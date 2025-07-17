Госдума расширила основания для лишения мигрантов гражданства

В списке также присутствует ряд статей за призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или его пропаганда. Также есть статьи, связанные с преступлениями против государства: неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России, сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством или международной организацией, оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности страны и т.д. В перечень вошла и организация незаконной миграции.