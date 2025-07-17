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Госдума расширила основания для лишения мигрантов гражданства

На жителей Крыма, Донбасса и Новороссии поправки не распространяются
Ведомости
Наталья Захарова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Госдума приняла поправки, согласно которым могут лишить приобретенного гражданства на основании совершения преступлений. Всего в законе перечислено более 80 оснований. В перечень вошли особо тяжкие преступления: убийство, педофилия, проституция, организация занятия проституцией, изготовление и оборот порнографических изображений с несовершеннолетними, изнасилование, понуждение к действиям сексуального характера несовершеннолетнего, сексуальное насилие над несовершеннолетним.

В списке также присутствует ряд статей за призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или его пропаганда. Также есть статьи, связанные с преступлениями против государства: неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России, сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством или международной организацией, оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности страны и т.д. В перечень вошла и организация незаконной миграции.

Жителей новых регионов России и Крыма нововведения не затронут.

Депутаты утвердили поправки, согласно которым гражданства не будут лишать тех, кто приобрел его на основании законов и международных договоров. Жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, Крыма и Севастополя стали гражданами России в результате вхождения регионов в состав страны, поэтому на них закон не распространяется.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале: «Принятый закон направлен на обеспечение национальной безопасности нашей страны, а также создание эффективного механизма прекращения приобретённого гражданства у тех, кто не соблюдает законы Российской Федерации».

Вице-спикер Госдумы, глава комиссии по миграционной политике Ирина Яровая рассказала, что инициативу депутатов поддержали силовые ведомства, правоохранительные органы и правительство РФ. Она отметила, что меры направлены на то, чтобы действовать в интересах граждан и национальной безопасности России.

15 июля Володин сообщал, что депутаты решили расширить перечень оснований для лишения приобретенного гражданства России еще по девяти статьям УК РФ. До этого, 8 июля, список преступлений, за которые мигрантов будут лишать российского гражданства, также был дополнен. Тогда это коснулось таких деяний, как конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством, оказание помощи противнику, направленной на подрыв безопасности России, пропаганда нацистской атрибутики, действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетним и др.

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