Что известно о ситуации в российских аэропортахАвиакомпании напомнили о возможности возврата или перебронирования билетов
Росавиация на фоне атак беспилотников 20 и 21 июля вводила ограничения на работу московских аэропортов «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский», а также воздушной гавани Нижнего Новгорода «Стригино». После отмены мер аэропорты предпринимают все необходимое для восстановления штатного режима работы, а авиакомпании корректируют расписание полетов.
«Ведомости» собрали все, что известно о ситуации в российских аэропортах.
Что сообщают аэропорты
Сразу после полуночи 21 июля аэропорт «Шереметьево» объявил о возобновлении работы. В воздушной гавани предупредили, что в связи с вводимыми ограничениями в целях безопасности время обслуживания пассажиров может быть увеличено. Клиентов призвали готовиться к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов.
Во «Внуково» предпринимают меры для восстановления штатного режима работы. По данным аэропорта, сейчас осуществляется подготовка к вылету задержанных самолетов. Пассажирам рекомендуется следить за изменением статуса рейса.
В пассажирском терминале аэропорта Нижнего Новгорода находятся порядка 1500 пассажиров задержанных рейсов, сообщили в воздушной гавани. Смены аэропорта усилены, сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний оперативно готовят самолеты к вылету, ведут регистрацию клиентов и делают все для стабилизации расписания. Авиаперевозчики обеспечивают пассажиров задержанных рейсов водой и питанием в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
Что сообщают авиакомпании
«Аэрофлот» корректирует расписание в связи с вводом ограничений на работу «Шереметьево» 20 и 21 июля. Там напомнили, что оформить обращение на возврат или перебронирование билета можно по месту его приобретения. Кассы авиакомпании в аэропорту временно не осуществляют возврат и переоформление билетов. В кассах и офисах продаж авиакомпании также не осуществляется возврат денег за билеты, купленные у агентов.
Авиакомпания «Россия» проводит корректировку расписания полетов на фоне ограничений на использование воздушного пространства в районе «Внуково» и «Шереметьево» 20 и 21 июля. Авиаперевозчик призвал клиентов следить за информацией и заверил, что делает все для скорейшего восстановления расписания рейсов. В «России» также напомнили, что оформление обращений на возврат или перебронирование билета проводится по месту приобретения перевозки.
Какую информацию дают ведомства
Дальневосточная транспортная прокуратура объявила, что из-за ограничений в московских аэропортах во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском и на Сахалине задержали вылеты девяти рейсов в столицу. Посадки ожидают более 2700 пассажиров. Прокуратура держит ситуацию на контроле.
Минтранс совместно с Росавиацией и иными ведомствами подготовили план действий на случай закрытия неба и перевода рейсов из Москвы в другие аэропорты, заявил «Ведомостям» представитель министерства. План регулирует деятельность авиакомпаний, аэропортов, единой системы организации воздушного движения и определяет порядок взаимодействия Росавиации с компетентными органами для минимизации неудобств пассажиров. Документ также определяет запасные аэродромы в случае введения ограничений. Авиаперевозчикам и аэропортам предписано соблюдать права пассажиров при задержках рейсов или посадке на запасные аэродромы. Ространснадзор контролирует выполнение воздушными гаванями и авиаперевозчиками федеральных авиационных правил и оперативное реагирование на жалобы.
Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров заявил радиостанции «Маяк», что агентство пока не обсуждает вопрос о компенсации убытков авиакомпаниям за задержки и отмены рейсов в связи с ограничениями на работу аэропортов.
Ограничения на работу аэропортов «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и Нижнего Новгорода «Стригино» вводились 20 и 21 июля. Представитель Росавиации Артем Кореняко пояснял, что меры применяются для обеспечения безопасности полетов. По состоянию на 10:50 мск все ограничения сняты.