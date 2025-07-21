Что известно о ситуации в российских аэропортах

«Аэрофлот» корректирует расписание в связи с вводом ограничений на работу «Шереметьево» 20 и 21 июля. Там напомнили, что оформить обращение на возврат или перебронирование билета можно по месту его приобретения. Кассы авиакомпании в аэропорту временно не осуществляют возврат и переоформление билетов. В кассах и офисах продаж авиакомпании также не осуществляется возврат денег за билеты, купленные у агентов.