму, на которой указаны средства индивидуализации организаторов азартных игр, уточнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, зачастую букмекерские конторы выступают партнерами и спонсорами спортивных клубов, поэтому на форму спортсменов наносятся их товарные знаки.
Дополнительные требования приведут к удорожанию рекламы для рекламодателя и, теоретически, к уменьшению степени привлечения внимания к рекламируемой деятельности, полагает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Пархоменко. Законопроект будет работать аналогично предупреждению на пачках сигарет о болезнях, вызываемых курением. Это в том числе снижает для производителей табака выгоду от маркетинга, поскольку все пачки сигарет выглядят более-менее одинаково, говорит эксперт.
Правовой тренд на «охлаждающие» предупреждения в мировой практике стал стандартом: например, британская Gambling Commission требует обязательной пометки BeGambleAware и ссылки на горячую линию помощи, говорит партнер адвокатского бюро A.T.Legal Андрей Торянников. Переходного периода почти в девять месяцев на переработку медиапакетов достаточно, чтобы перенастроить креативные шаблоны и аудиодорожки даже у региональных операторов. Уже сейчас букмекерам следует заложить в контракты с рекламными агентствами SLA (соглашение об уровне сервиса) на обновление креативов при регуляторных изменениях и создать унифицированный набор готовых материалов и инструкций, который каждый подрядчик или внутренний отдел берет под ключ, добавляет Торянников
«Государство вправе регулировать рекламу вредных продуктов, таких как алкоголь или табак, но принуждение к продвижению финансовых услуг (инвестиций) – это нововведение, что может быть воспринято как вмешательство в бизнес-модель», – указывает гендиректор юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев. Если цель новшества – снижение игровой зависимости, то прямая связь с инвестициями неочевидна, так как они тоже несут риски, что может создать правовые коллизии и риск оспаривания данных норм, считает эксперт.
Мирзоев отметил, что инициатива нуждается в разработке подзаконных актов с четкими критериями проверок и санкций. Вероятно, контроль будет осуществлять Роскомнадзор (как сейчас) или же ФНС и Роспотребнадзор совместно, полагает он.
Законопроект затронет легальную часть рынка, но игромания, очевидно, возникает не только в ней, говорит руководитель практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али. Большое количество гэмблинговых сервисов работает вне закона и борьба с ними сводится к блокировкам, которые инициирует ФНС, отмечает эксперт. По его словам, эти блокировки не являются панацеей, а реклама – тоже порой на запрещенных ресурсах – позволяет подобным сервисам оставаться в фокусе российской аудитории.