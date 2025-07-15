Минфин обяжет организаторов азартных игр предупреждать о рисках в рекламе

Согласно инициативе, вся реклама игр, основанных на риске, должна сопровождаться сообщением о том, что выигрыш не гарантируется, участие может привести к потере денег и нанести вред здоровью. Для разных типов рекламы установлены минимальные требования к длительности таких предупреждений: не менее трех секунд на радио, пяти секунд на телевидении и не менее 7% площади кадра, а также 10 секунд в остальных форматах, включая интернет. Как указывается в пояснительной записке, средства, потраченные на азартные игры, граждане могли бы использовать для инвестиций, но из-за низкого уровня финансовой грамотности выбор граждан склоняется в сторону азарта. Поправки обяжут организаторов азартных игр размещать на своих ресурсах информацию о возможных последствиях участия в играх и доступ к альтернативам – например, инвестиционным возможностям.